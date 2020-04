Oppo Reno Glow smartphone Is er een nieuwe, bijzondere Reno telefoon op komst? Smartphonefabrikant Oppo vraagt handelsmerk aan in Europa voor de modelnaam Reno Glow.

Nadat de Oppo Reno in april 2019 werd geïntroduceerd zijn er diverse interessante modellen uitgebracht binnen de innovatieve Reno line-up. In Nederland behoren de Reno 2 en Reno 2 Z tot de nieuwste modellen. In thuisland China is sindsdien ook de Reno 3 serie en de Reno Ace2 uitgebracht. Het lijkt erop dat Oppo binnenkort een nieuw model zal introduceren om de line-up verder te versterken.

Op 20 april 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office). De trademark ‘Reno Glow’ werd vandaag, 24 april 2020 gepubliceerd en is gecategoriseerd als Class 9, waartoe onder andere smartphones behoren.

De aanvraag is ingediend door Domingo Galletero. Dit bedrijf uit Alicante, Spanje heeft vaker uit naam van Oppo gehandeld, zo legde de Spaanse onderneming vorig jaar ook al een serie Reno modellen vast.

Het blijft vooralsnog onbekend om voor een model het hier gaat. Achter zo’n unieke benaming moet ook wel een unieke functie zitten, zo zou je denken. De benaming ‘Glow’ zou kunnen refereren aan het camerasystem. Ten slotte is de camera een belangrijk speerpunt binnen de Reno telefoonserie. Afgelopen jaar gebruikte Oppo bij de marketing van de Reno 2 ook al de uitdrukking ‘Glow in the Dark’ om de vernieuwde Ultra Night mode te definiëren.

‘Glow’ zou natuurlijk ook betrekking kunnen hebben op het design van de smartphone, mogelijk gaat het om een trendy toestel voor jongeren. Een andere mogelijkheid is dat ‘Glow’ refereert aan de display. Recentelijk heeft Oppo de Find X2 en Find X2 Pro uitgebracht, deze high-end smartphones zijn beide voorzien van een 120 Hz QHD scherm dat ruim 1 miljard kleuren kan weergeven en een maximale helderheid kent van 800 nits. Wellicht dat deze hoogstaande schermtechnologie ook naar de Reno serie wordt gebracht.

Vooralsnog blijft het afwachten wat de Oppo Reno Glow te bieden heeft. De meeste recente Oppo smartphones zijn overigens allemaal voorzien van 5G connectiviteit. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat dit model ook ondersteuning zal bieden voor het supersnelle 5G netwerk.

In december 2019 werd de Oppo Reno 3 (Pro) al geïntroduceerd in China, deze smartphones zijn echter nog altijd niet verkrijgbaar in Europa. Komen deze telefoons nog of krijgen we in plaats daarvan een Glow model? De tijd zal het leren. Aangezien de trademark in Europa is ingediend is het in ieder geval aannemelijk dat als Oppo dit model introduceert, het toestel ook in Nederland zal arriveren.

Bekijk hier de trademark voor Oppo Reno Glow.