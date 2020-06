Samsung The Premier: Nieuwe televisie line-up op komst Samsung registreert handelsmerk voor The Premier, vermoedelijk een nieuw high-end televisiemodel. Introductie volgt mogelijk begin september; IFA 2020.

Samsung is niet alleen marktleider op het gebied van smartphones. De Koreaanse fabrikant weet ook al jaren de wereldwijde TV markt te domineren. Het uitgebreide assortiment biedt voor ieder wat wils. Veel televisiemodellen worden binnen de 8K QLED TV line-up geplaatst, daarnaast hanteert Samsung ook verschillende series. Denk aan The Wall, een zakelijke, modulaire microLED TV. Ook voert Samsung de The Frame, The Serif, The Sero en The Terrace series, één voor één lifestyle televisies voor consumenten.

Een nieuwe trademark aanvraag doet het vermoeden rijzen dat Samsung binnenkort een nieuwe TV serie zal uitbrengen. Mogelijk dat deze begin september geïntroduceerd zal worden, als de jaarlijkse IFA beurs plaatsvindt in Berlijn – IFA 2020 zal vanwege corona in afgeslankte vorm doorgang vinden, zo liet de organisatie eerder dit jaar weten.

Samsung The Premier

Op 17 juni 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de UK IPO (UK Intellectual Property Office) voor de naam ‘Samsung The Premier’. De aanvraag is ingediend door tussenpersoon Withers & Rogers LLP uit Groot Brittannië. Dit bedrijf heeft vaker in naam van Samsung Electronics gehandeld.

De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9. Er staat een uitgebreide omschrijving vermeld waarbij een grote variëteit aan consumenten producten voorbij komen.

Samsung The Premier trademark description: ‘Projectors, LED displays, VR headsets, Digital signage display, Tablet PC, Smartphones, Smartwatches, Televisions’.

Aangezien Samsung inmiddels verschillende TV series heeft uitgebracht met ‘The’ ervoor is het aannemelijk dat het ook hier om een nieuw soort lifestyle televisie en/of digital signage display gaat. Vanwege de uitgebreide trademark omschrijving valt het op dit moment echter nog niet uit te sluiten dat we hier toch met een ander soortig product te maken hebben. Zo introduceerde Samsung tijdens Gamescom 2018 een nieuwe gaming monitor genaamd Samsung The Space, ook wel Samsung Space Monitor genoemd.

Toch doet de benaming ‘The Premier’ ons meer denken aan een TV. Vrij vertaald staat ‘Premier’ voor ‘eerste’ of ‘voornaamste’. Het lijkt dan ook een high-end product te worden, vermoedelijk voorzien van een hoogstaande beeld- en geluidskwaliteit.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer Samsung The Premier wordt aangekondigd. Het ligt echter voor de hand dat Samsung hier de komende maanden meer duidelijkheid over zal verschaffen. IFA 2020 gaat op woensdag 4 september van start. Hoewel IFA dit jaar gesloten blijft voor publiek gaat de audio- en technologiebeurs wel door als B2B evenement.

Bekijk de trademark voor Samsung The Premier.