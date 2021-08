Xiaomi Mi Care garantie en reparatie service Nadat Xiaomi eind 2020 haar MiCare garantieservice heeft gelanceerd in China, lijkt het bedrijf zich nu klaar te maken om uit te breiden naar andere landen.

Sinds 2018 kun je Xiaomi smartphones kopen in Europa. Het eerste jaar kon het bedrijf rekenen op een marktaandeel van zo’n 4%. Inmiddels zijn er ruim drie jaar gepasseerd en mag de Chinese fabrikant zich sinds het tweede kwartaal van 2021 marktleider noemen op het gebied van smartphones, in Europa en zelfs wereldwijd. Een bijzonder knappe prestatie, mede te danken aan de scherpe prijs/kwaliteit verhouding die Xiaomi weet te hanteren.

Hoewel Xiaomi in zeer korte tijd enorm is gegroeid, probeert het bedrijf met alle facetten rekening te houden om een zo’n goed mogelijke gebruikerservaring te creëren. Het gaat daarbij niet alleen om het afleveren van goede toestellen, van een marktleider mag je verwachten dat deze ook goede after sales en voldoende reparatie mogelijkheden biedt. Hiermee wordt tevens de kans vergroot dat klanten een herhalingsaankoop zullen doen.

In het begin hadden klanten in Europa weinig mogelijkheden om hun kapotte Xiaomi smartphone te laten repareren. Inmiddels werkt het bedrijf samen met verschillende lokale officieel geautoriseerde service centers. Ook op het gebied van after sales heeft het bedrijf grote sprongen gemaakt. In India bijvoorbeeld is Xiaomi niet alleen marktleider, het bedrijf werd dit jaar door RedQuanta ook verkozen tot beste smartphone fabrikant als het gaat om after sales.

Xiaomi MiCare garantieservice

Xiaomi lijkt op het punt te staan om nieuwe stappen te zetten op het gebied van garantie en reparatie services. Vermoedelijk zal de Xiaomi MiCare service, dat in november 2020 werd gelanceerd in China, binnenkort internationaal worden uitgerold.

Dat baseren we op het feit dat de Chinese fabrikant een trademark aanvraag heeft ingediend voor de naam ‘Xiaomi Mi Care’. De aanvraag is ingediend op 18 augustus 2021, via Costa Rica bij het Registro Nacional Republica de Costa Rica, waarna het ook is opgenomen in de database van de European Union Intellectual Property Organisation (EUIPO).

In China is Xiaomi MiCare een alles omvattende online service voor aftersales, van reparatie tot vervanging en garantieverlenging. Voor een klein additioneel bedrag kunnen gebruikers het toestel verzekeren, waarbij je onder andere gedekt bent tegen 2 schermvervangingen per jaar. Ook krijg je een jaar lang extra garantie (3 jaar ipv. 2 jaar) en een kortingscoupon om het toestel na een jaar voordelig in te kunnen ruilen voor een andere model.

Dat Xiaomi nu ook buiten China een aanvraag heeft ingediend voor ‘Mi Care’ lijkt er op te duiden dat het bedrijf binnenkort een soortgelijke online garantie service zal opzetten in andere werelddelen, waaronder Europa. Het lijkt een slimme zet te zijn van Xiaomi om zodoende meer merkloyaliteit op te bouwen.

