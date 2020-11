Top 5 meest populaire apps van 2020 Mobiele applicaties zijn immens populair. Welke apps mogen zeker niet op jouw mobiele telefoon ontbreken? Dit zijn de Top 5 meest populaire apps in 2020.

Al jaren neemt het gebruik van mobiele apps toe. Met de komst van het snelle 5G netwerk zal dit naar verwachting ook alleen maar blijven toenemen. Tenslotte maken we met z’n allen veelvuldig gebruik van onze smartphones, tablets en andere mobiele apparaten, zoals een smartwatch. Veruit de meesten consumenten weten inmiddels hoe ze een app kunnen installeren via de Google Play Store of Apple App Store. Maar wat zijn nou de meest populaire apps van deze tijd? Wij hebben een Top 5 met Beste apps samengesteld.

Een app ontwikkelen is nog niet zo eenvoudig. De ene app slaat dan ook simpelweg veel beter aan, dan de ander. Zo zijn de meest populaire applicaties allemaal gericht om met elkaar in contact te kunnen blijven staan. Ook mobiele games doen het uitermate goed. Hieronder volgt onze Top 5 meest populaire apps van 2020.

TikTok

TikTok is razend populair bij jongeren. Deze social media app werd in september 2017 uitgebracht door ontwikkelaar ByteDance. TikTok is veruit het meest gedownload dit jaar, zowel in de Google Play Store als de Apple App Store. Deze app stelt haar gebruikers in staat om korte muziekvideo’s te maken en te delen met vrienden. De video’s hebben een lengte van maximaal 15 seconde en worden automatisch opnieuw afgespeeld. Gebruikers kunnen deze filmpjes liken of een reactie achterlaten.

WhatsApp

De populairste berichten app is nog altijd WhatsApp. WhatsApp maakt sinds 2014 onderdeel uit van het social media platform Facebook. De berichten applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig en gratis berichtjes naar elkaar te versturen. Dit kan in de vorm van tekst, maar ook in de vorm van spraak. Daarnaast is het mogelijk om bestanden door te sturen naar je contacten.

CoronaMelder app

De CoronaMelder app is uitgegeven door de Rijksoverheid, het is de officiële corona notificatie app in Nederland, bedoelt om gebruikers op de hoogte te brengen wanneer deze enige tijd in de buurt is geweest van iemand die besmet is met het coronavirus (COVID-19). Hoewel de CoronaMelder niet de meest gedownloade app is, is het wel veruit de meest besproken app in Nederland de afgelopen periode. Daarom hebben we ook deze app in onze Top 5 beste apps opgenomen.

Zoom Cloud meeting

Het coronavirus heeft er ook voor gezorgd dat veel meer mensen vanuit huis werken. Zodoende is ook de Zoom Cloud Meetings app bijzonder populair geworden. Deze applicatie stelt gebruikers in staat om niet alleen berichtjes naar elkaar te versturen, maar ook videogesprekken te voeren met een hele groep. Ideaal om een digitale meeting op te zetten met al je collega’s. Vergaderen op afstand is nog nooit zo makkelijk geweest.

Tinder

Het gebruik van dating apps is de afgelopen periode ook sterk gestegen, mede door corona. Tinder behoort tot de meest populaire datingsapplicaties van dit moment. De app wordt ook gebruikt om vriendschappen te maken en nieuwe mensen te ontmoeten. Dankzij de kenmerkende swipe-bediening kom je eenvoudig met heel veel mensen in contact.