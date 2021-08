Galaxy S22 kleuren onthuld in Samsung Unpacked 2021 video Tijdens de Galaxy Z Fold 3 introductie heeft Samsung twee mogelijke kleurbenamingen voor Galaxy S22 onthuld: Pistachio Green en Flamingo Pink.

Toon pagina inhoud

Tijdens de Samsung Unpacked presentatie kwam er een zeer opmerkelijk videofragment voorbij, waarbij waarschijnlijk de kleuren voor de Samsung S22 serie zijn onthuld.

Samsung Galaxy S22 in Pistachio Green en Flamingo Pink

Op een gegeven moment (46:17) wordt er tijdens de presentatie uitgelegd dat je met de Galaxy Z Fold 3, dankzij de S Pen compatibiliteit, ook in de zoekbalk kunt schrijven in plaats van typen. Als voorbeeld wordt ‘SS22 colors’ geschreven met behulp van de stylus.

Vervolgens opent er een venster waarna een reeks vrolijke lente kleuren worden getoond, van lichtgeel/oranje tot roze en groen. Er staan ook twee benamingen bij vermeld: ‘Pistachio Green’ en ‘Flamingo Pink’ – met daarboven de teksten ‘Design Trend of SS22’, ‘2022’ en ‘spring’.

Samsung lijkt hier een verwijzing te maken naar de high-end Galaxy S22 serie die in januari 2022 verwacht wordt. De vrolijke lente kleuren passen goed bij de periode waarin de toestellen gelanceerd zullen worden en sluiten bovendien perfect aan bij de kleuren die vandaag zijn aangekondigd voor de Z Fold 3 en Z Flip 3.

Het was de oplettende Twitteraar Ishaan Singh @IshaanSingh010 die LetsGoDigital hiervan op de hoogte heeft gesteld – Thanks for the tip Ishaan! Hier kun je het videofragment zelf nazien:

Samsung S22 serie

Hoewel het nog een half jaar duurt voordat de Galaxy S22 serie wordt verwacht is er de afgelopen periode al meermaals informatie online verschenen over deze high-end smartphone line-up. Waarschijnlijk werkt Samsung opnieuw aan drie modellen, naast een basismodel wordt er een Galaxy S22 Plus en een S22 Ultra verwacht.

Onlangs werd bekend dat de nieuwe smartphones waarschijnljik compatibel zullen zijn met een 65W Fast Charger. Dat zou betekenen dat de batterij van de S22 modellen beduidend sneller opgeladen kan worden dan die van de S21 serie – laatstgenoemde ondersteunt namelijk slechts 25W bedraad opladen.

Enige tijd geleden waren er ook geruchten dat Samsung een samenwerking is aangegaan met systeemcamera- en lens fabrikant Olympus. om de beeldkwaliteit van de camera’s naar een nog hoger niveau te tillen.