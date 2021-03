iPhone 4 2022 concept smartphone Een stukje nostalgie; de revolutionaire iPhone 4 uit 2010 in een nieuw jasje gestoken. Dit 2022 model toont veel herkenbare elementen, maar ook innovatie.

In 2010 introduceerde Apple de baanbrekende iPhone 4. De smartphone kreeg een geheel nieuw ontwerp, dat door velen als strak en luxe werd ervaren. Het toestel werd dunner, kreeg roestvrijstalen randen en er werd voor het eerst glas aan de voor- en achterzijde toegepast. Nog altijd wordt de iPhone 4 geroemd, het design van de meest recente iPhone 12 serie werd zelfs geïnspireerd op dit unieke telefoonmodel.

Sinds de introductie van de iPhone 4 is er natuurlijk wel veel veranderd op het gebied van smartphones. De displays zijn groter geworden, de hoeveelheid camera’s is toegenomen en de poorten zijn veranderd of worden zelfs helemaal achterwege gelaten.

Apple iPhone 4 2022 concept smartphone

Dit heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, ertoe bewogen om zijn eigen iPhone 4 2022 model te ontwerpen. Kenners zullen veel elementen herkennen van het origineel, zoals de koptelefoon aansluiting en de kenmerkende volume knoppen. Ook de enkele camera met flitser op de achterzijde is overgenomen van de iPhone 4 uit 2010.

Jermaine heeft echter ook verschillende nieuwe functies geïntegreerd. Zo is de 30-pins connector vervangen voor een hedendaags exemplaar, de Lightning oplaadpoort. Ook beschikt deze concept smartphone over een vingerafdruksensor onder het scherm. Verwacht wordt dat Apple in 2022 voor het eerst Touch ID onder het display van de iPhone zal integreren. Vermoedelijk wordt deze nieuwe functie in de twee iPhone 12s Pro modellen verwerkt.

De door Jermaine vormgegeven iPhone 4 2022 heeft exact dezelfde afmetingen als het origineel uit 2010. Wel is het scherm meegegroeid met de normen van vandaag de dag. Zodoende behoudt je de voordelen van een groot display, zonder dat de telefoon groter aanvoelt in je handen.

De schermranden van het 2022 model zijn zeer minimaal gehouden. Minstens zo opvallend; deze iPhone heeft geen notch. De front-camera is -net als de vingerafdrukscanner- onder het scherm geplaatst. Er wordt al langer over gesproken dat Apple, net als veel andere smartphone fabrikanten, de front-camera onder het scherm wil gaan verwerken. Het valt overigens nog te bezien of dit komend jaar al het geval zal zijn.

Onderstaande YouTube video geeft in ieder geval een goed beeld van hoe zo’n iPhone 4 2022 met under-screen camera eruit zou komen te zien.

iPhone 4 uit 2010

De iPhone 4 werd niet alleen populair om z’n uiterlijk. Het toestel bood ook indrukwekkende specs voor die tijd. Apple besloot een 3,5-inch Retina scherm toe te passen met een verbeterde resolutie van 960×640 pixels en 362 dpi. Dit was een behoorlijke upgrade ten opzichte van de 480×320 pixels die de iPhone 3Gs kon weergeven.

Ook werd er voor het eerst een Facetime camera geïntegreerd om te kunnen videobellen. Een functie die we natuurlijk ook kennen van de hedendaagse modellen, in verbeterde vorm uiteraard. De camera aan de achterzijde kreeg eveneens een upgrade, de resolutie werd verhoogd van 3 naar 5 megapixels en er werd een LED flitser geïntegreerd. Ook werd er een extra microfoon toegevoegd en er werd een gyroscoop ingebouwd met drie bewegingssensoren.

Vanzelfsprekend werd de iPhone 4 uitgerust met de nieuwste hardware en software, in de vorm van de Apple A4 chip met 512MB werkgeheugen en keuze uit 8GB, 16GB en 32GB opslaggeheugen. Deze door Apple ontwikkelde chip werd door Samsung gefabriceerd. Het toestel draaide op het iOS 4 besturingssysteem.

De iPhone 4 was sneller dan zijn voorganger en werd op veel punten verbeterd. Toch zat er ook een schaduwzijde aan dit toestel. Door de vernieuwde behuizing met roestvrijstalen randen hadden gebruikers last van slecht antenne ontvangst, waardoor gesprekken soms ineens konden wegvallen.

Het vernieuwde design met externe antenne was dan wel revolutionair, maar niemand zat natuurlijk te wachten op slecht ontvangst. Het probleem kon worden verholpen door de iPhone 4 op een bepaalde manier vast te houden. Apple fans waren echter van mening dat dit probleem niet zou mogen bestaan bij een dure telefoon als de iPhone. Het schandaal ging de geschiedenis boeken in als ‘antennagate’.

Uiteindelijk besloot het bedrijf uit Silicon Valley om alle iPhone 4 eigenaren kosteloos een bumpercase aan te bieden, waarmee voorkomen kon worden dat je de metalen rand op het kwetsbare punt, linksonder, zou aanraken.

Bij latere iPhone ontwerpen werd dit euvel gelukkig verholpen. Het was overigens niet alleen Apple die hiermee te maken kreeg, maar van een iPhone mag je toch nét wat meer verwachten, zo was de algemene opinie.

Hoewel er inmiddels al ruim een decennia verstreken is zal menigeen de strakke lijnen en de combinatie van metaal en glas nog altijd kunnen waarderen. Dit hebben we reeds bij de iPhone 12 serie gezien. Verwacht wordt dat ook hun opvolgers, in de vorm van een iPhone 12s of iPhone 13 serie, over een vergelijkbaar ontwerp zullen beschikken.

