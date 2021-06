Samsung Z Fold en Z Flip krijgen Round Diamond Pixel display Samsung Display werkt aan nieuw Round Diamond Pixel display, mogelijk bedoelt voor de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones.

Anderhalve maand geleden rapporteerde LetsGoDigital over een handelsmerk dat Samsung Display heeft aangevraagd voor de naam ‘Diamond OLED’, destijds was het nog onbekend voor welke producten dit nieuwe scherm gebruikt zal gaan worden en wat de verbeteringen cq. wijzigingen zullen zijn ten opzichte van het ‘Diamond Pixel’ scherm dat Samsung reeds sinds de Galaxy S4 in gebruik heeft..

Inmiddels heeft LetsGoDigital nieuwe informatie ontdekt. De displaydivisie van Samsung heeft opnieuw een trademark aanvraag ingediend die betrekking heeft op dit nieuwe type OLED scherm.

Samsung Round Diamond Pixel display

Samsung Display heeft op 1 juni 2021 een trademark ingediend voor de naam ‘Round Diamond Pixel’. De aanvraag is ingediend bij maar liefst drie officiële instanties, de European Union Intellectual Property Office (EUIPO), de UK Intellectual Property Office (UKIPO) en de Korean Intellectual Property Office (KIPO).

In de omschrijving wordt melding gemaakt van: ‘OLED display panel; display for smart phones; tablet computers; notebook display; display for communication apparatus’.

Samsung Round Diamond Pixel trademark description: ‘OLED display panel; display for smart phones; tablet computers; notebook display; TV display panels; display for communication apparatus’.

Afgezien van de benaming heeft Samsung Display ook een figuratief logo vastgelegd, waarin de nieuwe pixel structuur te zien is – hier komen we later in deze publicatie nog op terug.

Uit de uitgebreide omschrijving valt nog altijd niet met 100% zekerheid te zeggen welke Samsung producten voorzien zullen worden van een nieuw Round Diamond Pixel display. Eén van de mogelijkheden is het QD-OLED TV scherm van Samsung waar al tijden over gesproken wordt. Er is echter nog een mogelijkheid, dat wat ons betreft minstens net zo voor de hand ligt.

Waarschijnlijk zal het Round Diamond Pixel OLED display worden ingezet voor toekomstige foldables van Samsung. Tenslotte wordt het huidige Diamond Pixel display ook voor smartphones gebruikt en niet voor TV’s. In oktober vorig jaar heeft Samsung Display reeds onderstaande YouTube video online gezet omtrent ‘Diamond Pixel OLED voor foldables’.

Bij de bestaande Diamond Pixel structuur hebben de rode, groene en blauwe sub-pixels verschillende afmetingen en vormen, wat bijdraagt aan een betere kleurintensiteit en scherpere beelden. Zo zijn de blauwe sub-pixels, met de laagste efficiëntie, het grootst vormgegeven. De rode subpixels hebben de hoogste efficiëntie en zijn zodoende het kleinst vormgegeven.

Het lijkt erop dat Samsung Display deze technologie heeft door-ontwikkelt om in de (nabije) toekomst gebruik te maken van ‘ronde diamond pixels’. Deze hebben onderstaande structuur, zo valt uit het figuratieve trademark logo af te leiden.

Mogelijkerwijs zien we het eerste resultaat hiervan al terug bij de Samsung Galaxy Z Fold 3 en/of de Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones, die in augustus 2021 verwacht worden. Over beide foldables is de afgelopen maanden al veel bekend worden. De nieuwe Samsung Z Fold 3 zal voor het eerst compatibel worden gemaakt met de S Pen van Samsung. Ook krijgt deze vouwtelefoon voor het eerst een under-screen camera. Of het nieuwe Round Diamond Pixel OLED display hiermee verband houdt is nog onbekend.

Verwacht wordt dat beide opvouwbare smartphone modellen ook beduidend duurzamer worden dan voorheen, denk aan UTG 2.0 technologie, een Armor Frame en een IP-rating. De komende periode zal er ongetwijfeld meer informatie beschikbaar komen aangaande de nieuwe Samsung Galaxy Z smartphones.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Round Diamond Pixel.