Samsung wrap-around display smartphone met S Pen support Samsung patenteert een Galaxy smartphone met een wrap-around display, met S Pen ondersteuning, virtuele game knoppen en tal van bedieningsscenario’s.

Toon pagina inhoud

Het is alweer twee jaar geleden dat Xiaomi de Mi Mix Alpha aankondigde. Het was de eerste en vooralsnog enige surround display smartphone die officieel is geïntroduceerd. Desondanks hebben verschillende smartphone fabrikanten sindsdien een patent ingediend voor een mobiele telefoon met een flexibel scherm die geheel of gedeeltelijk om de behuizing is gewikkeld. Enige tijd geleden rapporteerde LetsGoDigital over een Honor smartphone met wrap-around display. Ook kwam er een dubbelzijde Oppo smartphone aan bod.

Een andere toonaangevende smartphone fabrikant die inmiddels verschillende telefoonontwerpen heeft vastgelegd waarbij ook de achterzijde uit displayoppervlak bestaat is Samsung. In 2018 rapporteerde LetsGoDigital voor het eerst over een Samsung telefoon met dubbelzijdig scherm. Uit een nieuw patent blijkt dat Samsung nog altijd toekomst ziet in dergelijke toestellen.

Samsung Galaxy smartphone met wrap-around display

In juli 2021 heeft Samsung Electronics een patent ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Method and apparatus for operating functions of electronic device having flexible display’. De 46-pagina tellende documentatie werd op 18 november 2021 vrijgegeven en is tevens opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Office) database voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

Waar de documentatie voorheen voornamelijk was gericht op het flexibele scherm, ligt ditmaal de focus op de bedieningsmogelijkheden. Om een beter gevoel te krijgen bij deze bijzondere smartphone heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie 3D renders gemaakt op basis van het octrooi van Samsung. Ook onderstaande YouTube video is door Technizo Concept vormgegeven.

De wrap-around display smartphone van Samsung is te bedienen via het touchscreen en middels pen input, zo staat in de uitgebreide omschrijving vermeld. Samsung heeft met de Galaxy Z Fold 3 reeds laten zien dat het bedrijf in staat is om de S Pen compatibel te maken met een flexibel scherm. De Z Fold 3 is namelijk de allereerste opvouwbare telefoon met S Pen support.

De gepatenteerde Samsung Galaxy telefoon beschikt over een groot flexibel display dat zowel de voorzijde, de zijkanten als de achterzijde van de telefoon beslaat. Aan de bovenzijde is een relatief brede framerand zichtbaar, hier kunnen de nodige sensoren en camera’s in verwerkt worden. De power-knop wordt aan de bovenzijde geplaatst – aangezien er aan de zijkanten geen ruimte is om fysieke knoppen te plaatsen.

Zodoende zijn de volumetoetsen vervangen voor virtuele toetsen. In de documentatie wordt tevens gesproken over het aanbrengen van virtuele game toetsen en schouderknoppen. De schouderknoppen worden aan de zijkant geplaatst, waardoor deze goed toegankelijk zijn tijdens het gamen in landschapsmode.

Op de rechter zijkant worden icoontjes en snelkoppelingen weergegeven. Op de andere zijkant kunnen statussymbolen, zoals de tijd, batterij-indicator en netwerksterkte worden weergegeven. Middels de instellingen kan dit ook worden omgedraaid – afhankelijk of de gebruiker rechts- of linkshandig is.

Zowel aan de voorzijde als achterzijde worden één of meerdere camera’s geplaatst. Voor de 3D renders zijn we uitgegaan van één front camera en drie rear-camera’s – vergelijkbaar met de huidige high-end modellen van Samsung.

Doordat de telefoon aan beide zijdes over een displayoppervlak beschikt kunnen beide camera’s gebruikt worden om zowel selfies als reguliere foto- en video-opnames te maken. De display fungeert hierbij als viewfinder, om de juiste compositie te kunnen bepalen.

Middels een eenvoudige swipe beweging kan de gebruiker content van de display aan de voorzijde verplaatsen naar het scherm aan de achterzijde – en visa versa. Afhankelijk van de applicatie kan er ook aan weerskanten content worden getoond. Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van de Photo Gallery. De ene zijde toont de volledige foto galerij, terwijl er op de andere zijde één geselecteerde foto getoond kan worden.

Uiteraard geldt dit niet alleen voor de Photo Gallery. In de patentdocumentatie worden tal van bedieningsscenario’s genoemd, ook voor de internetbrowser, de berichten applicatie, het bekijken van video’s etc. De telefoon kan detecteren hoe de gebruiker het toestel vasthoudt, om op basis daarvan de interface aan te passen.

Verder maakt Samsung in de documentatie melding over de mogelijke integratie van een projector en/of hologram functionaliteit – waarbij 3D beelden in de lucht worden weergegeven, door gebruik te maken van interferentie van licht. In 2018 legde het bedrijf ook al een Samsung hologram smartphone vast.

Daarnaast wordt er gesproken over de integratie van meetapparatuur voor water, gas en elektriciteit. Ook wordt er melding gemaakt over de toepassing van medische sensoren om je suikerspiegel te meten, evenals je hartritme en bloeddruk. Uiteraard hoeven deze functies niet allemaal inbegrepen te worden. Desondanks onderzoekt Samsung wel alle mogelijkheden – om vervolgens de meest waardevolle features te kunnen integreren.

De wrap-around display smartphone van Samsung biedt tevens ondersteuning voor wireless charging. Uiteraard behoort ook bedraad opladen tot de mogelijkheden. De USB Type-C aansluiting wordt aan de onderzijde geplaatst, samen met een speaker en microfoon.

Dubbelzijdige Samsung smartphone

Of Samsung daadwerkelijk voornemens is om in de toekomst een dubbelzijdige smartphone te presenteren blijft vooralsnog onbekend. Opvallend is wel dat de documentatie steeds uitgebreider wordt. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft inmiddels tal van scenario’s bedacht waarbij een dubbelzijdig scherm uitkomst kan bieden. Recentelijk legde Samsung ook nog een extra veelzijdige opvouwbare telefoon vast, met een wrap-around display en een S Pen dock.

Toch zijn er ook verschillende nadelen te bedenken, doordat het toestel aan beide zijdes over een groot scherm beschikt zal de display eerder beschadigen – ook wanneer je deze in je tas of broekzak met je meedraagt. Daar komt bij dat het gebruik van een telefoonhoesje lastig zal zijn, vanwege de vormfactor.

Ook de kosten van zo’n wrap-around display smartphone zijn niet mals. Hoewel de Xiaomi Mi Mix Alpha uiteindelijk nooit is uitgebracht, kreeg het toestel wel een adviesprijs mee van omgerekend maar liefst €2.550. Mede vanwege de productie complexiteit heeft Xiaomi uiteindelijk afgezien van een daadwerkelijke release. Echter, naarmate het gebruik van flexibele displays toeneemt zullen de ontwikkel-/productiekosten ongetwijfeld afnemen. Mogelijkerwijs dat dit kansen biedt voor de toekomst.

Download official documentation: Samsung wrap-around display smartphone.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung wrap-around display smartphone are created by Parvez Khan, aka Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The images are based on a patent filed by Samsung Electronics. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.