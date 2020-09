Opvouwbare telefoon van HP is ook een clamshell toestel HP legt technologie vast voor ontwikkeling van een clamshell smartphone met flexibel OLED display. Ook toepasbaar voor laptops met opvouwbaar scherm.

Toon pagina inhoud

Steeds meer elektronica bedrijven duiken in de markt van foldables. Door een flexibel scherm toe te passen kan een totaal nieuwe gebruikerservaring gecreëerd worden. Een goed voorbeeld hiervan is de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Z Fold 2, een inklapbare smartphone die je kunt uitvouwen tot een volwaardige tablet. Deze nieuwe display technologie is echter niet alleen toepasbaar op mobiele telefoons, zo zijn er inmiddels ook verschillende prototypes getoond van opvouwbare laptops met een flexibel display.

Door de tijd heen heeft LetsGoDigital meermaals gerapporteerd over computerfabrikanten die een opvouwbaar display apparaat in ontwikkeling hebben, denk bijvoorbeeld aan Lenovo, maar ook Microsoft, Intel en Dell werken aan deze nieuwe type apparaten. Een andere Amerikaanse speler die zich met deze nieuwe trend lijkt bezig te houden is HP.

Velen denken bij Hewlett Packard (kortweg HP) aan printers, rekenmachines, laptops en tablets. De Amerikaanse producent uit Palo Alto (Californië) heeft door de jaren echter ook ervaring opgedaan op het gebied van features phones en smartphones. De laatste smartphone van HP was de Elite X3 uit 2016. Dit is een Windows 10 Mobile smartphone die je eenvoudig kunt verbinden met een externe monitor, toetenbord en muis om een desktop ervaring te creëren.

Het lijkt erop dat HP haar opgedane kennis wil gaan gebruiken om een vouwbare smartphone te ontwikkelen, waarbij de eigenschappen van een telefoon en tablet gecombineerd kunnen worden.

HP opvouwbare smartphone

In februari 2019 heeft Hewlett-Packard Development Company een utility patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office). Het octrooi genaamd ‘Electronic display devices’ werd op 13 augustus 2020 goedgekeurd en omschrijft de technologie die nodig is om een flexibel elektronisch display toe te passen in mobiele apparaten, zoals een mobiele telefoon, tablet of computer.

De patentafbeeldingen tonen een clamshell telefoon (vergelijkbaar met de Motorola RAZR en Samsung Galaxy Z Flip) met een breed scharnier en een rechthoekig vormgegeven behuizing. Om de gepatenteerde technologie beter te visualiseren heeft LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt op basis van de patentschetsen. Deze concept renders dienen louter ter illustratie.

Aangezien het een utility patent betreft blijven bepaalde design aspecten onderbelicht, waaronder de camera’s, maar bijvoorbeeld ook de grootte van het scherm. Bij het ontwerp van deze 3D renders hebben wij onszelf dan ook de vrijheid voorbehouden om deze aspecten naar eigen invulling in het design te integreren, naar de maatstaven die anno 2020 gelden.

De klaptelefoon van HP beschikt over een vlak flexibel scherm. Het betreft een OLED display met touchscreen functionaliteit dat zich in gesloten toestand aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. Zodoende is de ontwikkelde technologie zowel toepasbaar op een clamshell smartphone als een inklapbare laptop met vouwbaar scherm.

In hoofdzaak gaat de documentatie over het oplossen van de problematiek rondom het gebruik van een buigbaar display. Want door een vouwbeweging te maken verandert de lengte van het binnen-oppervlak ten opzichte van het buiten-oppervlak. Hierdoor loop je aanzienlijke risico op schade wanneer je het displaypaneel veelvuldig in- en uitklapt, aldus de patentomschrijving.

Om dit probleem te verhelpen wil HP gebruik maken van een rekbare structuur (auxetics) dat dikker wordt naarmate er druk op wordt uitgeoefend. De meeste materialen worden juist dunner wanneer je ze uittrekt, wat ten koste zou gaan van de duurzaamheid. Geschikte materialen hiervoor zijn verschillende types rubber, foam of fiber. Deze kunnen op verschillende wijze (oa. als kleefmiddel) op het flexibele displaypaneel bevestigd worden om de werking van het vouwproces te bevorderen, ook op de lange termijn.

HP behoudt zich het recht voor om voor verschillende design varianten te kiezen. Eén van de mogelijkheden -die ook in onze 3D renders te zien is- is dat de twee displaydelen opgevouwen deels van elkaar getrokken kunnen worden. Zodoende blijft een klein displaydeel ook in opgevouwen stand bruikbaar. Dit is handig voor het weergeven van notificaties, binnenkomende oproepen en berichten.

Bovendien vervalt hiermee de noodzaak van een cover-display, waardoor er op de kostprijs bespaard kan worden. Neem je de klaptelefoon mee in je broekzak, dan vouw je de twee displaydelen helemaal dicht tegen elkaar, waardoor het scherm optimaal beschermd blijft tegen krassen en stoten. Afgelopen jaar rapporteerde LetsGoDigital ook al eens over een vergelijkbare Lenovo opvouwbare smartphone.

Door gebruik te maken van een scharnier met onderling verbonden schuifschakels moet het ook mogelijk worden om het apparaat in half-open stand te gebruiken (onder een hoek van 100 tot 210 graden). Hierdoor ontstaan nieuwe bedieningsmogelijkheden, hoewel deze niet verder gespecificeerd staan kun je diverse voordelen bedenken wanneer je het toestel als een staand apparaat kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hands-free bediening. Ook kun je de interface eenvoudig aanpassen tot een soort laptop-scherm, met onderin de bedieningselementen (bijv, een virtueel toetsenbord) en bovenin de beeldweergave (zoals foto’s/films/documenten).

Als alternatief wordt er gesproken over de toepassing van twee of meer scharnieren – enigszins vergelijkbaar met de vorig jaar gepatenteerde Intel opvouwbare smartphone bestaande uit drie schermdelen. Het lijkt een kwestie van tijd te worden alvorens ook dit soort modellen op de markt worden gebracht.

Een dubbel vouwbaar toestel zou gebruikers in staat stellen om hun mobiele telefoon niet alleen uit te vouwen tot een tablet, maar zelfs tot een compacte laptop. Juist dan zullen computerfabrikanten optimaal gebruik kunnen maken van de door hun reeds opgedane kennis op het gebied van computertechnologie, interfaces en bedieningsmogelijkheden.

HP zal op haar beurt ook ongetwijfeld kiezen voor een naadloze integratie met de beschikbare printoplossingen, zoals de Print Service Plugin app om de inklapbare smartphone draadloos te kunnen verbinden met een HP printer om zodoende de productiviteit verder te vergroten.

HP opvouwbare apparaten & Windows 10X OS

Na de Elite X3 heeft HP geen nieuwe smartphone meer uitgebracht. De belangrijkste reden hiervoor was de neergang van het Windows Phone platform. Desalniettemin werken computerfabrikanten zoals HP en Intel natuurlijk al jaren samen met Microsoft en hoewel Microsoft afscheid heeft genomen van het Windows Phone platform lijkt Windows 10X een goed alternatief te kunnen bieden voor dual-screen en foldable apparaten.

Mochten dit soort computerfabrikanten inderdaad een vouwbare smartphone / tablet uit willen brengen dan is het zeker niet ondenkbaar dat deze toestellen op Windows zullen draaien, in plaats van Android of iOS – zoals momenteel bij veruit de meeste smartphones het geval is.

Het is echter nog onbekend wanneer Windows 10X wordt uitgebracht. Volgens de laatste geruchten zal het OS in de lente van 2021 worden uitgerold voor enkele schermen. Dual-screen support zal waarschijnlijk pas in de lente van 2022 beschikbaar worden gesteld. De COVID-19 pandemie zou voor een verandering in strategie hebben gezorgd. Dit zal echter ook inhouden dat de lancering van de Microsoft Surface Neo dual-screen tablet tot die tijd wordt uitgesteld, initieel was het de bedoeling dat de Surface Neo eind 2020 op de markt zou worden gebracht.

Hoe dan ook, buigbare displays lijken de toekomst te hebben. Door te kiezen voor een vouwtelefoon met buigbaar scherm wordt het veel makkelijker om het toestel met je mee te dragen. De draagbaarheid van smartphones heeft absoluut bijgedragen aan de enorme populariteit ervan. Bovendien zijn mobiele telefoons door de jaren heen steeds krachtiger geworden, waardoor het echte handzame computers zijn geworden.

De markt van compact camera’s is al geheel opgeslokt door de smartphone en ook tablets zijn de afgelopen jaren alleen maar in populariteit gedaald – mede doordat smartphoneschermen steeds groter zijn geworden. Door een smartphone eenmaal of zelfs meerdere keren dubbel te kunnen vouwen zal dit handzame apparaatje in toenemende mate ook een bedreiging vormen voor de tablet en laptop industrie. Zodoende is het zeer begrijpelijk dat ook computerfabrikanten in deze nieuwe markt willen / moeten duiken.

Met de komst van flexibele schermen wordt de grens tussen een smartphone en tablet verder verkleind. Zodoende is het aannemelijk dat ook tablet en computer fabrikanten, die zich van oudsher minder thuis voelen in de markt van mobiele telefonie, tóch de stap zullen maken naar vouwbare mobiele apparaten zoals een klaptelefoon – al dan niet voorzien van het Windows OS.

Het valt echter zeker niet uit te sluiten dat HP deze technologie (eerst) wil toepassen voor een vouwbare laptop. De eerste opvouwbare PC werd begin dit jaar aangekondigd, de Lenovo ThinkPad X1 Fold. Deze laptop met 13,3-inch opvouwbaar OLED scherm draait op Windows 10.

Bekijk de documentatie van het HP opvouwbare smartphone.

Note to editors : The product renders presented in this article are copyright protected by LetsGoDigital. The images are based on the patent drawings from Hewlett-Packard and are for illustrative purposes only. This product is not for sale, it’s a concept design. Media publishers world-wide can use our 3D artwork for free, as long as a clickable source link is included into the publication. Thank you very much for understanding.