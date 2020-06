Samsung OLED display voor 5G telefoons Samsung Display introduceert een 5G geoptimaliseerd OLED display. Het nieuwe scherm is extra energiezuinig en heeft een lagere emissie van blauw licht.

Samsung Display heeft een nieuw OLED display aangekondigd, speciaal ontworpen voor 5G telefoons. Het 5G tijdperk maakt het mogelijk om gebruik te maken van 4K en 8K streamingdiensten, cloud-gebaseerde games en infotainmentnetwerken – met het nieuwe smartphone display kun je optimaal genieten van deze vorm van content. Of het nieuwe display ook onder de merknaam Infinity wordt uitgebracht is nog onbekend, mogelijk dat de later dit jaar verwachte Galaxy Note 20 de eerste 5G telefoon wordt die wordt uitgerust met dit nieuwe type scherm.

Het 5G geoptimaliseerde OLED-scherm heeft reeds een ‘Eye Care Display’ certificering ontvangen van het SGS. Dit testinstituut heeft het display van Samsung ook extra energiezuinig bevonden. Daarnaast wordt de emissie van blauw licht effectief verminderd, waardoor gebruikers langer naar het scherm kunnen turen zonder hierbij vermoeidheidsverschijnselen te ondervinden.

OLED scherm voor Samsung 5G smartphones

Het nieuwe OLED display voor 5G telefoons straalt 6,5% blauw licht uit. Ter vergelijking, de huidige Samsung Infinity displays hebben een niveau van 7,5%. Dankzij deze verlaging kun je in de avonduren gewoon naar het scherm blijven kijken, zonder dat je nachtritme hierdoor verstoord raakt. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat blauw licht slecht is voor je nachtrust.

Vergelijken we de waardes met een LCD display, de OLED schermen van Samsung hebben maar liefst 70% minder lichtemissie dan LCD schermen. Dit type scherm wordt veelal gebruikt voor goedkope telefoonmodellen.

Het stroomverbruik van de nieuwe Samsung OLED daalt met 15% ten opzichte van de huidige Infinity schermen – zo blijkt uit testen van het onafhankelijke testbureau UL. In de praktijk betekent dit dat je langer foto’s kunt maken, op internet kunt surfen, kunt gamen etc. Waar de huidige displays ongeveer 1,5 Watt gebruiken, is dit bij het vernieuwde scherm verlaagd naar 1,3 Watt.

5G telefoon verkoop stijgt snel

Recente sectorprognoses tonen aan dat het percentage 5G-smartphones op de wereldwijde smartphonemarkt naar verwachting zal stijgen van 14% (190 miljoen eenheden) dit jaar tot 50% (750 miljoen eenheden) in 2024. Het maandelijkse smartphonegebruik en het daarmee gepaard gaande dataverbruik zal naar verwachting ook aanzienlijk toenemen, van 7GB in 2018 tot 32GB in 2024.

In Nederland werd het 5G netwerk afgelopen maand geactiveerd door Vodafone. In de helft van Nederland kun je al gebruik maken van het nieuwe mobiele netwerk. Je kunt echter nog niet de immense topsnelheden behalen die 5G straks moet gaan bieden. Dit komt doordat Vodafone gebruik maakt van Dynamic Spectrum Sharing technologie, waarbij bestaande 4G frequenties en antennes worden ingezet.

Vodafone zal de dekking de komende maanden verder uitbreiden, tot een 100% landelijke dekking eind juli 2020. Tegen die tijd zullen T-Mobile en KPN ook 5G gaan uitrollen – laatstgenoemde providers kiezen ervoor om te wachten op de spectrums (700 / 1400 / 2100 Mhz frequenties) die binnenkort geveild zullen worden door de Rijksoverheid. Zodoende hoeven er geen 4G en 5G technologieën gedeeld worden, dit zou de betrouwbaarheid van het netwerk ten goede komen.

Er zijn inmiddels al behoorlijk wat telefoonmodellen met 5G ondersteuning verkrijgbaar in Nederland. Denk aan de Samsung Galaxy S20 serie, maar bijvoorbeeld ook de Oppo Find X2 serie. Wil jij een 5G telefoon kopen? Raadpleeg dan ons volledige overzicht om een idee te krijgen van alle modellen.