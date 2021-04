iPhone 12 Pro case met kaasrasp textuur van iMac Pro Een Apple iPhone met kaasrasp-textuur? Industrieel designer Sarang Sheth toont hoe dit eruit zou komen te zien en waarom het een slecht idee is.

De in 2019 aangekondigde Apple iMac Pro kreeg een spraakmakend nieuw design, waarbij de voorzijde werd voorzien van een uniek gaatjespatroon. Veel Apple fans deed het terugdenken aan de allereerste generatie Mac Pro, waarbij niet zelden de vergelijking met een kaasrasp werd gemaakt. Enige tijd geleden heeft Apple een octrooi aangevraagd voor een iPhone met zo’n zelfde kaasrasp-textuur, dat zou kunnen bijdragen aan een efficiëntere koeling.

De meningen over dit iPhone-ontwerp waren zeker niet alleen positief op internet, maar dat weerhield industrieel ontwerper Sarang Sheth er niet van om dit idee te visualiseren. Sarang maakte voor Yanko Design een concept van een iPhone 12 Pro Cheesegrater Case. Het karakteristieke ontwerp van een kaasrasp geeft de telefoon een bijzondere en stoere uitstraling. Toch lijken er meer nadelen dan voordelen aan dit design te kleven.

Sarang Sheth zegt over zijn ontwerp: “We presenteren de Cheesegrater Case, gemaakt van TPE en een machinaal bewerkte aluminium achterplaat. Deze iPhone 12 Pro case brengt de bekende kaasrasptextuur naar de achterkant van de iPhone, om hem efficiënter te laten koelen. In theorie althans… In theorie is het ook perfect geschikt om teentjes knoflook fijn te hakken of wat Parmigiano Reggiano te raspen.”

iPhone 12 Pro hoesje

Sarang heeft het gepatenteerde ontwerp niet alleen gevisualiseerd, hij gaat ook dieper in op het mogelijke praktisch nut van deze uitvinding. Hij is van mening dat het een slecht idee is, hiervoor noemt hij verschillende redenen. Ten eerste, een metalen behuizing met textuur zou stof, vuil en pluisjes aantrekken. Bovendien zou je de telefoon niet draadloos kunnen opladen.

Daar komt bij dat zo’n kaasrasp-structuur het toestel onnodig dik zou maken – daar zal Apple’s voorkeur waarschijnlijk niet naar uitgaan. Daarnaast kun je je afvragen wat zo’n 3D design met de handligging doet. Het lijkt in ieder geval niet erg comfortabel. Bovendien kun je je afvragen waarom een smartphone over een warmteafvoer van desktopkwaliteit moet beschikken. Heeft Apple soms nog een aantal verrassingen voor ons in petto? Bijvoorbeeld op het gebied van Augmented Reality (AR).

Het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat Apple zo’n design zal gebruiken voor de iPhone 13 Pro, die rond september verwacht wordt. Wel is er goede hoop dat de controversiële notch dit jaar eindelijk in grootte zal afnemen. Verdwijnen zal de inkeping overigens nog niet.