Gaming smartphone van Lenovo met 5G ondersteuning De Lenovo Legion 5G gaming smartphone heeft geavanceerde hardware, een prachtig scherm en een pop-up camera voor gamen in horizontale mode.

Mobiele games worden steeds mooier en uitgebreider en smartphones beschikken over steeds krachtigere hardware, betere schermen en grotere accu’s. Het is dan ook niet zo vreemd dat gamen op een smartphone nog altijd in populariteit stijgt, zeker nu 5G in opmars is. Ook Lenovo springt in op deze trend, de Chinese fabrikant heeft haar langverwachte gaming smartphone officieel aangekondigd. De Lenovo Legion Phone Duel (Legion Phone Pro genaamd in China) is een high-end telefoon met een pop-up camera die aan de zijkant van het toestel is geïntegreerd. Zodoende is deze camera goed inzetbaar tijdens het gamen in horizontale modus.

De nieuwe Lenovo game smartphone is een bijzonder vormgegeven smartphone. De hoeken zijn net niet helemaal rond vormgegeven, dit zorgt niet alleen voor een unieke uitstraling, maar draagt ook bij aan een betere handligging wanneer je het toestel horizontaal gebruikt – zoals de meeste mobiele games gespeeld worden. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een pop-up camera bestaat de gehele voorzijde uit schermoppervlak. Dat maakt het on-the-go gamen nog leuker.

Lenovo Legion 5G gaming smartphone

De Lenovo Legion Phone Duel is voorzien van een 6,65-inch Full HD+ Amoled display met een 144 Hertz verversingssnelheid. Deze hoge refresh-rate zorgt ervoor dat games er veel vloeiender en scherper uitzien. Dankzij de hoge touch sample rate van 240 Hertz reageert de telefoon ook bijzonder snel zodra jij een actie uitvoert. Dit is ideaal bij snelle actie games en first-person shooters, waarbij elke seconde telt.

De gaming smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 865 Plus chipset. Dit is de nieuwste en krachtigste Qualcomm processor van dit moment. Lenovo biedt verschillende geheugenconfiguraties aan. Het goedkoopste model beschikt over 8GB RAM / 128GB ROM, deze variant lijkt echter uitsluitend voor de Chinese markt bestemd te zijn. Daarnaast is er een model met 12GB werkgeheugen, met keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. Het duurdere model wordt voorzien van 16GB LPDDR5 RAM en beschikt over 512GB UFS 3.1 opslaggeheugen.

Lenovo heeft de Legion smartphone voorzien van 6 customized layout thema’s, ieder met z’n eigen design, kleuren en iconen. Het toestel is zeer geschikt voor horizontaal gebruik (landschap mode), maar vanzelfsprekend is het ook mogelijk om het toestel in verticale positie (portret mode) te gebruiken.

Voor de gamebediening is er een virtuele joystick beschikbaar en er zijn dubbele ultrasone triggerknoppen ingebed, evenals motoren met dubbele vibratie die zorgdragen voor een extra intense gameplay. Er is ook een Home mode beschikbaar om beelden te casten naar een externe monitor of TV, zo kun je ook gebruik maken van een draadloos toetsenbord en muis.

Voor een optimale game ervaring heb je natuurlijk ook een stel goede speakers nodig. Lenovo heeft gekozen voor Dirac Audio softwaretechnologie, dat voor een verrassende 3D stereo-geluidservaring moet zorgen. Er is een dubbele naar voren gerichte stereoluidspreker ingebouwd met grote 1,4 cc akoestische kamers. Dankzij Audio to Vibration (A2V) kun je precies horen én voelen waar het geluid vandaan komt.

Krachtige batterij en dubbele oplaadpoort

Lenovo voorziet de Legion Phone Duel van twee 2.500 mAh batterijen, samen goed voor een totale capaciteit van 5.000 mAh. Om ervoor te zorgen dat de gaming smartphone ook tijdens lange spelsessies niet oververhit raakt heeft Lenovo de kennis gebruikt die ze heeft opgedaan met haar Lenovo Legion gaming PC’s. De batterijen zijn uit elkaar geplaatst, aan elk uiteinde van de telefoon is één batterij geplaatst. Daartussen is een dubbel vloeistofkoelsysteem geplaatst met koperen buizen die ervoor zorgen dat de hitte effectief wordt afgevoerd.

Uniek is ook de oplaadpoort, Lenovo heeft zowel aan de onderzijde als aan de zijkant een USB-C aansluiting geplaatst, waardoor je het toestel ook tijdens het gamen kunt opladen zonder dat de kabel in de weg zit – ongeacht of je in horizontale modus of verticale modus speelt. Dankzij de 90 Watt Turbo Power Charging technologie kun je de telefoon in een razendsnel tempo weer opladen. Na 10 minuten is een lege batterij alweer voor 50% gevuld, volledig opladen duurt slechts een half uurtje.

Over de camera’s hadden we het al even kort gehad. Aan de rechter zijkant is een pop-up camera geïntegreerd, deze biedt een resolutie van 20 megapixels en kan 4K video’s opnemen met maximaal 30 frames per seconde. Middels deze camera kun je jouw gameplay streamen naar bijvoorbeeld YouTube of Twitch Er zijn 4 microfoons ingebouwd met ruisonderdrukking, waardoor live-streamers kunnen rekenen op een goede kwaliteit audio. Ideaal voor eSports evenementen en andere drukke game omgevingen, waarbij achtergrondruis een probleem kan vormen. Deze camera is ook geschikt voor het spelen van AR-games.

Op de achterzijde is een dubbele camera geplaatst. Deze bestaat uit een 64 megapixel beeldsensor met quad-Bayer technologie, waardoor je extra heldere 16 megapixel foto’s kunt schieten. De tweede camera heeft een 16 megapixel sensor en een ultragroothoeklens.

Prijs & verkrijgbaarheid

De Lenovo Legion draait op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met het Legion OS van Lenovo. De telefoon weegt 239 gram en is 9,9mm op het dikste punt. Het toestel voelt solide aan in de hand, wat het spelcomfort ten goede zal komen.

Deze maand wordt de gaming smartphone al uitgebracht in thuisland China. Binnenkort zal de telefoon ook in verschillende Europese landen worden uitgebracht, het is echter nog onbekend in welke landen. In China zijn de prijzen als volgt vastgesteld (de getoonde prijzen zijn door ons geconverteerd naar Euro’s):

• 8GB RAM / 128GB ROM – Prijs : 430 Euro

• 12GB RAM / 128GB ROM – Prijs: 480 Euro

• 12GB RAM / 256GB ROM – Prijs: 520 Euro

• 16GB RAM / 512GB ROM – Prijs: 740 Euro

De Europese prijzen zullen hoogstwaarschijnlijk iets hoger uitvallen, dit heeft onder andere te maken met lokale belastingen en toeslagen.

Gaming smartphone als alternatief op een handheld console

Een gaming smartphone is een goed alternatief voor de handheld apparaten die enkele jaren geleden nog gretig aftrek vonden. Fabrikanten zoals Sony hebben enige tijd geleden al afscheid genomen van de traditionele handheld consoles, Sony kan ten slotte een goed alternatief bieden met hun Xperia smartphones en voor de console gamers heeft het bedrijf natuurlijk de PlayStation in de aanbieding.

Nintendo daarentegen voert nog wel altijd compacte handheld spelapparaten, denk bijvoorbeeld aan de Switch Lite. Het aantal beschikbare Android games is de afgelopen jaren echter dusdanig toegenomen, denk bijvoorbeeld aan het populaire spel Fortnite, dat het steeds aantrekkelijker wordt om voor een gaming telefoon te kiezen in plaats van een mobiele spelconsole. Ten slotte beschik je dan ook over alle functies van een hedendaagse smartphone, bovendien draag je je telefoon (nagenoeg) altijd bij je.

Gelijktijdig met de Lenovo Legion is ook de Asus ROG Phone 3 aangekondigd, dit is eveneens een smartphone dedicated to gamers. Voor Asus is het alweer de derde gaming smartphone, qua specs zijn de toestellen van Lenovo en Asus erg aan elkaar gewaagd.