De beste VPN voor je mobiel: waar moet je op letten? Zorgeloos internetten op je mobiele telefoon, ongeacht waar je bent? Kies voor een VPN verbinding, voor volledige privacy en optimale beveiliging.

Volledige privacy online. Surfen zonder irritante advertenties. Met een veilig gevoel je social media checken. Het klinkt heerlijk, maar internetten op je mobiel is niet meer zo eenvoudig en zorgeloos als het is geweest. Hackers zijn uit op je inloggegevens, malware dreigt je data op straat te gooien, en het lijkt wel of grote tech-bedrijven steeds meer van je weten.

Gelukkig is er een oplossing waarmee je terug kunt naar die onbezorgde tijd: het Virtual Private Network (VPN) staat voor je klaar. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Maar waar moet je op letten als je de beste VPN voor jouw mobiele telefoon wilt vinden? We lopen een aantal belangrijke kenmerken voor je langs.

Een app voor jouw besturingssysteem

Uiteraard moet de gekozen VPN-provider wél een app voor jouw telefoon hebben. Wees echter gerustgesteld dat 99% van de aanbieders apps voor zowel Android als iOS beschikbaar hebben.

Veel serverlocaties

De beste VPNs bieden een uitgebreide keuze aan landen en IP-adressen waar je verbinding mee kunt maken. Handig als je op je mobiel Amerikaanse Netflix wilt kijken of als je vanuit het buitenland Nederlandse televisie of Ziggo GO wilt volgen.

Stevige beveiliging

We gebruiken onze mobiel overal: thuis, op het werk, maar ook op openbare plaatsen en openbare netwerken. Het is daarom van belang dat je je mobiel uitrust met een VPN die beveiliging hoog in het vaandel heeft staan. Je kunt dit bijvoorbeeld zien aan de VPN-protocollen waarvan een aanbieder gebruik maakt. IKEv2, OpenVPN en Shadowsocks zijn voorbeelden van betrouwbare protocollen.

Handige features voor mobiel

Verschillende VPN-aanbieders hebben zo hun eigen paradepaardjes als het gaat om speciale mogelijkheden. Als mobiele gebruiker ben je bijvoorbeeld groot fan van een ingebouwde advertentie- en pop-up blocker. Dit scheelt je op maandbasis een boel mobiele data, omdat je browser deze niet hoeft in te laden. Een andere handige feature is split tunneling. Hiermee kun je bepaalde apps uitsluiten van de VPN-verbinding. Bijvoorbeeld als je een broodje shoarma wilt bestellen en je telefoon door de VPN denkt dat je in Australië zit, of als je verbinding wilt maken met je lokale printer.

Gratis of betaald?

Je kunt kiezen voor zowel een betaalde als een gratis VPN. Gratis is uiteraard lekker voor de portemonnee, maar hiermee leg je jezelf wel beperkingen op. Gratis VPNs bieden doorgaans niet de mogelijkheden, snelheid en veiligheid die betaalde VPNs wel beschikbaar hebben.

Je ziet, er zijn verschillende factoren die kunnen meewegen in het kiezen van de beste VPN voor jouw mobiel. Informeer daarom goed en kijk welke VPN voor jouw situatie en mobiel het best geschikt is.