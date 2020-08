Handelen in Bitcoins? Dit moet je weten Op de bank rendeert je geld niet langer. Mede daarom duiken steeds meer consumenten de wereld in van cryptovaluta. Handel jij al in Bitcoins?

Het handelen in cryptovaluta, zoals de Bitcoin, is de afgelopen jaren sterk in populariteit gestegen. Nu de rente die banken geven op ons spaargeld letterlijk is gedaald tot 0% zoeken mensen massaal naar alternatieven om meer rendement uit hun vermogen te kunnen halen. De één kiest ervoor om geld te investeren in onroerend goed, de ander belegt liever in aandelen of zoals genoemd cryptovaluta.

De Bitcoin is de afgelopen maanden weer met een serieuze opmars bezig. Allereerst komt dit door de geplande Bitcoin Block Halving, die in mei dit jaar plaatsvond. Sindsdien ontvangen miners nog maar de helft aan beloning voor elke Bitcoin die ze minen (creëren), dat betekent dat er steeds minder nieuwe Bitcoins op de markt komen. Deze kunstmatige schaarste zorgt voor een hogere Bitcoin koers.

Ook de enorme monetaire verruiming heeft bijgedragen aan de toenemende populariteit van de cryptomunt. Centrale banken, zoals het ECB (Europese Centrale Bank), hebben als gevolg van de coronacrisis erg veel geld moeten bijdrukken om de ontstane financiële problemen het hoofd te kunnen bieden. Doordat er geld wordt bijgedrukt komt er meer geld in omloop, waardoor inflatie ontstaat. Je geld wordt dan simpelweg minder waard.



Laat je geld niet stilstaan

Om ervoor te zorgen dat jouw geld niet stilstaat of zelfs minder waard wordt, dien je zelf in actie te komen. Gelukkig zijn er tal van instanties die je hierbij kunnen ondersteunen, wel is het handig dat je vooraf zelf een inschatting maakt wat het beste bij jouw situatie past. Zie jij beleggen of handelen in Bitcoin wel zitten?

Hoewel het handelen in een digitale munt natuurlijk ook risico’s met zich meebrengt, beschouwen velen het handelen in cryptovaluta als een spannende en zinvolle bezigheid. Er zijn de laatste jaren dan ook steeds meer aanbieders bijgekomen waar Bitcoin traders terecht kunnen om te handelen.

Daar komt bij dat tegenwoordig ook steeds meer smartphones voorzien worden van een crypto wallet, zo kun je eenvoudig je cryptomunten beheren. Met zo’n digitale portemonnee kun je ook direct beginnen met het handelen in cryptovaluta en blijf je bovendien eenvoudig op de hoogte van alle koers wijzigingen. Bitcoin trading wordt daarmee steeds toegankelijker voor een groter publiek.

Wat betreft de toekomst van Bitcoin, verwacht wordt dat koers op (middel)lange termijn zal blijven stijgen. Het aantal nieuwe Bitcoins zal minder hard stijgen dan voorheen, terwijl de interesse van zowel jongeren als overheden en instanties alleen maar toeneemt. Deze combinatie zorgt logischerwijs voor een hogere prijs.

Wel is het belangrijk om je te beseffen dat de Bitcoin koers de afgelopen jaren is gekenmerkt door hele hoge pieken, maar ook net zulke diepe dalen. Hier moet je niet alleen emotioneel tegen bestand zijn, je doet er ook verstandig aan hier rekening mee houden bij de te volgen handelsstrategie.