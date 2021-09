Fujifilm opvouwbare smartphone lijkt op Samsung Galaxy Fold Camerafabrikant Fujifilm ontwikkelt opvouwbare telefoon met styluspen bediening. Toont veel gelijkenissen met de Galaxy Z Fold serie van Samsung.

Het Japanse Fujifilm produceert al vele decennia digitale camera’s en aanverwante artikelen, zoals printers, kopieerapparaten en flat-panel displays. Het bedrijf is opgestart in 1934 en heeft zich door de jaren heen meermaals succesvol weten aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Waar Kodak de plank volledig missloeg toen het digitale tijdperk inluidde, wist Fujifilm zichzelf snel genoeg te transformeren om succesvol te blijven.

Zou dit ook kunnen betekenen dat camerafabrikant Fujifilm de wereld van opvouwbare smartphones instapt? Een nieuw patent suggereert dat de Japanse fabrikant in ieder geval voor de mogelijkheden openstaat.

Fujifilm opvouwbare telefoon lijkt op Samsung Galaxy Z Fold

Op 3 augustus 2020 heeft Fujifilm Business Innovation Corp. een patent ingediend bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO). Het 51-pagina tellende octrooi, getiteld ‘Electronic device and non-transitory computer readable medium’, werd op 9 september 2021 gepubliceerd en tevens opgenomen in de database van de World Intellectual Property Organisation (WIPO), voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

Naast een uitgebreide omschrijving bevat de documentatie 47 patentbeelden waarop een Fujifilm opvouwbare smartphone getoond wordt, met een groot binnenwaarts vouwbaar scherm en een tweede touch-display aan de voorzijde. Het design komt erg overeen met de Galaxy Z Fold smartphones van Samsung.

Dat geldt overigens niet alleen voor het ontwerp, maar ook voor de bediening. Fujifilm spreekt in de patentdocumentatie namelijk over de mogelijkheid om het flexibele scherm te bedienen met een styluspen – net zoals het geval is bij de recent uitgebrachte Samsung Galaxy Z Fold 3.

Om het gepatenteerde ontwerp tot leven te brengen heeft grafisch designer Technizo Concept op basis van de patentbeelden van Fujifilm een serie product renders gemaakt.

Het is een erg gedetailleerd patent. Allereerst worden alle benodigde componenten besproken, van de processor tot aan het aanraakscherm, de speakers, de microfoon etc. Fujifilm heeft ook verschillende interfaces en bedieningsmogelijkheden vastgelegd. Zo staat er gespecificeerd dat de interface zal veranderen aan de hand van de vouwhoek. Vergelijkbaar met de Flex mode van Samsung.

Ook kan de Fujifilm opvouwbare smartphone in verschillende hoeken worden neergezet, de documentatie spreekt over een vouwhoek van 30 tot 135 graden. Zolang de telefoon minder dan 30 graden is open gevouwen zal het hoofdscherm uit blijven, om op de batterij te besparen.

Als de gebruiker een bepaalde app heeft geopend op het grote scherm en daarna het toestel dichtvouwt, dan zal de app op het kleinere front-scherm getoond worden – en visa versa. Dit is eveneens een functie die we reeds kennen van Samsung en wordt ook wel App Continuity genoemd.

Zelfs de inhoud van het startscherm staat uiteengezet, van de tijd- en datumweergave tot het tonen van een weer widget. Opmerkelijk genoeg wordt er echter met geen woord gesproken over de camera’s. Je mag er vanuit gaan dat als een camerafabrikant zoals Fujifilm daadwerkelijk een opvouwbare telefoon ontwikkelt, dat deze dan ook over een goed camerasysteem zal beschikken.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital over een vouwbaar toestel van Fujifilm spreekt. In 2017 legde het bedrijf een Fujifilm flexible image display device vast – als soort van voorloper van de opvouwbare telefoon waar we vandaag over rapporteren.

Hoewel de genoemde functies niet zozeer vernieuwend zijn, is het toch merkwaardig om te zien dat een camerafabrikant zo’n gedetailleerd patent indient voor een opvouwbare smartphone.

De afgelopen jaren is de camera een steeds belangrijker onderdeel geworden van mobiele telefoons. Doordat de beeldkwaliteit van smartphone camera’s sterk is verbeterd, zijn ook steeds meer mensen gaan fotograferen met hun mobieltjes. Hierdoor is de markt van compact camera’s helemaal in elkaar gezakt.

Ook Fujifilm heeft dit gemerkt. Vroeger bracht het bedrijf een tiental Fujifilm FinePix digitale compact camera’s per jaar uit, terwijl er in het huidige assortiment nog slechts één goedkope compact camera te vinden is; de waterdichte FinePix XP140. De rest zijn allemaal premium (systeem-)camera’s.

Om de beeldkwaliteit van smartphone camera’s te verbeteren zijn meerdere telefoonfabrikanten een samenwerking aangegaan met een camera- en/of lensfabrikant. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle samenwerking tussen Huawei en Leica. OnePlus, die heeft een partner gevonden in Hasselblad. En lensfabrikant ZEISS, die werkt samen met meerdere smartphonefabrikanten zoals Sony, Nokia en Vivo.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wat Fujifilm’s plannen zijn aangaande de nieuwe opkomende markt van foldables. Zal de Japanse fabrikant daadwerkelijk op eigen houtje een opvouwbare smartphone in de markt willen zetten?

Het zou in ieder geval niet de eerste camerafabrikant zijn die ook mobiele handsets uitbrengt. Denk aan Sony, maar ook Panasonic produceert smartphones. Opmerkelijk genoeg zijn beide eveneens Japanse fabrikanten. Samsung stapte zo’n 5 jaar geleden definitief uit de cameramarkt, door de opkomst van smartphones.

Samsung is overigens niet het enige merk dat devices zoals de Galaxy Fold heeft uitgebracht. De Huawei Mate X2 en de Xiaomi Mi Mix Fold hebben een soortgelijke vormfactor. Dergelijke smartphones hebben als voordeel dat ze uitvouwbaar zijn tot een tablet formaat, waardoor er meer content getoond kan worden, terwijl het toch een betrekkelijk handzaam en draagbaar apparaat blijft.

Download documentation of the Fujifilm foldable smartphone.

