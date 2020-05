Bitcoin en andere cryptomunten beheren op je smartphone Handelen in cryptocurrency via je mobiele telefoon? Na het installeren van een mobiele wallet kun je direct aan de slag. Deze tips helpen je op weg.

Toon pagina inhoud

Het afgelopen decennia is de mobiele telefoon uitgegroeid tot een erg veelzijdig apparaat, waar je de meest uiteenlopende zaken op kunt regelen. Bellen, internetten, fotograferen, gamen – het is allemaal mogelijk. Eén van de functies waar steeds meer telefoonfabrikanten op in zetten is de mogelijkheid tot het verhandelen van cryptocurrency, zoals de Bitcoin, via een digitale portemonnee op je telefoon. Handig, want je smartphone draag je altijd bij je. Zo kun je altijd even de koers bekijken of even snel een transactie verrichten.

Om te handelen in cryptocurrency is een digitale portemonnee essentieel, ten slotte moet je je digitale valuta ergens bewaren. Een digitale portemonnee bestaat eigenlijk uit twee elementen; een adres en een unieke sleutel. Het adres kun je ook wel beschouwen als de rekening. Door jouw Bitcoin adres aan een ander te geven is die persoon in staat om jouw Bitcoins te sturen – en visa versa. De unieke sleutel dient ter beveiliging en vormt een essentieel onderdeel van je wallet.

Mobiele wallet

Steeds meer cryptocurrency handelaren maken gebruik van een mobiele wallet op de smartphone. Deze wordt met name aangeraden als je met relatief kleine bedragen werkt, want een mobiele wallet is wel minder veilig dan bijvoorbeeld een software wallet op je computer. Ten slotte heb je je telefoon altijd bij en je desktop niet. Dit is dus een voordeel, maar ook direct een nadeel. Bovendien worden PCs vaak voorzien van een betere virusscanner. De meest veilige methode is nog altijd de hardware wallet, dit is een fysiek apparaat dat speciaal is ontwikkelt voor het beheren van cryptomunten. Voor beginnende investeerders is een mobiele wallet echter uitermate handig.

Verschillende telefoonfabrikanten hebben inmiddels een ingebouwde digitale portemonnee geïntroduceerd, oftewel een wallet. Zo lanceerde Samsung afgelopen jaar, gelijktijdig met de introductie van de Galaxy S10, de Blockchain Keystore. Maar Samsung is zeker niet de enige telefoonfabrikant die kansen ziet in de cryptomarkt.

Zo heeft LG haar eigen ThinQ Wallet in het leven geroepen, Apple heeft de Cryptokit gelanceerd en HTC, die behoorde tot de eerste fabrikanten die een blockchain telefoon uitbracht – deze toestellen vallen binnen de Exodus-serie. Veruit de meeste van deze ingebouwde wallets worden echter niet in Nederland ondersteunt. Maar gelukkig zijn er genoeg alternatieven voorhanden om toch je digitale valuta te kunnen beheren, de koers te bekijken en te kunnen handelen in cryptomunten via je smartphone.

Beschikbare apps en cryptocurrency platforms

Via de Google Play store en de Apple App Store worden er tal van mobiele wallet apps aangeboden. Veel van deze applicaties zijn gratis te downloaden, kijk wel altijd even naar de referenties om te zien welke app het meest betrouwbaar en veilig is. Een populaire app is bijvoorbeeld de Exodus Wallet – die zowel voor Android als iOS te downloaden is. Exodus is overigens ook te gebruiken als Desktop en Hardware wallet.

Daarnaast zijn er verschillende gerenommeerde handelsplatforms die je in staat stellen om te handelen in cryptovaluta. Één van de grootste cryptocurrency platforms in Europa is Satos. Voor beginners staan er duidelijke tutorials op de site en je hebt niet eens een account nodig. Met een wallet en een minimale inleg van €50 kun je direct aan de slag. Bij Sato kun je handelen in de meest gangbare cryptomunten: Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Ripple.

Bitcoin is de oudste digitale munt en ook nog altijd de meest populaire in zijn soort. Dit is tevens de duurste munt. De actuele Bitcoin koers, maar natuurlijk ook die van de andere cryptomunten kun je eenvoudig in real-time online inzien. Heb je eenmaal een wallet geïnstalleerd op je telefoon, dan kun je direct beginnen met het versturen en ontvangen van transacties. Dan rest je alleen nog te hopen dat de koers blijft stijgen…