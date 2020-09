Oprolbaar display apparaat van LG met camera en stylus pen LG patenteert ingenieus en compact apparaat met oprolbaar OLED display. Wordt voorzien van een stylus pen compartiment en een digitale camera.

Flexibele displays wordt steeds vaker toegepast in elektronica producten. Zo zijn er inmiddels een handvol opvouwbare smartphone modellen geïntroduceerd door fabrikanten zoals Samsung, Huawei en Motorola. Concurrent LG heeft vooralsnog geen inklapbare telefoon uitgebracht, wel heeft de Koreaanse fabrikant enkele dual screen telefoons aangekondigd, waaronder de onlangs geïntroduceerde LG Wing. Gelijktijdig werd er ook een teaser online gezet voor een in ontwikkeling zijnde uittrekbare smartphone. Daarnaast houdt LG zich bezig met de ontwikkeling en fabricage van grote oprolbare displays, veelal bedoelt voor de zakelijke markt.

Zo toonde het bedrijf in 2017 al een transparant en oprolbaar OLED paneel van maar liefst 77-inch. Ook was LG Electronics begin 2019 de eerste fabrikant die een 65-inch oprolbare televisie introduceerde, ook wel een rollable TV genoemd. Een nieuw octrooi toont aan dat LG meer van dit soort innovatieve display apparaten in ontwikkeling heeft.

LG oprolbaar display apparaat

Eind 2019 heeft LG Electronics een patent aanvraag ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Electronic device’. De documentatie werd op 1 september 2020 gepubliceerd en omschrijft een elektronische apparaat met een oprolbaar OLED display.

LG heeft door de tijd heen vaker patenten aangevraagd voor flexibele OLED displays. Ditmaal wordt echter niet alleen de technologie van het rol-mechanisme besproken, inmiddels zijn de ontwikkelingen dusdanig ver gevorderd dat het gehele elektronische apparaat, met aanvullende functies is vastgelegd.

Het elektronische apparaat beschikt over een rechthoekige behuizing met een roterend binnen-frame, waar een breed oprolbaar display in ligt opgeslagen. Het betreft een OLED paneel, hoewel LG de mogelijkheid openhoudt om ook andere type display panelen in te zetten, zoals een LCD (Liquid Crystal Display), PDP (Plasma Display Panel) of FED (Field Emission Display).

Bovenop het display apparaat is de power-knop te vinden, zodra deze is ingeschakeld wordt het hoofd-scherm getoond. Helaas ontbreken verdere details omtrent de interface en de verbindingsmogelijkheden. Vermoedelijk kun je dit toestel verbinden met het internet en met andere slimme apparaten, zoals een smartphone of TV.

Aan de bovenzijde is ook een licht-doorlatend glazen venster aangebracht, welke wordt voorzien van een sub-display. Op dit kleine, langwerpige display kan soortgelijke content getoond worden als op het oprolbare scherm.

Vooraan, in het midden is een brede knop gepositioneerd, om het oprolbare display te ontgrendelen. Deze is iets dikker vormgegeven dan het display paneel, zodat gebruikers deze goed kunnen vasthouden om het display handmatig uit te trekken – zo staat in de patent omschrijving vermeld. Als alternatief wordt er ook gesproken over de toevoeging van twee fysieke knoppen, waarmee je het proces van oprollen en uitrollen kunt regelen. Deze knoppen zijn direct naast het sub-display geplaatst.

Verder zijn er aan de voorzijde twee bedieningsknoppen aangebracht, deze dienen onder andere voor de volume-regeling. Verder beschikt het oprolbare display apparaat van LG over een camera, deze wordt aan de onderzijde geplaatst en kan zowel foto´s als video’s vastleggen.

Compartiment voor stylus pen

Daarnaast lijkt LG kans te zien om het mobiele display apparaat te voorzien van een stylus pen. Deze kun je opbergen aan de zijkant van het apparaat. Afgaande op de bijgesloten afbeeldingen is de totale breedte van het display apparaat slechts een centimeter groter dan de stylus pen zelf. Het lijkt dus om een bijzonder compact device te gaan, die je eenvoudig met je mee kunt dragen.

De gebruiker kan zelf bepalen hoe ver het scherm wordt uitgetrokken. Op het oprolbare display wordt een onzichtbaar zigzaggend patroon aangebracht met een magnetisch veld. In combinatie met een hall-sensor kan er gedetecteerd worden tot hoever het scherm is uitgerold. Als de display slechts gedeeltelijk uit de behuizing is getrokken wordt alleen het zichtbare displaydeel geactiveerd, waarna de beeldverhouding automatisch wordt aangepast aan de hand van de grootte van het uitgerolde scherm. Zeer ingenieus bedacht!

Je kunt het scherm weer in de behuizing opvouwen door het volledig uit te rollen en er vervolgens nog een keer lichtelijk aan te trekken, zo wordt het vleugelscharnier in werking gesteld waarna het display weer volledig in de behuizing oprolt.

LG lijkt ook gebruik te willen maken van een nieuw type batterij, het gaan om een half cilindrische batterij die in het binnen-frame wordt geplaatst. Het platte deel van de batterij maakt contact met het platte deel van het binnen-frame. Direct daarnaast wordt de PCB geplaatst.

De behuizingomhulsel is door de gebruiker zelf te verwijderen, vergelijkbaar met een PC behuizing. Zodoende wordt het makkelijker om een onderdeel te vervangen en/of te repareren. Ook kun je in het geval van schade aan de behuizing besluiten om alleen het omhulsel te vervangen, in plaats van het volledige display apparaat – wat vanzelfsprekend in de kosten zal schelen.

Ten slotte wordt er ook nog een tweede ontwerp getoond, ditmaal geen kubusvormig design, maar een wat ronder ontwerp met één gebogen oppervlak waar het sub-display op geplaatst wordt. Bij dit model is er tevens een stylus pen inbegrepen, die via het compartiment aan de zijkant opgeborgen kan worden. De camera is ook bij dit model aan de onderzijde aangebracht. De power-knop is naar de zijkant verplaatst.

LG Electronics heeft bij dit patent werkelijk aan alles gedacht. Van het assemblage proces, tot aan de bedieningsmogelijkheden en zelfs de reparatie mogelijkheden – alles staat uitvoerig gedocumenteerd.

CES 2021

Vermoedelijk zal LG tijdens CES 2021 haar nieuwste technologische innovaties tentoonstellen. Zo heeft LG vaker oprolbare display prototypes getoond tijdens CES. Bovendien is het octrooi ook aangevraagd in Amerika. De Consumer Electronic Show vindt jaarlijks in januari plaats in Las Vegas. Komend jaar zal deze consumenten beurs overigens uitsluitend digitaal plaatsvinden, vanwege corona (COVID-19).

