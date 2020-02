8K televisie kopen? Waar moet je op letten bij het kopen van een televisie en hoe zit het met de beeldkwaliteit en het verschil tussen een Full HD, 4K en 8K TV scherm?

Al het technische jargon over televisies en andere techniek kan voor de gemiddelde consument verwarrend zijn. Denk aan termen zoals Full HD, UHD, 4K of Ultra HD – om de scherpte van het beeldscherm aan te duiden. En het wordt er niet gemakkelijker op, want het afgelopen jaar zijn de eerste 8K televisies op de markt gekomen.

Van Full HD naar 4K

De meeste moderne televisies die in Nederlandse huishoudens staan zijn Full HD televisies. De resolutie van Full HD televisies is 1920 pixels horizontaal en 1080 pixels verticaal. Dit is een goede en scherpe resolutie die geschikt is voor de huidige grote televisies. Nog belangrijker is misschien wel dat er meer dan voldoende content is in Full HD resolutie. Films op blu-ray en dvd zijn tegenwoordig standaard in Full HD kwaliteit en ook op Netflix zijn veel films en series in Full HD kwaliteit te zien.

Zelfs op YouTube kan niet meer onder Full HD uitgekomen worden. Toch is er een verschuiving te zien. De opkomst van UHD, oftewel Ultra HD televisies zet stevig door. UHD wordt ook wel 4K genoemd en wijst op het feit dat de resolutie van 4K televisies viermaal zo hoog is als Full HD. De beeldresolutie bij een 4K televisie is 3840 pixels horizontaal en 2160 pixels verticaal.

Het voordeel van 4K televisies is dat er een zogenaamde ‘upscaler’ aan boord is. Dit zorgt ervoor dat zelfs als je kijkt naar Full HD content, de beelden worden opgeschaald naar 4K kwaliteit. Ook internet wordt bij moderne televisies standaard geïntegreerd, waarbij internet providers een hoge datasnelheid garanderen voor de hogere resoluties.

De 8K televisie

Eigenlijk zijn 4K TV’s nog relatief nieuw op de markt en begint de verkoop nu pas grotere proporties aan te nemen. Ook de content in 4K resolutie wordt steeds meer en gemakkelijker te verkrijgen. Het zal niet lang meer duren of 4K is al evenveel gemeengoed als Full HD. Maar televisieproducenten zitten niet stil en willen de consument voortdurend iets nieuws bieden. Daarom is de opvolger van 4K ook al uitgekomen.

De eerste producenten komen nu met de 8K televisie op de markt. Een televisie met 8K heeft een viermaal hogere resolutie dan 4K en is zelfs achtmaal hoger dan Full HD. Een beeldresolutie van een 8K televisie heeft 7680 pixels horizontaal en 4320 verticaal. Dit geeft een nóg scherper beeld dan 4K.

Overgaan op een 8K televisie?

Hoewel de beeldscherpte viermaal hoger is dan 4K, is het nog te betwijfelen of overstappen op een 8K televisie nu al de moeite waard is. De prijs is vaak leidend bij het kopen van een televisie. De prijs van 8K televisies zijn op de consumentenmarkt nog behoorlijk hoog, meer dan het dubbele van een 4K televisie.

Daarnaast is er nog het aanbod aan content. Dit is er nagenoeg nog niet. Als de content nog niet aangeboden wordt, is het eigenlijk zinloos om een 8K TV in huis te halen. Tegen de tijd dat er voldoende content beschikbaar is, zijn de prijzen ook al flink gedaald. Hoewel sommigen misschien als eerste graag over de nieuwste innovaties beschikken, is dit voor een 8K televisie nog niet erg praktisch. Lees hier meer tips over het kopen van een TV.