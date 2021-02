Dating app Tinder wil eigen telefoon accessoires uitbrengen Nieuwe merknaam registratie ‘Tinder Made’ duidt erop dat er binnenkort Tinder merchandise worden uitgebracht, waaronder mobiele telefoon accessoires.

Tinder behoort tot de meest populaire dating apps van het moment. Door simpelweg te swipen kun je kennis maken met tal van singles bij jou in de buurt. Het blijkt een enorme succesformule te zijn. Tinder maakt onderdeel uit van Match Group en wist afgelopen jaar maar liefst 1,4 miljard dollar omzet te genereren. Het lijkt erop dat Tinder haar succes wil vergroten door merchandise te gaan verkopen.

De website Gratisdatingtips meldde vandaag dat Match Group op 20 januari 2021 een handelsmerk heeft aangevraagd bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor de naam ‘Tinder Made’, oftewel ‘gemaakt door Tinder’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 25.

In de trademark omschrijving staan tal van accessoires en merchandise artikelen vermeld, van telefoon accessoires in de vorm van beschermende covers en telefoonhoesjes tot aan kleding, rugzakken, kopjes, handdoeken en spellen.

De aanvraag voor ‘Tinder Made’ duidt erop dat het bedrijf haar eigen accessoirelijn wil gaan opzetten, zo concludeert de website Gratis Dating Tips. Het klinkt zeker niet onwaarschijnlijk, dating app Tinder is inmiddels een bekend merk geworden en moederbedrijf Match Group moet haar aandeelhouders natuurlijk tevreden houden.

Het bedrijf zal dan ook continu op zoek zijn naar nieuwe methodes om geld te verdienen. Door alledaagse producten onder het Tinder merklabel uit te brengen kan de naamsbekendheid vergroot worden en de omzet worden verhoogd.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de eerste merchandise worden aangekondigd en waar/hoe de producten te koop zullen worden aangeboden. Het is een Amerikaans bedrijf en een Amerikaanse aanvraag, je mag er dan ook vanuit gaan dat de accessoires in ieder geval in de VS worden uitgebracht. Maar de dating app is natuurlijk wereldwijd beschikbaar, waardoor de kans groot is dat de accessoires op den duur ook in andere landen verkocht zullen worden.