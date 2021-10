Samsung W22 5G luxe variant van Galaxy Z Fold 3 Samsung lanceert in China een extra luxe versie van de populaire Galaxy Z Fold 3. De Samsung W22 heeft een zwarte behuizing met gouden accenten.

Samsung heeft inmiddels haar derde generatie opvouwbare telefoons uitgebracht, de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. In China voert Samsung naast de Galaxy Z-serie ook een W-serie – bestaande uit extra luxe opvouwbare smartphones. Afgelopen jaar werd de Samsung W21 geïntroduceerd, als luxe variant van de Galaxy Z Fold 2. Ditmaal is het de beurt aan de Samsung W22, die qua specs gelijk is aan de Z Fold 3.

Het toestel heeft een opvallend design. In China is de opvouwtelefoon verkrijgbaar in de kleur Phantom Black, waar verschillende gouden accenten op zijn aangebracht. Vooral het getextureerde gouden scharnier springt in het oog. Op de achterzijde is een gouden ‘Hart voor de wereld’ logo verwerkt, dat het spirituele rijk uitdraagt en de tolerantie om de wereld te helpen.

Samsung heeft ook een nieuwe interface ontworpen voor de W22 5G, waarop een klassiek tourbillon-horloge getoond wordt met een filigraan blauwe wijzerplaat van melkglasglazuur. De bewegende gouden wijzers sluiten qua kleurstelling en stijl perfect aan bij het scharnier.

Samsung W22 met S Pen en leren hoesje

De Samsung W22 5G heeft dezelfde specificaties als de Galaxy Z Fold 3 – inclusief S Pen support. Samsung heeft een speciale S Pen ontwikkelt voor de W22. Het gaat om een zwarte pen met een gouden randje. Naast een styluspen levert Samsung ook een leren hoesje mee, met S Pen vakje om de stylus op te kunnen bergen. Ook heeft Samsung de vouwtelefoon voorzien van extra veel geheugen. Het gaat om 16GB werkgeheugen, in plaats van 12GB RAM. Overige specs zijn identiek aan de Fold 3.

De smartphone wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 888. Er is een 6,2-inch front-display beschikbaar met een HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. Zodra de W22 wordt opengeklapt ontvouwt zich een 7,6-inch flexibel display met een QXGA+ resolutie en een verversingsfrequentie van 120Hz. De Samsung W22 biedt tevens WPS ondersteuning, om inhoud op een groot scherm weer te kunnen geven, handig in een kantoor omgeving.

Er is een 10 megapixel punch-hole camera beschikbaar via het cover-scherm. Daarnaast is er een 4 megapixel under-display camera geïntegreerd onder het flexibele scherm. Ten slotte zijn er op de achterzijde nog drie camera’s ingebouwd, een 12MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 12MP telefoto camera.

De telefoon wordt uitgerust met een 4.400 mAh batterij die het gemiddeld zo’n 11 uur volhoudt. De oplaadmogelijkheden zijn gelijk gebleven. Dat houdt in dat het toestel ondersteuning biedt voor 25W bedraad opladen. Daarnaast wordt draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

De Samsung W22 5G heeft een adviesprijs van ¥17.000. Dat is omgerekend zo’n €270 duurder dan de reguliere Galaxy Z Fold 3 (12GB / 512GB), die in China verkrijgbaar is voor ¥15.000 / € 2.010. Deze opvouwbare smartphone zal in Nederland niet verkocht worden. De Z Fold 3 is sinds eind augustus wel verkrijgbaar in Nederland.

De Fold 3 heeft een adviesprijs van €1.800 in Nederland, dat is €200 goedkoper dan de Z Fold 2 kostte ten tijde van de lancering. Het nieuwe model is op verschillende punten vernieuwd en verbeterd. De opvouwbare behuizing is voor het eerst waterbestendig gemaakt. Ook is het nieuwe model compatibel met de S Pen, hoewel deze niet standaard wordt meegeleverd. Dankzij de stylus kun je veel productiever te werk gaan op het grote scherm van de Z Fold 3.

Een andere innovatie is te vinden op het gebied van de under display camera. Het is de eerste Samsung smartphone waarbij de camera onder het scherm is geplaatst. Hoewel deze nog lichtelijk zichtbaar is en ook qua kwaliteit onder doet ten opzichte van conventionele ponsgat selfie camera’s is het een bijzondere innovatie, die de komende jaren ongetwijfeld verder doorontwikkeld zal worden om de nieuwe standaard te gaan vormen.