Huawei Mate 40 Pro Space Trek Collectie Caviar introduceert drie luxe Huawei Mate 40 Pro Limited Edition modellen. De nieuwe Space Trek collectie staat geheel in teken van de Chinese ruimtevaart.

Toon pagina inhoud

Het Russische bedrijf Caviar staat erom bekend bestaande smartphones te verrijken en te decoreren met luxe en zeldzame materialen. Vaak worden de nieuwste Apple iPhone en Samsung Galaxy modellen als basis gebruikt. De afgelopen maanden heeft Caviar echter ook meerdere Huawei smartphones onderhanden genomen. In heeft voorjaar van 2021 introduceerde het bedrijf een Huawei Mate 40 Pro Limited Edition in teken van Volksrepubliek China. Afgelopen maand werd er ook een unieke Mate 40 Jade Emire collectie aangekondigd.

Laatstgenoemde collectie was in slechts 7 dagen volledig uitverkocht. Dit heeft Caviar ertoe geïnspireerd om een nieuwe Huawei Mate 40 Pro collectie te ontwerpen, ditmaal gewijd aan de recent geslaagde ruimtemissie van China naar Mars. De nieuwe Space Trek collectie omvat drie luxe Limited Edition modellen.

Huawei Mate 40 Pro Gold of Fire Edition

Voor het topmodel, genaamd ‘Gold of Fire’, is gebruik gemaakt van zware PVD-coating en een complex volumetrisch sculptuur waarbij de Vuurdraak Zhu Zhong wordt uitgedragen – de God van het Vuur en de patroonheilige van Mars in de Chinese mythologie. Ook hebben de designers van Caviar op het achterpaneel van de Mate 40 Pro een kostbaar mechanisch tourbillon-horloge geïntegreerd.

De mytische draak is gemaakt van slijtvast 18-karaats goud en heeft zich op stijlvolle wijze om het Leica camerasysteem en het mechanische horloge gewikkeld. De draak symboliseert de rover die het oppervlak van de rode planeet verkent – de ronde klok met rode wijzerplaat vormen een verwijzing naar planeet Mars.

Wat dit ontwerp nog unieker maakt, is het kleine fragment van een Mars-meteoriet dat in 2011 in Marokko werd gevonden. Het fragment is gecertificeerd en is door Caviar naast de wijzerplaat geïntegreerd.

Mede door de ingewikkelde en kostbare compositie zal Caviar slechts 8 exemplaren fabriceren van de ‘Gold of Fire’ Edition. De adviesprijs van deze Huawei Mate 40 Pro Limited Edition is vastgesteld op $28.000 USD.

Huawei Mate smartphone gewijd aan de eerste astronaut in China

Het tweede model binnen de nieuwe Space Trek collectie van Caviar is gewijd aan Yang Liwei, de eerste Chinees die naar de ruimte reisde. De astronaut ging in 2003 aan boord van de Shenzhou 5 en voltooide 14 banen rond de aarde.

Het ontwerp van Caviar toont de astronaut Yang Liwei afgebeeld in goud en kijkend naar de aarde vanuit een baan. De weerspiegeling op zijn astronautenhelm toont de planeet en de contouren van Liwei’s thuisland – China. Het land is in kleur geschilderd en beschermd door een dunne laag juwelenhars.

De Huawei Mate 40 Pro in teken van de eerste Chinese astronaut Yang Liwei wordt uitgebracht in een gelimiteerde hoeveelheid van 66 stuks. Het nummer ‘6’ belooft succes in het bedrijfsleven volgens de nationale Chinese traditie.

Huawei Limited Edition in teken van Maangodin Chang’e

Het derde model symboliseert de maangodin Chang’e. Om dit model te vervaardigen hebben de designers van Caviar gekozen voor een titanium basis. Om de maangodin uit te dragen is er gebruik gemaakt van gravering en coating met een gekleurde laser.

Van dit unieke Huawei Mate 40 Pro smartphoneontwerp zullen 88 stuks worden vervaardigd. Het aantal is ook in dit geval geen toeval, het nummer ‘8’ trekt rijkdom en overvloed aan volgens het Chinese gedachtengoed. De prijs van deze Maangodin editie is vastgesteld op $6.900 USD.