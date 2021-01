Samsung wireless charger kopen voor je telefoon of smartwatch Op zoek naar een nieuwe oplader van Samsung? Dit zijn de verschillende draadloze opladers en bedrade oplaadoplossingen die je anno 2021 kunt kopen.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun smartphone draadloos op te laden. De functie wireless charging wordt dan ook door steeds meer smartphone modellen ondersteunt. Binnen het assortiment van Samsung accessoires vind je tal van oplossingen voor het draadloos opladen van je telefoon. In deze publicatie lees je meer over de verschillen tussen al deze beschikbare oplaadlossingen.

Voordat je een goede keuze kunt maken in het kopen van een draadloze oplader, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de beschikbare oplossingen. Bij Samsung kun je zowel terecht voor een wireless pad of een stand. Bij de Wireless Charger Stand kun je de telefoon zowel staand in het oplaadsysteem zetten, als liggend gebruiken. Bij de Wireless Charger Pad dien je de telefoon er plat op te leggen.

Samsung Wireless Charger Trio & Charger Stand

De grootte van de pad kan variëren, zo heeft Samsung een draadloze oplader om één apparaat op te laden, maar ook een Wireless Charger Duo en zelfs een Wireless Charger Trio – om twee of zelfs drie apparaten tegelijkertijd op te kunnen laden. Deze oplossingen zijn vooral handig als je meerdere Galaxy producten in huis hebt, zoals een Galaxy Watch smartwatch of Galaxy Buds oordopjes. De Samsung opladers zijn overigens compatibel met elk Qi-apparaat en dus ook te gebruiken met smart devices van andere merken.

Voor de Samsung Wireless Charger Pad (EP-P3105) is de adviesprijs vastgesteld op €60. Deze draadloze oplader is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur zwart. De Wireless Charger Duo (EP-P5200), waarmee je twee apparaten tegelijkertijd kunt opladen, is ook verkrijgbaar in de kleur wit. Deze oplader kostte tijdens de introductie €100, momenteel kun je deze snellader in de aanbieding kopen via de website van Samsung voor €76. De Wireless Charger Trio (EP-P6300) werd uitgebracht ten tijde van de Galaxy Note 20 serie, in augustus 2020. Voor deze 3-in-1 oplader dien je €100 te betalen.

Van de Samsung Wireless Charger Stand zijn twee modellen uitgebracht, de meest recente (EP-N5200) ondersteunt 15 Watt snelladen. Deze oplaadstand is ook voorzien van luchtkoeling. Dit model is momenteel eveneens in de aanbieding, in plaats van €80 betaal je nu €58. Heb je nog een ouder telefoonmodel of hecht je simpelweg weinig waarde aan snelladen, dan kun je ook een goedkoper model kopen. Dit model (EP-N3300) biedt ondersteuning voor 9W opladen en is verkrijgbaar voor €46.

Samsung telefoon bedraad opladen

Zit je helemaal niet te wachten op draadloos opladen en kies je veel liever voor bedraad opladen? Bijvoorbeeld doordat je de oplader toch altijd op één vaste plek gebruikt, dicht bij het stopcontact. Veel telefoons zijn bedraad sneller op te laden dan draadloos, waardoor nog toch kan lonen om voor deze methode te kiezen.

Dit noemt Samsung de PD Wall Charger. Anno 2020/2021 zijn er twee gangbare modellen verkrijgbaar, een 25 Watt (EP-TA800) en een 45 Watt oplader (EP-TA845). Het maximale laadvermogen van de meeste Samsung telefoons ligt op dit moment nog op of onder de 25 Watt. De 25W Samsung oplader kun je kopen voor €35.

Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat de snellaad-technologie in de toekomst verder zal worden door ontwikkelt, waardoor je ook zou kunnen kiezen voor een 45 Watt oplader. Biedt jouw Galaxy telefoon nog geen ondersteuning voor 45 Watt, dan wordt de laadsnelheid automatisch aangepast aan datgene wat je telefoon wel ondersteunt. Voor de 45W snellader betaal je €46.

Het lijkt er sterk op dat Samsung vanaf 2021 niet langer een oplader en/of oordopjes meelevert in de verkoopverpakking van een nieuwe telefoon. Dit geldt al voor de komende week verwachte Galaxy S21 serie. Zodoende is het niet onverstandig om te investeren in een oplader die je meerdere jaren kunt gebruiken.