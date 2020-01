Samsung Galaxy S20 camera krijgt Super ISO Samsung deponeert trademark voor Super ISO. De Galaxy S20 modellen krijgen waarschijnlijk een extra groot ISO bereik, voor detailrijke avondopnames.

Op 11 februari zal het Galaxy Unpacked 2020 evenement plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal Samsung haar nieuwe Galaxy S20 smartphones introduceren evenals de Galaxy Z Flip clamshell. Inmiddels zijn er al erg veel details en specs bekend geworden van de nieuwe smartphone line-up van Samsung. Zo weten we dat de nieuwe S-serie serie bestaat uit drie modellen: de S20, de S20 Plus en de S20 Ultra. Laatstgenoemde krijgt het beste camera systeem. De hoofdcamera beschikt over een 108 megapixel sensor, daarnaast zal de telefoon 10x optische zoom en 100x digitale zoom ondersteunen.

Het lijkt erop dat de nieuwe S-serie smartphone(s) ook zullen uitblinken als het gaat om de ISO prestaties. Zodoende wordt het mogelijk om gedetailleerde digitale foto opnames te maken, ook in slechte lichtomstandigheden en in de avonduren.

Samsung voorziet Galaxy S20 van Super ISO

Samsung Electronics heeft een handelsmerk aangevraagd in Groot Brittannië bij de UK IPO (Intellectual Property Office) voor de naam ‘Super ISO’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met als omschrijving: camera sensor voor smartphones; beeldsensor voor video camera’s; computer software voor het verwerken van digitale beelden’.

Samsung Super ISO trademark description: camera image sensors for tablet computers; camera image sensors for smartphones; image sensors for video cameras; software for operating image sensor; computer software for processing digital images.

Het lijkt er op dat de camera van de S20 (Ultra) een beduidend groter gevoeligheidsbereik zal krijgen als voorheen. De Galaxy S10 kreeg vorig jaar een ISO bereik van 50 – 800. Dit is natuurlijk erg gering als je je bedenkt dat Sony in 2018 de Xperia 1 uitbracht met een indrukwekkend ISO bereik van ISO 64 – 3200. Ook Huawei voorziet haar topmodellen sindsdien van een hoge ISO. Zo kreeg de Huawei P30 Pro een maximaal ISO bereik van maar liefst ISO 40.9600.

Over minder dan twee weken zal Samsung alle details omtrent de Galaxy S20 serie uit de doeken doen. Dan zullen we ook ongetwijfeld meer te horen krijgen over de camera. Verwacht wordt dat het standaard model een triple camera krijgt (12MP groothoek + 12MP ultra groothoek + 64MP telefoto). Bij het Plus model wordt er een 3D ToF camera aan toegevoegd. Het topmodel, de Samsung Galaxy S20 Ultra krijgt de beste camera, deze telefoon wordt vermoedelijk uitgerust met een 108 megapixel groothoek camera, een 48 megapixel telefoto, een 12 megapixel ultragroothoek en ten slotte een ToF camera.

Bekijk de trademark van Samsung voor Super ISO.