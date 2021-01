Samsung Galaxy S21 ringtone: Over The Horizon 2021 De standaard ringtone voor de Samsung Galaxy S21 serie is nu te beluisteren. Voor ‘Over The Horizon 2021’ heeft Samsung gekozen voor een piano melodie.

Bij de introductie van een nieuwe S-serie smartphone introduceert Samsung ook altijd een reeks nieuwe wallpapers en ringtones, om de smartphones een eigen karakter mee te geven. Enige tijd geleden verschenen de officiële Galaxy S21 wallpapers al online. Nu is ook de officiële ringtone beschikbaar. Samsung-gebruikers zullen de ‘Over the Horizon’ ringtone ongetwijfeld kennen. Elk jaar wordt de melodie weer aangepast, zo ook bij de S21 line-up.

Het kalmerende deuntje, dat als standaard beltoon op alle drie de Galaxy S21 smartphones zal verschijnen, is inmiddels op YouTube te beluisteren. Nadat het op een Koreaans forum verscheen en werd opgepikt door de Koreaanse Twitteraar Tron.

Samsung Over the Horizon 2021

Iedere telefoonfabrikant maakt een eigen ringtone. Sinds de Galaxy S2 maakt Samsung gebruik van de ‘Over The Horizon’ beltoon. Hoewel de benaming elk jaar hetzelfde bleef, is het deuntje telkens aangepast – met behoorlijk grote verschillen door de jaren heen.

Van rock tot new age tot fusionjazz, elk jaar wordt er meegegaan met de trend van het moment. Dit jaar is er gekozen voor een rustige piano melodie, dat naarmate het nummer vordert in tempo toeneemt. Tijdens het 10-jarig bestaan van de Galaxy S-serie heeft Samsung alle Over The Horizon ringtones nog eens op rij gezet, hier kun je alle oude varianten beluisteren.

De jingle kan gebruikt worden als ringtone, maar ook als geluid om het toestel aan en uit te zetten of als notificatie signaal voor binnenkomende berichten. Als je een Samsung Galaxy smartphone voor de eerste keer aanzet staat ‘Over The Horizon’ standaard in je muziekbibliotheek vermeld.

Op 14 januari 2021 zal Samsung de Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra aankondigen tijdens het virtuele Samsung Unpacked 2021 evenement. De high-end smartphone modellen gaan een dag erna al in de voorverkoop. Lees hier meer over de geheugen varianten en de prijs van de Galaxy S21 als los toestel.

Verwacht wordt dat er verschillende interessante bundels worden samengesteld – zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra met keuze uit een gratis S Pen en hoesje of de nieuwe Galaxy Buds Pro wireless oordopjes. De preorder periode duurt twee weken, op vrijdag 29 januari worden de drietal nieuwe modellen hoogstwaarschijnlijk officieel uitgebracht. Op dat moment zullen ook de preorder bestellingen worden uitgeleverd.