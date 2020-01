Huawei P30 Lite New Edition 2020 uitvoering Huawei lanceert een nieuwe editie van de P30 Lite, de smartphone beschikt over meer geheugen en een betere selfie-camera tegen een lagere prijs.

In april 2019 ging de Huawei P30 Lite in de verkoop als goedkoopste model binnen de P30 serie. Destijds was het handelsembargo met Amerika nog niet van kracht waardoor deze smartphone nog gewoon werd aangeboden met alle Google Services. Sinds 13 januari 2020 kun je de Huawei P30 Lite New Edition kopen, dit toestel is grotendeels gelijk aan de telefoon van vorig jaar. Met dat verschil dat er meer werk- en opslaggeheugen beschikbaar is en een hogere resolutie front-camera is geïntegreerd.

De New Edition wordt geleverd met volledige support van Google Mobile Services voor een prijs van €350, voor een los toestel zonder abonnement. Daarmee is het toestel €20 goedkoper dan het 2019 model kostte tijdens de lancering.

Het Lite model wordt aangedreven door de octa-core Kirin 710 chipset met 6GB RAM geheugen en 256GB flashgeheugen. Als we dit vergelijken met de 2019 uitvoering, dan beschikt het nieuwe model over 2GB extra RAM geheugen en 128GB extra opslaggeheugen. De smartphone draait op Android 9, waar de vernieuwde EMUI 9.1 interface overheen geplaatst is.

2020 model heeft een verbeterde camera

De 24 megapixel selfie-camera van het oude model heeft plaatsgemaakt voor een 32 megapixel front-camera met een diafragma van f/2.0. Ook beschikt de front-camera over een Super Selfie Night mode, waarmee je ook in slecht verlichte omstandigheden indrukwekkende zelfportretten kunt maken. Daarnaast is de camera voorzien van AI (Artificial Intelligence), waardoor 8 opname scènes herkent kunnen worden, waarna de camera-instellingen hier automatisch op worden aangepast.

De drievoudige camera aan de achterzijde is ongewijzigd. De Huawei P30 Lite New Edition beschikt over een 48 megapixel groothoeklens (f/1.8), een 8 megapixel ultra groothoeklens (f/2.4) en een 2 megapixel bokeh lens. De combinatie van groothoek en bokeh zorgt voor indrukwekkende foto’s. Niet voor niets heeft zijn grote broer, de P30 Pro, lange tijd steevast de Nr 1 positie bekleed als het gaat om de ‘beste smartphone camera’, mede door de Leica lenzen. Door de Handheld Super Night Mode met AI stabilisatie, verbeterde multi-frame en lange sluitertijd bij nachtfotografie zijn de foto’s ook met weinig licht opvallend gedetailleerd, kleurrijk en helder.

Richard de Borst, Vice President of Sales van Huawei Consumer Business Group : Na het succes van de Huawei P30 Lite afgelopen jaar, presenteren we nu de geüpdate versie waarmee gebruikers nog meer foto’s kunnen maken, opslaan en verwerken. De P30 Lite New Edition is ideaal voor iedereen die graag de geroemde Huawei P Series smartphone wil hebben.

De P30 Lite 2020 editie is voorzien van een 6,15-inch FullView scherm heeft een Full HD+ resolutie van 2312×1080 en een zogenaamde Huawei Dewdrop Notch – een kleine inkeping bovenin het scherm voor de selfiecamera. Deze camera maakt ook gezichtsontgrendeling mogelijk, in minder dan een milliseconde wordt je gezicht herkent en het toestel ontgrendeld. Ten slotte is er een 3.340 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 18W Quick Charge. Dankzij de snelladen functionaliteit wordt de accu razendsnel opgeladen, waarna je weer uren vooruit kunt.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei P30 Lite New Edition is beschikbaar in Nederland vanaf 13 januari voor €350. Wil jij de nieuwe Huawei P30 Lite kopen? Je krijgt er nu tijdelijk een gratis Band 3 Pro bij ter waarde van €80.

De smartphone beschikt over een slank 3D Curved Design en wordt geleverd in opvallende, iconische kleuren die geïnspireerd zijn op de natuur. Naast de bestaande kleuren Peacock Blue en Midnight Black is de New Edition ook beschikbaar in de kleur Breathing Crystal.