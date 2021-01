Samsung Galaxy S21 los kopen of met abonnement De Galaxy S21 serie is inmiddels verkrijgbaar als preorder. Wat mag je van deze modellen verwachten en wat kosten de nieuwe Samsung smartphones?

Liefhebbers van Galaxy smartphones hebben er even op moeten wachten, maar inmiddels heeft Samsung haar nieuwe S-serie smartphones voor 2021 bekend gemaakt. Samsung heeft opnieuw drie modellen geïntroduceerd: de Galaxy S21 als basismodel, de Galaxy S21 Plus en het topmodel; de Galaxy S21 Ultra. Alle drie de toestellen zijn in prijs verlaagd ten opzichte van vorig jaar. Bovendien krijg je tijdens de preorder periode ook nog een leuk presentje cadeau, in de vorm van gratis oordopjes en een Bluetooth tracker.

Ten opzichte van de Samsung Galaxy S20 is het formaat van de Samsung Galaxy S21 niet veranderd. Het basismodel heeft een 6,2-inch Full HD plat beeldscherm. Het Plus model komt in grote lijnen overeen met het instapmodel, wel is deze telefoon voorzien van een beduidend groter 6,7-inch Full HD display. Het Ultra model doet er in alle aspecten nog een schepje bovenop, deze smartphone is uitgerust met een 6,8-inch AMOLED display met een QHD+ resolutie. Dit is tevens de enige S-serie 2021 smartphone met een curved display.

Vernieuwde camera en krachtigere hardware

De Galaxy S21 Ultra is ook uitgerust met de beste camera, het gaat om een quad-camera met vernieuwde 108 megapixel beeldsensor. Deze smartphone is tevens voorzien van een dubbele telefoto lens, die 100x Space Zoom mogelijk maakt. Hoewel de cameraconfiguratie van de S21 en S21 Plus niet is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar is het design wel vernieuwd, dit geeft alle drie de modellen een bijzonder unieke en moderne uitstraling.

De hardware en software is tevens geüpdatet, wat bijdraagt aan een nog snellere en betere gebruikerservaring. In Europa worden de Galaxy S21 smartphones aangedreven door de Exynos 2100 chipset. Dit is de eerste 5 nanometer processor van Samsung met geïntegreerde 5G modem. Daarnaast draaien de toestellen op het nieuwste Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. Meer weten over alle functies? Lees onze uitgebreide Samsung Galaxy S21 preview.

Galaxy S21 kopen als los toestel of met abonnement

De drietal modellen zijn tot en met donderdag 28 januari 2021 verkrijgbaar als pre-order. De Galaxy S21 5G kun je kopen voor een vanaf prijs van €850 (8GB / 128GB), voor het S21 Plus model is de prijs vastgesteld op €1.050 (12GB / 128GB) en ten slotte heeft de S21 Ultra een adviesprijs van €1.250 (12GB/128GB). Dit zijn de prijzen voor een simlockvrij los toestel, zonder abonnement.

Providers zoals Vodafone, KPN en T-Mobile bieden de nieuwe modellen ook aan met 5G abonnement, zo kun je direct gebruik maken van het supersnelle 5G mobiele internet netwerk. Bovendien kun je korting krijgen op de toestelprijs door de Galaxy S21 met abonnement te kopen. Zo betaal je voor een 128GB Galaxy S21 met abonnement gemiddeld zo’n €730 aan toestelkosten – dat is maar liefst €120 goedkoper dan wanneer je dit model los koopt. Dat voordeel is toch mooi meegenomen.

Daarnaast kun je ook nog gebruik maken van dezelfde preorder voordelen die ook gelden bij het kopen van een los toestel. Zo ontvang je bij het basis- en Plus model een setje Galaxy Buds Live en een Galaxy SmartTag cadeau. Bij het topmodel worden de nieuwe Galaxy Buds Pro en een SmartTag meegeleverd.