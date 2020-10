LG smartphones: 3 nieuwe modellen in de Q-serie LG Electronics deponeert in thuisland Zuid-Korea drie nieuwe modelnamen voor de mid-range Q-serie 2020/2021. Het gaat om de LG Q43, Q63S en de Q83.

De afgelopen jaren hebben we een duidelijke verschuiving gezien in de smartphone industrie. Een groot aantal Chinese fabrikanten hebben het Europese speelveld betreden, ten koste van producenten zoals HTC en LG. Laatstgenoemde hebben de afgelopen jaren alleen maar verliesgevende cijfers gepresenteerd in deze verzadigde markt. Hoewel LG Electronics in Europa nog maar mondjesmaat nieuwe smartphone modellen introduceert, weet het bedrijf in thuisland Zuid-Korea nog altijd voldoende aandacht te genereren.

Zo kondigt LG in Korea niet alleen innovatieve high-end modellen aan, zoals de recent geïntroduceerde LG Wing, maar ook interessante budget en middenklasse toestellen – denk bijvoorbeeld aan de Q-serie. Zo was de mid-range LG Q70 vorig jaar de eerste LG smartphone met een gat in het scherm. Dit toestel is echter nooit in Nederland uitgebracht, de LG Q60 daarentegen kun je nog wel in Nederland kopen – als enige Q-serie smartphone overigens.

Toch betekent dit zeker niet dat LG Electronics voornemens is om haar Q-serie op te geven – zo blijkt ook uit een reeks nieuwe handelsmerk aanvragen.

In Zuid-Korea heeft LG Electronics bij de KIPRIS (Korean Intellectual Property Rights Information Service) een trademark ingediend voor de Q43, de Q63S en de Q83. De drietal aanvragen dateren van 25 september 2020 en zijn gecategoriseerd als Class 9, waartoe ook smartphones behoren.

De nieuw gedeponeerde LG Q-serie modellen staan niet op zichzelf. In mei dit jaar legde de Koreaanse producent ook al 13 handelsmerken vast voor de mid-range Q-serie, zo rapporteerde GSMArena destijds. Het ging toen om de: Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92, and Q93.

De nieuwe aanvragen passen precies in dit rijtje thuis. In de tussentijd zijn overigens al enkele van deze modellen officieel uitgebracht. De Q31, de Q51 en de Q61 zijn inmiddels al verkrijgbaar in Zuid-Korea. Ook werd onlangs de LG Q92 aangekondigd, als topmodel en als eerste 5G telefoon binnen de Q-serie.

De andere telefoonmodellen zullen ongetwijfeld de komende maanden gepresenteerd worden. De toestellen die LG ditmaal heeft vastgelegd – LG Q43, Q63S en Q83 – eindigen allemaal op het cijfer ‘3’. Alvorens deze modellen officieel geïntroduceerd worden zal LG vermoedelijk eerst nog enkele Q-serie telefoons aankondigen waarbij de modelnaam eindigt op een ‘2’.

Wat betreft de toevoeging van een ‘S’ bij de Q63S, dit principe hanteert LG wel vaker. De ‘s’ modellen zijn de goedkopere varianten, oftewel de LG Q63S zal qua specs iets onder doen ten opzichte van de Q63. Wel wordt het ´s´ model vaak voorzien van een iets groter display en een grotere batterij. Mogelijk dat enkele van deze Q-serie modellen ook nog in Nederland worden uitgebracht.

Bekijk hier de aanvraag voor LG Q43, Q63S en Q83.