Galaxy S22 ervaren in nieuwe Samsung Experience Store Samsung opent tweede Experience Store in Nederland. Na Utrecht kun je nu ook terecht in Breda om de nieuwste Galaxy devices uit te proberen en te kopen.

Samsung heeft een nieuwe Experience Store in Nederland geopend, de winkel bevindt zich in het centrum van Breda. In de Samsung Store kun je kennis maken met alle Galaxy producten, van smartphones en opvouwbare telefoons tot tablets, smartwatches, hoesjes en andere accessoires. Alle nieuwe Samsung producten zullen in de winkel beschikbaar zijn om te bekijken, maar ook om te ervaren. Daarnaast kun je er terecht met al je vragen omtrent de aanschaf en onderhoud van Galaxy apparaten.

Samsung Experience Store Breda, gevestigd aan de Eindstraat in hartje centrum, is de tweede Samsung Store van Nederland. In april 2019 opende Samsung z’n eerste Experience Store in het winkelcentrum Hoog Catharijne, in Utrecht. Nu, drie jaar later komt daar een tweede winkel bij in Breda.

Willem Visser, VP Mobile eXperience van Samsung Benelux zegt: “In een tijd waarin mensen steeds vaker online shoppen stellen wij service en klantbeleving centraal. In onze Store kun je je onderdompelen in Galaxy-apparaten en ervaren hoe ze samenwerken om je leven leuker en makkelijker te maken. Maar dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg, want zoals de naam al zegt: de Experience Store is echt een belevenis.”

In de Samsung winkel staat een team van experts klaar om je te voorzien van informatie, advies en het beantwoorden van al je vragen. De medewerkers zijn getraind om je alles te kunnen vertellen over de smartphones, smartwatches, tablets, oordopjes en accessoires van het merk. Uiteraard zijn de nieuwe Samsung Galaxy S22 smartphones en de Galaxy Tab S8 tablets ook verkrijgbaar in de Store.

Daarnaast wordt in de winkel duidelijk hoe de verschillende producten met elkaar samenwerken. Ook als je vragen hebt over upgrades of bepaalde functies van je telefoon kunnen de medewerkers aldaar je verder helpen.

Nieuwe Samsung winkel in Breda

In de winkel worden ook reparaties uitgevoerd. Je device is binnen 1,5 uur klaar, mits het onderdeel op voorraad is en je een afspraak hebt ingepland. De inspectie is kosteloos. De schadetarieven zijn redelijk. Mocht de reparatie binnen de garantie vallen dan is het altijd raadzaam om dit vooraf even aan te geven en je aankoopnota mee te nemen.

Vanzelfsprekend kun je de producten waar je enthousiast over bent ook ter plekke kopen. Mocht je student zijn, op vertoon van je studentenpas ontvang je 10% korting op je aankopen. Dat is toch mooi meegenomen.

Verder kun je in de Experience Store regelmatig terecht voor workshops, bijvoorbeeld over het beveiligen van mobiele data en het maken van professionele foto’s met je smartphone.

De Samsung Experience Store is gevestigd aan de Eindstraat 14 in Breda. De winkel is dagelijks geopend. Onderstaand zijn de openingstijden zichtbaar.

• Maandag 12:00–19:00

• Dinsdag 10:00–19:00

• Woensdag 10:00–19:00

• Donderdag 10:00–21:00

• Vrijdag 10:00–19:00

• Zaterdag 10:00–19:00

• Zondag 12:00–18:00