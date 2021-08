Ethereum kopen en beheren via je smartphone Overweeg jij ook om in de cryptomarkt te stappen? Naast Bitcoin is Ether (Ethereum) een zeer populaire cryptomunt met grote potentie voor de toekomst.

Steeds meer mensen besluiten om te investeren in cryptovaluta. Niet zo vreemd natuurlijk, als je je bedenkt dat de bankrentes tegenwoordig 0% of zelfs negatief zijn. Je geld op de bank laten staan heeft dan ook weinig zin meer. Sommige kiezen ervoor om te beleggen, anderen zien een mooie uitdaging in de cryptomarkt. Bitcoin is nog altijd veruit de meest populaire digitale munt, gevolgd door Ether.

Ethereum en de bijbehorende munt Ether is bedacht door de Canadese-Rus Vitalik Buterin. Het is gebruiksvriendelijk platform voor decentrale applicaties, waarbij ontwikkelaars zelf de mogelijkheid hebben om toepassingen te bouwen op het platform. Ethereum werd aangekondigd in 2013 en ging live in 2015.

Op dat moment had de munt een waarde van slechts 30 dollarcent. Schrik niet, vandaag de dag betaal je voor dezelfde digitale munt ruim $2.550 USD. Een gigantische groei natuurlijk, toch verwachten veel analisten dat dit de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Dit heeft onder andere te maken met de grote Ethereum 2.0 update waar al geruime tijd aan gewerkt wordt.

Ethereum beheren via het web, je smartphone of desktop

Wil je Ethereum kopen, dan zijn er verschillende mogelijkheden voorhanden. De meest toegankelijke vorm is de web wallet, deze worden vaak ingebouwd in platforms van brokers. Er zijn ook veel mensen die ervoor kiezen om hun digitale geld te beheren via een mobile wallet. Handig want zodoende kun je jouw aangekochte crypto eenvoudig inzien en beheren via je smartphone. Je kunt de koers bekijken, maar ook aankopen of verkopen doen. Er zijn tal van betrouwbare mobiele apps voorhanden. Ook een desktop wallet is populair, in dat geval maak je gebruik van een desktop PC in plaats van een mobieltje.

Uiteraard is het belangrijk om vooraf goed onderzoek te doen naar de aanbieder. Wil je grotere bedragen investeren dan kan een hardware wallet ook een erg goed alternatief bieden, dit is de veiligste methode. Je digitale geld wordt dan opgeslagen op een fysieke apparaat dat speciaal is ontwikkelt voor het beheren van cryptomunten.

Daarnaast kun je besluiten om uitsluitend te handelen in Ethereum of andere cryptovaluta. Je hebt dan geen wallet nodig, maar handelt op de prijsbeweging van de munt, zonder deze te hoeven kopen of te bewaren. Er zijn tal van makelaars, ook wel brokers genoemd, die je hierin kunnen ondersteunen.

Door te handelen in plaats van te kopen ben je wel extra kwetsbaar voor schommelingen in de markt. Ongeacht of je voorkeur uitgaat naar kopen of handelen, het risico ligt altijd bij jou als investeerder waardoor het des te belangrijker is om weloverwogen beslissingen te maken en je vooraf goed te laten informeren naar de mogelijkheden.

Investeer ook nooit geen geld dat je niet kunt missen. De cryptomarkt staat bekend als zeer volatiel. De prijzen kunnen grote schommelingen vertonen, omhoog maar ook naar beneden. Door uitsluitend geld te investeren dat je kunt missen, kun je deze dips makkelijker uitzingen, want de kans dat de koers naderhand weer omhoog schiet is groot – gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Maar zoals ook bij beleggen geldt; behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het kan altijd weer twee kanten opgaan.