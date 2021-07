Samsung Galaxy Z Flip met roterende camera in het scharnier Samsung patenteert Galaxy Z Flip opvouwbare smartphone voorzien van een groot cover-display en een draaibare camera die in het scharnier is verwerkt.

Toon pagina inhoud

Komende maand worden er twee nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung verwacht, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Van beide foldables zijn al veel details bekend, zo krijgt de Z Flip 3 een groter cover-display dan voorheen. Het gaat om een 1,9-inch display, waarbij de dual camera links van het secundaire display wordt geplaatst. Op de achtergrond is Samsung alweer druk doende met toekomstige clamshell ontwerpen.

De Zuid-Koreaanse fabrikant overweegt om het camerasysteem in het scharnier te verwerken, om zo een nog groter cover-display te kunnen integreren, zo blijkt uit een nieuwe patentaanvraag.

Samsung Z Flip opvouwbare telefoon met dual camera in de hinge

Op 14 januari 2021 heeft Samsung Electronics een octrooi aanvraag ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Foldable electronic apparatus with a rotary camera disposed in hinge part’. Het patent werd vandaag, 22 juli 2021, vrijgegeven. De 49-pagina tellende documentatie omschrijft een clamshell telefoon, zoals de Galaxy Z Flip.

De focus ligt bij dit ontwerp op het camerasysteem. Samsung lijkt kans te zien om de dubbele camera in het scharnier te verwerken. Ook moet het mogelijk worden om de camera te draaien, deze kan zowel naar voren, naar boven als naar achteren gericht worden zodat je vanuit verschillende hoeken foto’s kunt nemen. Van selfies tot aan reguliere foto en video opnames.

Doordat de camerapositionering is gewijzigd kan Samsung deze opvouwbare smartphone voorzien van een groter cover-display. Het tweede display scherm is beduidend groter vormgegeven dan bij de huidige Z Flip en de verwachte Z Flip 3. Zodoende kan er meer content op het scherm getoond worden. Het gaat daarbij niet alleen om binnenkomende notificaties en inkomende oproepen, maar ook om berichtjes. Krijg je een bijvoorbeeld een WhatsApp bericht binnen, dan kun je deze even snel beantwoorden zonder het toestel open te hoeven klappen.

Een nadeel is echter wel, doordat de camera in het scharnier is verwerkt steekt deze in opengevouwen stand behoorlijk uit, waardoor je de mobiele telefoon niet plat op tafel zult kunnen leggen. In dichtgevouwen stand is het scharnier ook wat hoger, waardoor de algehele afmetingen ook zullen toenemen. Bij de huidige modellen maakt Samsung gebruik van een zogenaamde hide-away hinge, die prachtig wegvalt op het moment dat je de vouwtelefoon open klapt. Hoewel dit ontwerp verschillende voordelen kent, is het de vraag of Samsung bereid is om deze concessies te doen.

Desalniettemin lijkt Samsung wel degelijk voornemens te zijn om het cover-scherm in de toekomst nog verder te vergroten. Een half jaar geleden rapporteerde LetsGoDigital over een Galaxy Z Flip type smartphone waarbij eveneens een groter cover-scherm en een driedubbele camera was geïntegreerd.

Voordat het zover is, zal eerst de Samsung Galaxy Z Flip 3 arriveren. Deze klaptelefoon zal op 11 augustus 2021 officieel worden aangekondigd. Vermoedelijk kun je het nieuwe model vanaf eind augustus kopen. Verwacht wordt dat Samsung de adviesprijs ditmaal naar beneden zal bijstellen, hoewel exacte prijsinformatie op het moment van schrijven ontbreekt gaan velen ervan uit dat de clamshell een prijs krijgt van zo’n €1300. Het voorgaande model kostte ten tijde van de lancering €1500.

Bekijk hier de aanvraag van de Samsung Galaxy Z Flip met roterende camera.