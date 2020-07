OPPO Find X2 Pro mee op expeditie naar Antarctica National Geographic-natuurfotograaf op expeditie naar de Zuidpool om het betoverende landschap vast te leggen met de camera van de OPPO Find X2 Pro.

Toon pagina inhoud

Antarctica ligt rond de Zuidpool en is het koudste continent op aarde. Met temperaturen variërend van -20 tot -60 is Antarctica het hele jaar door bijna volledig bedekt met een ijskap. Een reis naar dit adembenemende gebied vergt dan ook de nodige voorbereiding. Eenmaal daar, wil je alle herinneringswaardige momenten natuurlijk vast kunnen leggen met een kwalitatieve camera, die bovendien weersbestendig is.

Velen denken dan al snel aan een zware DSLR camera met verschillende objectieven, om in uiteenlopende omstandigheden prachtige foto- en video opnames te kunnen maken. Maar zo’n volledige camera-uitrusting kan het plezier en gemak tijdens de reis behoorlijk verstoren, ten slotte ben je veel op doortocht waarbij je de zware apparatuur continue met je mee moet dragen.

Smartphonefabrikant OPPO ziet hier een taak weggelegd voor de nieuwe Find X2 Pro. Deze high-end OPPO smartphone met waterdichte behuizing beschikt over een kwalitatieve drievoudige camera met een 10x Hybrid Zoom functie. Ideaal, want zo kun je ook het fascinerende wildleven in detail vastleggen. Denk aan een kolonie pinguïns die je van enige afstand in hun natuurlijke habitat kunt waarnemen en in volle scherpte kunt fotograferen.

Antarctica expeditie met de OPPO Find X2 Pro

National Geographic-otograaf Michaela Skovranova ging samen met een team op een 10-daagse expeditie naar Antarctica om het indrukwekkende landschap en zijn bewoners in volle glorie vast te kunnen leggen. Met in de broekzak de OPPO Find X2 Pro gingen de avonturiers op pad om deze premium Android telefoon in extreme omstandigheden te testen.

Tijdens de expeditie heeft Michaela tal van opnames gemaakt met OPPO’s nieuwste topmodel. Denk aan reusachtige ijsbergen die tot in macro-detail zijn vastgelegd om het veranderende klimaat in beeld te brengen. Ook komt er een variëteit aan wildleven voorbij, van betoverende walvissen en zeehonden tot fascinerende pinguïns en roofvogels.

Benieuwd hoe deze videobeelden tot stand zijn gekomen? Er is ook een Behind The Scenes film gemaakt, deze is via onderstaande video te kijken.

OPPO Find X2 Pro smartphone

Dankzij het uiterst heldere 6,7-inch QHD+ scherm met 120fps refresh-rate blijft het display van de Find X2 Pro ook in zonnige omstandigheden goed afleesbaar. Bovendien is de 4.260 mAh accu krachtig genoeg om de dag door te komen, zelfs in extreme omstandigheden. Wil je het toestel toch een keer tussentijds opladen, dan is dit dankzij de 65 Watt snellader in een mum van tijd gepiept. In minder dan 40 minuten is een lege batterij weer helemaal vol. Ook ben je met deze high-end smartphone helemaal voorbereid op de toekomst, zo biedt het toestel ondersteuning voor het 5G netwerk en standaard wordt de Find X2 Pro voorzien van maar liefst 12GB RAM geheugen en 512GB opslaggeheugen.

Meer weten over de specificaties en de kwaliteiten van deze OPPO smartphone? Enige tijd geleden heeft LetsGoDigital al een uitgebreide OPPO Find X2 Pro review gepubliceerd, waarin alle voor- en nadelen van deze mobiele telefoon aan bod komen.