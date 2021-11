Voordelen van een VPN verbinding en de beste VPN providers Een VPN verbinding zorgt voor een snelle en een veilige internetverbinding. Wat zijn de verdere voordelen en hoe kies je een betrouwbare VPN aanbieder?

We maken steeds meer gebruik van internet, op onze mobiele telefoon, tablet, laptop en/of PC. Dergelijke apparaten bevatten vaak veel persoonlijke gegevens, waardoor het belangrijk is om de online veiligheid in acht te nemen. De meeste Nederlanders gebruiken inmiddels een virusscanner om kwaadwillende buiten de deur te houden. Er zijn echter meer mogelijkheden om jezelf online te beschermen tegen hackers. Denk bijvoorbeeld aan een Virtual Private Network (VPN) verbinding.

kunnen bedrijven en overheidsinstellingen ook geen gegevens van jou bekijken. Zowel je locatie (IP-adres) als je internetverkeer blijft onzichtbaar voor anderen.

Deze vorm van internetverbinding wordt steeds populairder. Waar in eerste instantie met name bedrijven gebruik maakte van een VPN verbinding, is er inmiddels ook onder particulieren een sterk toenemende vraag naar een veilige internetverbinding.

Een betrouwbare VPN provider kiezen

Net als bij een reguliere internet verbinding zijn er meerdere aanbieders die VPN aanbieden. Maar hoe kies je nou een betrouwbare aanbieder? Online kun je zelfs gratis VPN apps vinden. Dat klinkt erg verleidelijk, echter dergelijke aanbieders gaan vaak niet zo secuur om met privacygevoelige gegevens. Gelukkig zijn er ook genoeg VPN providers te vinden die jouw privacy wel respecteren, voor een schappelijke prijs.

Neem bijvoorbeeld NordVPN. Dit is een van de bekendste VPN-aanbieders, opgericht in 2012. De provider staat erom bekend de meest complete VPN te bieden voor een betaalbare prijs. Met ‘compleet’ wordt gedoeld op de beveiliging, maar ook op de snelheid – zonder bandbreedtebeperkingen.

Tijdens Black Friday heeft NordVPN een zeer aantrekkelijke actie lopen. Voor een 2-jarig abonnement betaal je tijdelijk slechts € 2,80 per maand. Dat is een korting van maar liefst 72%. Ook voor een 1-jarig VPN abonnement ontvang je momenteel een hoge korting van 58%. Standaard biedt het bedrijf een 30 dagen ‘niet goed geld terug’ garantie. Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn, dan kun je binnen deze termijn nog gewoon afzien van je contract.

Door voor een NordVPN account te kiezen kun je tot 6 apparaten tegelijkertijd beveiligen. Het maakt daarbij niet uit of het apparaat draait op Windows, macOS, iOS, Android of Linux. Ook kun je gewoon gebruik blijven maken van verschillende internetbrowsers, denk aan Chrome of Firefox. Feitelijk verandert er niets in de mogelijkheden, maar door de versleutelde VPN tunnel blijven jouw online activiteiten wel geheel anoniem.

Uiteraard zijn er meer VPN providers te vinden. Door een online prijsvergelijker te raadplegen kun je eenvoudig meerdere aanbieders met elkaar vergelijken. Nadat je eenmaal een keuze hebt gemaakt en de bijbehorende VPN app hebt gedownload kun je direct aan de slag.