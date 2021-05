Galaxy Z Flip met Samsung S Pen support? Samsung lijkt voornemens te zijn om toekomstige Galaxy Z Flip smartphones compatibel te maken met een styluspen, zo blijkt uit een trademark aanvraag.

In de zomer van 2021 zal Samsung ten minste twee opvouwbare smartphones uitbrengen. De Galaxy Z Fold 2 zal worden opgevolgd door de Z Fold 3. Gelijktijdig wordt ook de opvolger van de Z Flip verwacht, deze smartphone wordt hoogstwaarschijnlijk als Z Flip 3 in de markt gezet. Eerder deze week lekte er behoorlijk wat promotiemateriaal van Samsung uit, waardoor we inmiddels een goed idee hebben van de komende opvouwbare smartphones.

De meeste innovatie zal terug te vinden zijn bij de duurdere Z Fold 3, dit wordt de allereerste Samsung smartphone met een under-screen camera. Uit het gelekte promotiemateriaal is tevens gebleken dat deze vouwtelefoon compatibel wordt gemaakt met de S Pen van Samsung. Mogelijk dat dit in de toekomst ook gaat gelden voor de Z Flip devices, zo blijkt uit een nieuw handelsmerk dat het bedrijf heeft aangevraagd.

Samsung Z Flip met S Pen ondersteuning

Samsung Electronics heeft op 6 mei 2021 een handelsmerk aangevraagd bij de European Union Intellectual Property Office voor de naam ‘Z Flip’. De trademark is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving: ‘smartphones, tablets, protective covers; elektronische pen; capacitieve stylus’.

Het is met de omschrijving die onze interesse heeft gewekt. In februari vorig jaar wist LetsGoDigital ook al een trademark op te sporen voor de modelnaam ‘Samsung Z Flip’ (zie hier de aanvraag). Destijds werd er echter op geen enkele wijze melding gemaakt van een elektronische pen en/of een capacitieve stylus.

Vooralsnog is er geen informatie bekend dat de Galaxy Z Flip 3 ook compatibel zal zijn met de stylus van Samsung. Dit lijkt alleen te gelden voor de Z Fold 3. Mede daarom heeft de aanvraag wat mysterieus.

Mogelijk is Samsung voornemens om in de toekomst de S Pen support uit te breiden naar haar clamshell devices. Ten slotte is zo’n trademark maar liefst 10 jaar geldig. Aangezien er geen cijfer is vastgelegd, maar alleen een serienaam, (alleen ‘Z Flip’, geen ‘Z Flip 3’) blijft deze aanvraag ook in de lengte van dagen bruikbaar. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 wel compatibel wordt met de befaamde S Pen.

Tenslotte heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de technologie dan al in huis. Om de S Pen compatibel te maken met het flexibele scherm van de Z Fold 3, heeft Samsung verschillende aanpassingen moeten doen om de pen input op een accurate wijze te kunnen detecteren. Zo zijn er digitizers ontwikkelt en is de Ultra Thin Glass (UTG) laag aangepast. Zodoende zal het relatief eenvoudig zijn voor Samsung om de stylus pen support op een later tijdstip ook uit te breiden naar de clamshell modellen.

Bekijk hier de aanvraag voor Z Flip met S Pen omschrijving.