Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 officiële introductie Samsung heeft de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones aangekondigd. Beide met waterbestendige behuizing en een sterker frame.

De langverwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn zojuist officieel aangekondigd door Samsung. Tijdens Galaxy Unpacked 2021 heeft Samsung vijf nieuwe producten onthuld, naast de tweetal opvouwbare telefoons werden ook de Galaxy Watch 4, de Watch 4 Classic en de Galaxy Buds 2 geïntroduceerd. Samsung heeft de nieuwe generatie Galaxy Z smartphones opnieuw significant verbeterd, bovendien is de prijs verlaagd. Wat mag je van de gloednieuwe modellen verwachten?

De nieuwe Galaxy Z Fold 3 heeft een selfiecamera die onder het scherm is geplaatst, bovendien is dit toestel compatibel gemaakt met de Samsung S Pen. De Galaxy Z Flip 3 is een stijlvolle klaptelefoon met een groter cover-scherm dan voorheen en een tweekleurige behuizing.

Samsung Galaxy Z Fold 3

De Samsung Z Fold 3 beschikt over een 6,2” cover-scherm. Zodra je de telefoon openvouwt krijg je de beschikking over een 7,6-inch display. Het display is voorzien van Corning Gorilla Glass Victus, bovendien is het frame verstevigd. Het is het sterkste aluminium frame dat Samsung ooit heeft toegepast. Ook is het de eerste foldable van Samsung dat waterbestendig is volgens de IP68-normering.

Het camerasysteem aan de voor- en achterzijde is gelijk aan die van de Z Fold 2. Sla je het toestel open, dan heb je de beschikking over een geheel nieuw type selfiecamera. Het gaat om een under panel camera, die onder het flexibele scherm is geplaatst. Een hele nieuwe innovatie, die de komende jaren verder zal worden doorontwikkeld om de nieuwe standaard te gaan vormen – zo is de algemene verwachting.

De Galaxy Z Fold 3 is ook de eerste opvouwbare smartphone die compatibel is met de S Pen van Samsung. Hiervoor worden twee nieuwe styluspennen uitgebracht, een S Pen Fold Edition en een S Pen Pro – laatstgenoemde beschikt over Bluetooth functionaliteit.

De nieuwe vouwtelefoon van Samsung is vanaf heden te bestellen als preorder. De Galaxy Z Fold 3 heeft een vanaf prijs van €1.800. Tijdens de preorder periode ontvang je een gratis Cover met S Pen en oplader cadeau. De preorder bestellingen worden op 20 augustus geleverd, de officiële lancering vindt plaats op 27 augustus.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Vorig jaar werd de Z Flip in Nederland voor €1.500 in de markt gezet. Ditmaal heeft Samsung kans gezien om een beduidend lagere verkoopprijs te hanteren, de vanaf prijs is namelijk vastgesteld op €1.050. Er zijn ditmaal extra veel kleurenopties voorhanden. Standaard kun je kiezen uit zwart, crème, donkergroen en lichtpaars. Daarnaast wordt er via de Samsung website een grijs, wit en roze model ter beschikking gesteld als Custom Kleur varianten.

Wat mag je verder van deze smartphone verwachten? De nieuwe klaptelefoon is een beduidend steviger vormgegeven dan voorheen. Het scherm is niet alleen voorzien van Corning Gorilla Glass Victus, ook het frame is aangepast. Het nieuwe ‘Armor Aluminium’ frame is het sterkste aluminium frame dat Samsung ooit heeft toegepast bij een smartphone, aldus de fabrikant.

Ook is de smartphone voor het eerst waterbestendig gemaakt, volgens de IP68 normering. Dat houdt in dat je deze opvouwbare telefoon gedurende 30 minuten tot maximaal 1,5 meter onder water kunt houden. Op stofbestendigheid zijn de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 niet getest.

Onderstaand is het volledige Nederlandse persbericht van Samsung te lezen.

Persbericht: Samsung ontvouwt de toekomst van smartphones

Met de Galaxy Z Fold3 5G en Galaxy Z Flip3 5G start Samsung een nieuw hoofdstuk in baanbrekende opvouwbare smartphones. De derde generatie Galaxy Z is duurzamer en heeft een geoptimaliseerde vouwervaring. De smartphones sluiten daarmee naadloos aan op de wensen van gebruikers en liefhebbers van de Galaxy Z-serie. Met een iconisch design en bijzondere entertainmentmogelijkheden, bieden de Z Flip3 en Z Fold3 toegang tot unieke nieuwe manieren om te werken en te ontspannen.

De Z Fold3 is met het ononderbroken 7,6 inch Infinity Flex Display en de eerste S Pen ooit op een opvouwbare smartphone, het perfecte device voor multitasking. Voor wie zoekt naar functionaliteit, maar ook stijlvol wil zijn, heeft met de Z Flip3 het antwoord gevonden. Het slanke, compacte design van de Z Flip3 past makkelijk in je broekzak, terwijl de verbeterde camerafuncties en een groter Cover Screen je verzekeren van de beste ervaring.

“Het is niet voor het eerst dat Samsung laat zien dat er nog veel meer mogelijk is met foldable smartphones. De flexibiliteit en veelzijdigheid van de Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 is precies wat we nodig hebben in de snelle wereld waarin we leven”, zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Als pionier en marktleider in foldable smartphones, laten we nu weer nieuwe mogelijkheden zien met de Z Fold3 en Z Flip3. De verbeterde technologieën geven je toegang tot nieuwe manieren om productief te zijn, te genieten en te ontspannen. En dat allemaal door een ecosysteem dat is gebouwd op openheid en innovatie.”

Geavanceerd vakmanschap en duurzame klasse

Samsungs foldables zijn zo ontworpen dat ze een lange levensduur hebben. Voor het eerst in de Galaxy Z serie zijn de Fold3 en de Z Flip3 uitgerust met een waterbestendigheid-rating van IPX8. Dus geen zorgen als je door een regenbui wordt overvallen. Ook zijn beiden gemaakt van Armor Aluminum – het sterkste aluminium dat ooit is gebruikt voor een Galaxy smartphone – en Corning Gorilla Glass Victus. Daardoor is het apparaat krasbestendig en kan het apparaat tegen een stootje, bijvoorbeeld wanneer je het per ongeluk laat vallen. Met de nieuwe beschermlaag gemaakt van PET en de geoptimaliseerde schermlagen, is het hoofdscherm 80% duurzamer dan voorgaande modellen.

Op de nieuwe foldables zorgt de Hideaway Hinge, het scharnier geïntroduceerd op de Galaxy Z Flip, voor een unieke gebruikservaring. Dankzij de Flex mode kun je het toestel in iedere hoek blijven gebruiken. De verbeterde Sweeper-technologie heeft kortere borstelharen waardoor stof en andere deeltjes niet in de Hideaway Hinge komen, ondanks het slanke design. Uit intensieve testen onder toezicht van Bureau Veritas blijkt dat je de Z Fold3 en Z Flip3 probleemloos 200.000 keer open en dicht kunt vouwen. Beide smartphones zijn uitgerust met de nieuwste 5nm AP en 5G.

Galaxy Z Fold3 5G: ultieme productiviteit en entertainment

Vouw de Z Fold3 open en maak kennis met de ultieme entertainment-ervaring. Met het 7,6 inch Infinity Flex Display geniet je tot in de puntjes van een ononderbroken beeld dankzij de Under Display Camera. Het beeld is bovendien 29% helderder en gebruikt tegelijkertijd minder energie dankzij de Eco² displaytechnologie. Ook scrollen gaat soepel dankzij de 120Hz variabele resfresh rate op zowel het hoofd- als coverscherm.

De S Pen, die al jaren erg populair is op de Note-serie, maakt zijn foldable debuut op de Z Fold3. Dat is goed nieuws voor multitaskers. Zo maak je op het grote hoofdscherm eenvoudig aantekeningen tijdens een videocall of vink je je checklist makkelijk af terwijl je e-mails doorneemt. Er komen twee opties beschikbaar: S Pen Fold Edition en S Pen Pro. Beide zijn uitgerust met een punt die zich terugtrekt bij teveel druk. Op die manier hoef je niet bang te zijn om het scherm te beschadigen.

De Z Fold3 is verder voorzien van een verbeterde Flex mode. Ook dit zorgt ervoor dat je meer tegelijkertijd kunt doen, zoals een videocall op het bovenste scherm terwijl je je aantekeningen bekijkt op het onderste scherm. En dankzij de verbeterde Multi-Active Window kun je nóg makkelijker multitasken op het grote scherm. Ook App Pair is verbeterd. Zo maak je shortcuts naar je favoriete apps, zodat je die later op dezelfde manier kunt openen. Met de nieuwe Taskbar switch je snel tussen apps zonder dat je terug hoeft naar het startscherm.

De Z Fold3 is slank, dun en licht – kortom, perfect voor onderweg. De foldable komt beschikbaar in Phantom Black, Phantom Green en Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 5G: ideale balans tussen stijl, functie en fun

De Z Flip3 combineert extra kleuropties met een slank design en premium features. Er is keuze uit vier kleuren – Cream, Green, Lavender en Phantom Black – terwijl stijlvolle nieuwe ringhouder en koordcases het je makkelijk maken om de telefoon vast te houden en te dragen. Online zijn er zelfs nog meer kleuren beschikbaar, zoals Gray, Pink en White.

Het gerestylede Cover Screen is vier keer groter. Dat maak het veel makkelijker om notificaties en berichten te bekijken zonder dat je de Z Flip3 hoeft te openen. Je houdt je agenda bij, checkt het weer en telt je dagelijkse hoeveelheid stappen met de nieuwe Cover Screen widgets. Ook kan je de wallpaper eenvoudig matchen met de kleur van de Galaxy Watch4 of Galaxy Watch4 Classic.

Z Flip3 is verder ideaal voor het vastleggen en delen van herinneringen. Door het gebruik van de laatste camerafuncties maak je met Flex mode handsfree de mooiste selfies. Voor een snelle foto – of zelfs video – hoef je je device niet eens te openen: door te dubbelklikken op de aan/uit toets schiet je direct vanaf de Cover Screen al raak met de verbeterde Quick Shot-functie. Scrollen en content delen gaat extreem soepel op het 120Hz scherm met variabele refresh rate.

Ook voor zorgeloos ontspannen zit je goed met de Z Flip3. Je volgt handsfree een YouTube-vlog, serie of tv-programma, terwijl de geüpgradede Stereo Speakers met Dolby Atmos zorgen voor helder en meeslepend geluid, compleet met diepte en ruimtelijke effecten. Dankzij Flex Mode Panel zien je favoriete apps er niet alleen beter uit, ook kun je ze makkelijker gebruiken. Is je device bijvoorbeeld deels gevouwen, dan zorgt de functie ervoor dat de video vanzelf naar de bovenste helft van het scherm verplaatst terwijl de bedienknoppen, zoals helderheid en volume, naar de onderste helft verschuiven.

Verbeterde ervaring geeft nieuwe mogelijkheden

Met de Galaxy Z-serie heb je toegang tot meer apps die het maximale uit je foldable scherm halen, ook doordat Samsung de samenwerking met bedrijven als Google en Microsoft heeft uitgebreid. Zo geniet je van een geoptimaliseerde ervaring en werk je effectief samen in Microsoft Teams dankzij de Flex Mode van de Galaxy Z-serie en de kracht van Office en Teams. En via Microsoft Outlook’s splitschermmodus voor Samsung foldables lees je een e-mail, terwijl je tegelijk andere e-mails open hebt staan – net als op een desktop dus. Mocht je daar behoefte aan hebben, dan optimaliseer je met de functie Labs nog veel meer apps voor het opvouwbare scherm.

Samsung blijft meedenken met appontwikkelaars en geeft hen de kans om altijd en overal geweldige nieuwe gebruikerservaringen te creëren op de nieuwe generatie van de Galaxy Z. Zo ondersteunt Samsung Remote Test Lab(RTL), wat app-ontwikkelaars in de gelegenheid stelt om in real-time hun applicaties te installeren en testen, waar ze ook zijn.

Prijzen en beschikbaarheid

Samsung wil zoveel mogelijk mensen toegang geven tot de unieke ervaring van een opvouwbare smartphone. De Galaxy Z Fold3 is verkrijgbaar vanaf € 1.799,- en de Galaxy Z Flip3 vanaf € 1.049,-. De verkoopadviesprijs van de Galaxy Bud2 is € 149,- en geven daarmee meer mensen toegang tot meeslepend geluid, comfortabel design voor de hele dag en krachtige features.

Vanaf 11 augustus kun je een pre-order plaatsen voor de Galaxy Z Fold3 en Z Flip3, op 27 augustus komen ze uit. Bij een pre-order van de Z Fold3 of Z Flip3 kun je een jaar lang gratis gebruikmaken van de premium support service Samsung Care+. Schade door ongelukken wordt vergoed. Denk daarbij aan waterschade, het vervangen van de schermen of de back cover. Daarnaast krijg je een extra inruilwaarde tot € 200,-. Als je een pre-order plaatst voor de Z Fold3 krijg je ook de Cover met S Pen en oplader ter waarde van € 89,- erbij. Alle pre-orders worden al op 20 augustus geleverd.