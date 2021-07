iPhone 12 Pro Eco: eerste Apple smartphone die je kunt ruiken Luxe merk Caviar introduceert Apple Eco Collectie, bestaande uit vier iPhone 12 Pro modellen die ruiken naar vanille koffie, rozen, korenbloemen en kamille.

Smartphone fabrikanten worden steeds bewuster van hun ecologische voetafdruk. Milieubewust en klimaatneutraal produceren is voor veel bedrijven een belangrijk thema. Dit heeft de ontwerpers van Caviar ertoe geïnspireerd om een Eco Collectie te ontwerpen. Caviar staat erom bekend Apple en Samsung smartphones te decoreren met luxe, duurzame en zeldzame materialen. Voor de nieuwe Eco Collectie is de iPhone 12 Pro als basis gebruikt, echter, zodra de iPhone 13 Pro / iPhone 12s Pro beschikbaar is zal het nieuwe model worden ingezet.

Het achterpaneel is verrijkt met milieuvriendelijke, natuurlijke en volledig biologisch afbreekbare materialen. Het unieke is dat deze smartphones ook echt ruiken naar de natuur. De iPhones zijn namelijk natuurlijk parfumeerd.

Caviar heeft vier toestellen aangekondigd, allemaal voorzien van een duurzame behuizing gemaakt van rood mahonie tropisch hardhout. Alle modellen hebben hun eigen design met een bijpassend aroma. De groene Eco collectie staat in het teken van Vanille Koffie, Pittige Roos, Alpenkorenbloem en Alpenkamille.

Apple smartphone met de geur van Vanille Koffie

Het mahonie hout wordt met een speciaal mes gesneden, waardoor deze iPhone 12 Pro er bijzonder detaillistisch uitziet. Mahonie hardhout zet ook niet uit, krimpt niet en is bestand tegen vocht.

Het eerste telefoonmodel is verrijkt gemalen koffie en vanille. De geurrijke koffie en vanille wordt op deskundige wijze verwerkt in de behuizing. De natuurlijke materialen worden aan de basis gebonden met biocide-, weekmaker- en oplosmiddelvrije middelen.

De natuurlijke aroma’s blijven drie maanden ruikbaar. Als de geur afneemt kan het toestel worden bijgevuld. Zo kun je blijven genieten van een heerlijk geurende telefoon.

De prijs van deze natuurlijkvriendelijke telefoon is vastgesteld op $ 6.140 USD, hiervoor ontvang je de iPhone 12 Pro met 128GB geheugen. Daarnaast kunnen klanten kiezen voor de iPhone 12 Pro Max, waarbij de prijzen beginnen bij $6,680 USD. Zodra de iPhone 13 serie beschikbaar is worden deze modellen uitgeleverd, voor dezelfde prijs.

iPhone met de geurbeleving van natuurlijke rozenblaadjes

Het tweede model binnen de Eco Collectie van Caviar heet Spicy Rose. Deze iPhone 12 Pro is versierd met gedroogde rozenblaadjes die zorgen voor een prachtig kleuraccent. Rozenblaadjes hebben ook een heerlijk bloemig en zoet aroma.

Liefhebbers van de pittige roos kunnen deze bijzonder iPhone 12 Pro kopen voor een vanaf prijs van $5,980 USD. Naast 128GB kan er ook worden gekozen uit 256GB of 512GB. Daarnaast is dit Eco model ook verkrijgbaar met de iPhone 12 Pro Max als basis, waarvoor een vanaf prijs van $6,520 USD wordt gehanteerd.

“We willen het nieuwe tijdperk van eenheid met de natuur dichterbij brengen. Daarom volgt Caviar Apple op weg naar een verantwoorde en duurzame houding ten opzichte van de natuur. Net als Apple willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en het gebruik van koolstof en schadelijke materialen in onze ontwerpen verminderen. Eco is onze eerste collectie gemaakt van 100% natuurlijke materialen, geleverd door bedrijven die deze duurzaam en met minimale schade aan de natuur inkopen. We moedigen alle fans van ons merk aan om ons streven te volgen”, aldus een merkvertegenwoordiger van Caviar.

iPhone 12 met geurende Korenbloemen uit de Alpen

Het derde model binnen de iPhone 12 Pro Eco Collectie is verrijkt met echte korenbloemen, die prachtig afsteken ten opzichte van de donkere behuizing. Het gaat om een blauw / paarse vlinderplant, die van oorsprong uit het Alpengebied komt en ieder jaar trouw terug komt. Deze bloem heeft een heerlijke frisse subtiele munt-achtige geur.

Voor de Alpenkorenbloem editie is de adviesprijs vastgesteld op $ 5.980 USD. Voor alle toestellen uit de Eco serie geldt dat Caviar er 99 stuks zal produceren. Op de zijkant van de smartphone wordt een uniek nummer ingegraveerd, zodat de eigenaar precies kan zien welke Limited Edition hij/zij heeft gekocht.

Apple telefoon die ruikt naar rustgevende Kamille bloemen

Het vierde en tevens laatste model binnen de Caviar Eco line-up staat in het teken van Alpenkamille afkomstig uit Tirol. Dit smartphonemodel is verrijkt met stro en natuurlijk gedroogde stengels, met daarop een prachtige wit/gele kamillebloem. Kamille komt van oorsprong uit Oostenrijk, de Alpen wordt gekenmerkt door bloemrijke hellingen waar de kamille met de hand wordt geplukt.

Kamille heeft een vrij sterke zoete geur. De smaak wordt vaak beschouwd als kalmerend, bovendien werkt kamille ontstekingsremmend. In tegenstelling tot Koffie bevat Kamille geen cafeïne, waardoor het ook ’s avonds voor een rustgevend element kan zorgen.

De Kamille uitvoering is het duurste Eco model van Caviar. Voor deze iPhone 12 Pro / iPhone 13 Pro is de prijs vastgesteld op $6,220 USD (128GB). Ga je liever voor het maximale, de iPhone 12 Pro Max is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van $6,760 USD.