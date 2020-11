Motorola Moto G 5G een goedkope middenklasse smartphone Lenovo lanceert met de Motorola Moto G een betaalbare 5G telefoon met een grote accu, een 48 megapixel triple-camera en een haarscherp beeldscherm.

Motorola produceert al jaren interessante middenklasse telefoons. De Motorola Moto G 5G is de nieuwste toevoeging, het is de goedkoopste smartphone binnen deze reeks dat 5G ondersteuning biedt. Met een verkoopprijs van €250 behoort deze telefoon dan ook tot de goedkoopste 5G telefoons die je anno 2020 in Nederland kunt kopen. Vanaf midden december zal de Moto G 5G verkrijgbaar zijn in de kleur Volcanic Grey bij Belsimpel, MediaMarkt en via de website van Motorola.

Eerder dit jaar ging de Moto G 5G Plus al in de verkoop. De nieuwe Moto G 5G is z’n goedkopere broertje. Deze smartphone beschikt over een groot 6,7-inch MaxVision Full HD+ scherm met een grote 20:9 beeldverhouding. Dankzij HDR10-technologie zien alle beelden er levendig uit, met verbeterde helderheid, hoger contrast en levensechte kleuren.

Deze Motorola smartphone is bestand tegen waterdruppels en heeft daarvoor de IP52 normering. Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 750G 5G geplaatst, deze SoC wordt ondersteunt door 4GB werkgeheugen, daarnaast wordt er 64GB opslaggeheugen ingebouwd dat tevens uitbreidbaar is middels een microSD kaart.

Motorola Moto G 5G heeft een 48MP triple-camera

De vingerafdrukscanner is aan de achterzijde geplaatst. Hier vind je ook het drievoudige camera systeem, die samen met de flitser in een vierkante opstelling is geplaatst in de linker bovenhoek. Het betreft een 48 megapixel hoofdcamera met quad-pixel technologie. Daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoeklens ingebouwd en een speciale macro vision camera met 2 megapixels, om tot 5x dichter bij het object te kunnen komen. Aan de voorzijde is een hole-punch camera aangebracht voor het maken van selfies, deze heeft een 16 megapixel beeldsensor.

Video’s kunnen in Full HD resolutie gemaakt worden met een maximale beeldsnelheid van 60 frames per seconde. Dankzij nieuwe functies zoals ‘steunkleurenvideo’ kun je bepaalde kleuren in de video behouden, terwijl je andere filtert naar zwart/wit tinten. Door de functie ‘Face beauty video’ in te schakelen hoef je je ook over oneffenheden of andere huid imperfecties geen zorgen meer te maken.

Verder is de Motorola Moto G 5G voorzien van een fysieke Google Assistent knop, die aan de zijkant van het toestel is geplaatst. Zo kun je eenvoudig de virtuele assistent om raad vragen, middels spraakcommando’s.

Android 10 smartphone met grote batterij

Zoals we van Motorola gewend zijn levert de Moto G 5G een pure Android ervaring. Het gaat om Android 10. Dankzij de My UX interface kun je tal van functies naar wens aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde bedieningselementen voor je muziek, video’s en games. Ook kun je thema’s maken met unieke lettertypen, kleuren en pictogrammen.

De nieuwe Moto G smartphone wordt voorzien van een grote 5.000 mAh batterij. Deze is voldoende krachtig om twee hele dagen door te komen, aldus de producent. Opladen gaat dankzij de meegeleverde 20W TurboPower oplader ook in rap tempo. Na 15 minuten opladen kun je het toestel alweer 10 uur gebruiken.

Met deze 5G telefoon ben je helemaal voorbereid op de toekomst. Het 5G netwerk is inmiddels in Nederland geactiveerd door alle grote telecomproviders. T-Mobile biedt momenteel het best dekkende 5G netwerk in Nederland. Ook Vodafone biedt deze nieuwe vorm van supersnel mobiel internet al aan in een groot deel van ons land. Bij KPN ziet de 5G dekkingskaart er nog wat minder rooskleurig uit, in de grote steden kun je al wel gebruik maken van het KPN 5G netwerk.

De nieuwe Motorola Moto G 5G is vanaf halverwege december verkrijgbaar in het grijs voor een prijs van €250. In combinatie met een telefoonabonnement kun je korting krijgen op de toestelprijs, dit telefoonmodel zal door alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders worden aangeboden.