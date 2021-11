Royole Flexpai opvouwbare smartphone met pop-up camera Royole werkt aan een nieuwe opvouwbare telefoon met een uitschuifbare camera. De smartphone krijgt een 7,2-inch buitenwaarts vouwbaar scherm.

In 2018 was Royole de allereerste fabrikant die een opvouwbare smartphone presenteerde. De Royole Flexpai werd maar liefst 4 maanden eerder dan de Samsung Galaxy Fold geïntroduceerd. De in 2020 uitgebrachte Flexpai 2 kreeg een soortgelijk design als z’n voorganger. Het gaat om een buitenwaarts vouwbaar flexibel scherm, vergelijkbaar met de Huawei Mate Xs. Ondertussen werkt de Chinese fabrikant aan haar derde generatie foldables.

Via Twitter deelde Evan Blass een afbeelding van de vermeende Royole Flexpai 3. De telefoon krijgt opnieuw een buitenwaarts vouwbaar scherm. Hierdoor vervalt de noodzaak van een cover-scherm. Nadelen zijn er echter ook, ten slotte wordt de display niet beschermt door de behuizing wanneer je het toestel in je broekzak of handtas bij je draagt. Hierdoor zal het scherm dus eerder krassen.

Royole Flexpai 3

Het gaat ditmaal om een ononderbroken scherm – net zoals bij de Samsung Galaxy Z Fold 3. Waar Samsung heeft gekozen voor een under-display camera, heeft Royole echter de oplossing gezocht in een pop-up camera. Door een pop-up camera te integreren is het niet langer nodig om een inkeping of gat in het scherm te maken voor de selfiecamera. De schermranden zijn overigens nog altijd behoorlijk groot.

Het camerasysteem aan de achterzijde is tevens herzien. Het gaat om een vierkante camera set-up, die lichtelijk uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Zodoende is er op het andere deel van de behuizing een inkeping aangebracht, waardoor je de telefoon toch volledig kunt dichtvouwen.

Het camerasysteem bestaat uit twee camera lenzen en een flitser. Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien de Flexpai 2 is uitgerust met vier camera’s. Hierdoor wordt er online ook wel gespeculeerd dat het mogelijk om een Lite of Mini variant gaat, die extra goedkoop in de markt wordt gezet. Wat dat betreft staat de ‘Flexpai 3’ benaming dus nog niet helemaal vast. Het toestel zou bijvoorbeeld ook als Flexpai 2 Lite kunnen debuteren.

In februari werd de Flexpai 3 al gecertificeerd door de Chinese certificeringsinstantie TENAA, waarna de eerste specs bekend werden. De opvouwbare telefoon krijgt een 7,2-inch flexibel scherm. Dat is beduidend kleiner dan de 7,8-inch Flexpai 2. Uiteraard wordt de batterij hierop aangepast, het nieuwe model wordt voorzien van een 3.300 mAh accu.

Verder zal de vouwtelefoon 5G ondersteuning bieden en draaien op het Android besturingssysteem. De vingerafdruksensor wordt aan de zijkant in de power-knop geïntegreerd. Daarnaast wordt er een speaker ingebouwd aan de onderzijde, evenals een USB-C poort om het toestel op te kunnen laden.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de nieuwe Royole opvouwbare smartphone wordt uitgebracht. Ook blijft het nog even afwachten of de opvouwtelefoon uitsluitend in China of ook in andere werelddelen zal verschijnen. Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. We gaan er in ieder geval vanuit dat het nieuwe model goedkoper wordt dan z’n voorganger. De Royole Flexpai 2 (8GB/256GB) werd voor 10.000 CNY uitgebracht – wat vandaag de dag gelijk staat aan €1.350.