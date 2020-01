Samsung TV waarvan het scherm 2 kanten op kan buigen Samsung patenteert een flexibel OLED TV-scherm dat zowel vlak gebruikt kan worden, als gebogen. De televisie kan zowel naar voren als achteren buigen.

Vijf jaar geleden toonde Samsung tijdens CES 2014 een bijzonder prototype televisie. Dankzij een speciaal mechanisme aan de achterzijde kon dit TV toestel zowel als recht scherm als gebogen scherm gebruikt worden. Dit mechanisme zorgde er wel voor dat de behuizing een stuk dikker is dan bij een regulier model. Dit zal ongetwijfeld één van de redenen zijn geweest waarom dit prototype nooit in de markt is gezet.

Op de achtergrond is Samsung echter nog altijd bezig om deze technologie verder te verfijnen. Begin 2018 rapporteerde LetsGoDigital over een soortgelijke Samsung TV met een flexibel OLED scherm. Ditmaal heeft de Koreaanse elektronicafabrikant een patent vastgelegd voor een televisiescherm dat niet alleen naar voren kan buigen, maar ook naar achteren.

Samsung flexibele OLED televisie buigt naar voren én naar achteren

Op 19 november 2019 heeft Samsung Electronics een patent toegewezen gekregen van de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘method and terminal for reproducing content’.

Middels een aandrijfapparaat en een paar vervormingsgeleiders kan het flexibele OLED (Organic Light Emitting Diode) displaypaneel vervormd worden. Het televisiescherm kan zowel naar voren als achteren buigen. De Samsung TV beschikt over een smalle standaard en ook aan de achterzijde is een steunpaneel aangebracht. Aan beide zijden van het scherm wordt een luidspreker module ingebouwd, die eveneens draaibaar is.

Als de TV uit staat buigt het scherm automatisch naar achteren toe, zodoende kun je het steunpaneel aan de achterzijde niet zien. Dit zou moeten bijdragen aan een mooie esthetische look. Zodra de televisie wordt aangezet kan deze vlak of naar voren gebogen gebruikt worden.

Het is zeker niet ondenkbaar dat deze Samsung televisie op CES 2020 tentoongesteld wordt. Op deze beurs voor consumenten elektronica tonen Samsung en andere TV-fabrikanten hun nieuwste innovaties. Zo introduceerde de Koreaanse fabrikant tijdens CES 2019 een tweetal grote 4K Micro LED TV’s, evenals een serie nieuwe Lifestyle TV modellen.

A TV that can change, changes everything

Er is echter nog een reden waarom wij van mening zijn dat deze televisie zeer goed haar entree zou kunnen maken op CES 2020. Op 18 december 2019 legde Samsung Electronics namelijk een opmerkelijke trademark vast in Groot-Britannië bij de UK IPO en in Amerika bij de USPTO. Het gaat om de benaming ‘A TV that can change, changes everything’.

Vertaalt staat er: ‘Een TV dat kan veranderen, verandert alles’. Aangezien deze trademark nog geen maand voor aanvang van CES 2020 is aangevraagd, ligt het voor de hand dat deze slogan daar voor het eerst zal worden toegepast door Samsung.

Het zou natuurlijk ook nog om een microLED TV kunnen gaan, ten slotte zijn deze schermen modulair opgebouwd, waardoor je de displaygrootte eenvoudig naar wens kunt aanpassen. De eerste microLED TV werd echter al twee jaar geleden getoond op CES, dit jaar werd er zowel een 75-inch als een 219-inch variant aangekondigd.

Het is dan ook waarschijnlijker dat Samsung hier refereert aan iets anders. Aangezien de Koreaanse fabrikant vijf jaar geleden op dezelfde beurs al een prototype heeft getoond van een TV dat zowel vlak als gebogen gebruikt kon worden, is het goed mogelijk dat de TV ditmaal vergenoeg is doorontwikkeld om beschikbaar te stellen voor de consument.

