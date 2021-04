PlayStation 5G handheld game console en smartphone (concept) Nieuw concept toont bijzonder slanke Sony PlayStation 5G handheld. Met gaming bedieningsknoppen, 5 digitale camera’s en stereo luidsprekers.

Het Japanse elektronicamerk Sony produceert een groot aantal uiteenlopende producten, van Bravia TV’s tot Alpha camera’s en van Xperia smartphones tot PlayStation game consoles. Lange tijd produceerde Sony ook handhelds, het begon met de PlayStation Portable, daarna volgde de PlayStation Vita. Laatstgenoemde is echter nooit opgevolgd, mede door de komst van smartphones – die ook uitstekend inzetbaar zijn om op te gamen.

Toch hoopt menigeen dat Sony ooit nog besluit om een nieuwe handheld uit te brengen, als tegenhanger van de Nintendo Switch Lite. Dit heeft designer Anesthétique Projets (via Yanko Design) ertoe bewogen om een Sony PlayStation 5G te ontwerpen.

PlayStation 5G handheld console is ook een smartphone met 5 camera’s

‘Not only Phone. The future of gaming in your pocket. PlayStation 5G’ zo luidt de slogan. Het compacte en dunne apparaatje heeft veel weg van een smartphone, met inbegrip van een dual-selfie camera en een triple camera aan de achterzijde. Dankzij de dedicated gaming knoppen biedt dit device ook uitstekende bedieningselementen voor het spelen van spelletjes.

Niet alleen zijn er een D-pad, actie knoppen en twee joypads beschikbaar, er zijn zelfs schouderknoppen aangebracht. Om het PlayStation gevoel compleet te maken is er ook een PS knop, een optie knop en een share knop beschikbaar. Dankzij de stereo luidsprekers zal deze Sony PlayStation 5G handheld bovendien een uitstekende geluidskwaliteit leveren.

Het lijkt de ideale console-smartphone hybride te zijn. Zeker als deze gecombineerd wordt met de indrukwekkende lijst aan PlayStation 5 games. Sony kan als geen ander gebruik maken van de expertise die het in huis heeft op het gebied van Android smartphones en Alpha systeemcamera’s, om zo de algehele gebruikerservaring naar een nog hoger niveau te tillen. Bovendien zorgt de toevoeging van 5G ervoor dat je kunt gamen zoals nooit tevoren – zonder enige vorm van vertraging.

Voorlopig blijft het echter bij een concept. Sony lijkt geen concrete plannen te hebben om een nieuwe gaming handheld uit te brengen. Afgelopen jaar gaf Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, in een interview te kennen dat het bedrijf zich niet langer in de handheld markt begeeft.

Uiteraard kan dit alles nog veranderen in de toekomst. Als Sony het gevoel heeft dat er wel weer geld te verdienen valt met dergelijke compacte gaming apparaatjes zal het wellicht toch een nieuwe PlayStation 5G handheld uitbrengen. Ten slotte zijn er meer merken die gaming smartphones uitbrengen, denk aan de recent geïntroduceerde Lenovo Legion Phone Duel 2 en de Asus ROG Phone 5.