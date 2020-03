Samsung is gestart met de massaproductie van een nieuwe supersnelle opslag voor smartphones. Het gaat om de eerste 512GB eUFS (embedded Universal Flash Storage) 3.1 mobiele geheugen, die in eerste instantie uitsluitend in topmodellen terug te vinden zal zijn. Dit geheugen is 3x sneller dan de 512GB eUFS 3.0 die in huidige topmodellen te vinden is. Het ligt voor de hand dat dit razendsnelle geheugen later dit jaar door Samsung wordt ingezet voor de Galaxy Note 20 serie. De onlangs geïntroduceerde Galaxy S20, S20 Plus en de S20 Ultra beschikken over UFS 3.0 geheugen.