Tips voor gamen op je smartphone Veel Nederlands gebruiken hun mobiele telefoon voor het spelen van een spelletje. Met deze tips kun je jouw game ervaring eenvoudig verbeteren.

Wereldwijd worden meer games op smartphones gespeeld dan op spelcomputers of pc’s. Je hebt je smartphone altijd bij de hand en kunt op ieder moment even gamen. Zo hoef je je nooit meer te vervelen als je wacht op de trein, onderweg bent of op het toilet zit. Wij hebben drie tips voor de beste game ervaring.

Speel met oordopjes of een gaming headset

Door naar het geluid van het spel te luisteren word je echt in het spel ingetrokken. Om je game ervaring compleet te maken is het dus aan te raden om met het geluid aan te spelen. Als je niet iedereen in jouw omgeving mee wilt laten luisteren kun je jouw spel spelen met oordopjes in of, voor een echt goede ervaring, met een noise cancelling headphone op je hoofd.

Ga voor draadloos of bekabeld en geniet van de spannende muziek van Fallout Shelter, Pokémon Quest of Old Man’s Journey. Zo ga je helemaal op in de muziek van jouw favoriete game. Als je graag games speelt op je smartphone heb je baat bij een grote internetbundel. Bij een mobiel abonnement met onbeperkt internet heb je aan GB’s geen gebrek. Door de abonnementen met onbeperkt internet te vergelijken betaal je zeker weten nooit te veel voor jouw hobby.

Koop een Bluetooth game controller

Sommige games kun je gemakkelijk spelen op de touchscreen van je smartphone, zoals het populaire Candy Crush Saga of Plants vs. Zombies. Door snellere processoren en grotere touchscreens zijn de mobiele games steeds geavanceerder geworden. Voor andere spellen, zoals bijvoorbeeld Assassin’s Creed, Fortnite, PUBG en Need for Speed, is de gameplay wat lastiger op je smartphone.

Met een speciale gamecontroller voor je mobiele telefoon kun je een stuk makkelijker en leuker spelen. Deze controller werkt heel makkelijk. Je plaatst je telefoon in de houder, verbindt de apparaten met elkaar via Bluetooth en je kunt lekker spelen. Dankzij de draadloze bluetooth controller wordt lopen, rennen, schieten en mikken makkelijker en je behoudt overzicht over het hele scherm.

Hang je telefoon aan de powerbank

Het enige nadeel van mobile gamen is dat je batterij aardig snel leegloopt. De spellen zijn namelijk steeds mooier en sneller, waardoor het spelen veel energie vraagt van je telefoon. Als je onderweg wilt gamen kun je het best de deur niet uitgaan zonder powerbank.

Tegenwoordig zijn powerbanks al vanaf een paar tientjes te koop en je hebt zelfs modellen die je op kunt laden door deze in de zon te leggen. Door je telefoon tijdens het spelen al aan de powerbank te koppelen zorg je er zelfs voor dat jouw smartphone gewoon oplaadt tijdens het gamen.