Professionele video opgenomen met Samsung Galaxy S21 Ultra Deze professionele YouTube video van tweetal danseressen demonstreert de fenomenale videokwaliteiten van de nieuwe Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Afgelopen week werd de Samsung Galaxy S21 Ultra aangekondigd, als nieuwe topmodel binnen de high-end S-serie. In tegenstelling tot z’n twee kleinere broertjes is het Ultra model op zo’n beetje alle punten vernieuwd en verbeterd. Ook het camerasysteem is volledig herzien, wat niet alleen resulteert in mooiere foto’s, ook de video opnames zien er nog indrukwekkender uit. Samsung toont hier graag zelf een demonstratie van.

Vorige week rapporteerde we al over een professionele fotoshoot dat geschoten en geëdit is met de nieuwe Galaxy S21 Ultra. Vandaag heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant ook een indrukwekkende video online gezet, ook deze film is geschoten met het Ultra model. In de dance video zijn twee snel bewegende Koreaanse danseressen -Simeez en Moana- te zien. Er worden behoorlijk wat rookeffecten ingezet, ook zijn de lichtomstandigheden verre van ideaal om met een camera vast te leggen – toch zijn de beelden uiterst scherp en gedetailleerd.

Samsung speelt hiermee in op de almaar groter wordende doelgroep die content wil creëren. Het maken en delen van video’s wordt steeds populairder, denk bijvoorbeeld aan platforms zoals TikTok. Ook artiesten en vloggers kunnen met deze smartphone relatief eenvoudig hoge resolutie video opnames met voldoende bewerkingsmogelijkheden om tot een professioneel eindresultaat te komen.

8K films opnemen met je smartphone

De Galaxy S21 serie behoort tot één van de weinige smartphone modellen waarmee het mogelijk is om 8K video’s op te nemen. Bovendien heeft Samsung tal van interessante functies toegevoegd. Zo kun je met 8K Snap een opgenomen videoframe selecteren, waar vervolgens een hoge resolutie foto van wordt vastgelegd. Met Single Take is het mogelijk om gelijktijdig foto’s en video’s te maken, zo hoef je dus niet langer te kiezen tussen het maken van een foto en video opname.

Director’s view, dat werd geïntroduceerd op de Galaxy S20, is ook in verbeterde vorm beschikbaar op de S21. Hiermee kun je tussentijds van lens en van compositie veranderen, inzoomen of juist uitzoomen zonder dat je de video-opname tussentijds hoeft te stoppen.

Nieuw is ook de Vlogger View mode, waarbij het mogelijk is om de camera aan de voor- en achterzijde gelijktijdig te gebruiken. Zodoende kun je bijvoorbeeld jouw eigen reactie op bepaalde gebeurtenissen filmen. Deze functie werd enkele jaren geleden al geïntroduceerd door Nokia en is vanaf heden dus ook beschikbaar op de nieuwe topmodellen van Samsung.

Vanzelfsprekend behoort het maken van slow-motion video’s en hyperlapse video’s ook tot de mogelijkheid. Daarnaast is er een Pro mode beschikbaar voor diegene die de instellingen graag handmatig wil kunnen aanpassen.

De Samsung S21 Ultra is voorzien van het beste camerasysteem ooit toegepast in een Galaxy smartphone. De quad-camera bestaat uit een vernieuwde 108 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een tweetal 10 megapixel telefoto camera’s. De ene ondersteunt 10x optische zoom, de ander 3x. Ook de 100x SpaceZoom functionaliteit is verbeterd, waardoor je op grotere afstanden relatief scherpe opnames kunt maken.

Voor het eerst is het ook mogelijk om met alle lenzen 4K video’s @ 60fps vast te leggen. Zo kun je uiterst vloeiende en scherpe videobeelden vastleggen, ongeacht of je groothoek, ultragroothoek of zoomvideo’s wilt maken.

Samsung S21 Ultra prijs & kleuren

Samsung is inmiddels begonnen met de voorverkoop. De adviesprijs van het Ultra model is vastgesteld op €1250, hiervoor ontvang je het 128GB model. Voor €50 extra ontvang je dubbel zoveel geheugen – wat zeker het overwegen waard is, aangezien dit toestel niet over een microSD geheugen compartiment beschikt.

Je kunt de Galaxy S21 Ultra kopen in de kleuren zwart en zilver. Daarnaast worden er via de website van Samsung drie custom kleuren aangeboden; bruin, marineblauw en titanium. Deze kleurvarianten worden op aanvraag geproduceerd waardoor de levertijd zo’n vier weken bedraagt.

Tijdens de preorder periode ontvang je de Galaxy Buds Pro Bluetooth wireless oordopjes (t.w.v. €230) en de Galaxy SmartTag Bluetooth tracker (t.w.v. €30) cadeau. Mocht je één van de S21 modellen willen kopen, realiseer je dan dat Samsung geen oplader en ook geen oordopjes meelevert in de verkoopverpakking van de S21 serie. Hiermee wil het bedrijf op de kosten en het milieu besparen. Op 29 januari 2021 worden de nieuwe S-serie modellen officieel uitgebracht.