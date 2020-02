SIMLEY een eSIM voor Nokia smartphones HMD Global registreert handelsmerk ‘SIMLEY’ in Europa. Mogelijk een eSIM (embedded SIM) of een mobiele betaalservice voor Nokia smartphones.

Toon pagina inhoud

Later deze maand zal de Mobile World Congress plaatsvinden in Barcelona. Op MWC 2020 zullen weer tal van nieuwe smartphone modellen te bewonderen zijn. Eén van de fabrikanten die aanwezig is op de Spaanse telecombeurs is HMD Global met haar Nokia smartphones. Hoewel het nieuwe vlaggenschip, de Nokia 9.2 pas rond juni verwacht wordt, zullen er wel drie andere modellen worden onthuld. Vermoedelijk gaat het om de Nokia 8.2, de Nokia 5.2 en ten slotte een nieuw budget model, de Nokia 1.3. De Nokia 6.2 en 7.2 werden afgelopen september al geïntroduceerd tijdens IFA 2019, beide zijn Android One smartphones.

Het lijkt er echter op dat HMD Global niet alleen nieuwe smartphones zal introduceren, maar ook een nieuwe simkaart genaamd SIMLEY.

Nokia SIMLEY

Op 23 januari 2020 heeft HMD Global bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) een trademark aangevraagd voor de naam SIMLEY. De aanvraag is ingediend door tussenpersoon Gilbey Legal uit Parijs, Frankrijk. Het handelsmerk is gecategoriseerd als Class 9 / 36 / 38, met de volgende omschrijving:

Nokia SIMLEY trademark description: embedded SIM cards; mobile and smartphone communication software applications to allow customers to access bank account information and transact bank business; encoded electronic chip cards for identifying particular users of computers, mobile phones and smartphones; electronic wallet payment services; extended warranty insurance services; crypto currency hardware wallets; telecommunication services.

Vooralsnog heeft HMD Global nog geen Nokia telefoons uitgebracht met een eSIM (embedded SIM). Dit is een geïntegreerde simkaart, waardoor je dus geen losse SIM in je telefoon hoeft te stoppen. eSIM biedt een aantal voordelen ten opzichte van een fysieke SIM kaart. Zo kan het profiel van de gebruiker op afstand beheert worden, evenals netwerken en instellingen. Ook biedt de geïntegreerde simkaart extra beveiliging tegen gegevensdiefstal. Als een gebruiker bijvoorbeeld het profiel van een eSIM probeert te wijzigen, dan is een specifieke sleutel vereist die als extra beveiligingslaag fungeert.

Het is goed mogelijk dat SIMLEY hiernaar verwijst. Ten slotte zorgt een eSIM ervoor dat je veilig je bankzaken kunt doen en andere privacygevoelige informatie via je telefoon kan raadplegen – zonder dat je bang hoeft te zijn voor gegevensdiefstal. Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat Nokia een nieuwe betaalservice wil opzetten.

Nokia heeft in het verleden al eens een ‘Nokia Money’ service opgezet in India, deze mobiele betaalservice werd echt gestopt in 2012, drie jaar na de lancering. Omdat het geen onderdeel maakte van de core-business van Nokia, zo meldde een woordvoerder destijds.

Apple iPhones en Google Pixel smartphones beschikken al langer over een eSIM. Ook de Motorola RAZR opvouwbare telefoon is voorzien van deze relatief nieuwe vorm van SIM. Verwacht wordt dat de embedded SIM de komende periode in populariteit zal toenemen, zo zal de later deze maand verwachte Samsung Galaxy S20 ook worden uitgerust met een eSIM. In Nederland zijn T-Mobile en Truphone vooralsnog de enige providers die eSIM ondersteuning bieden.

Een dag voordat MWC 2020 van start gaat, op 23 februari 2020 zal HMD Global om 16:00 een persconferentie houden in Barcelona waar de nieuwe smartphone modellen onthuld zullen worden. Het ligt voor dat de hand dat tijdens hetzelfde evenement ook meer duidelijk zal worden aangaande Nokia SIMLEY.

Bekijk hier de trademark voor Nokia SIMLEY.