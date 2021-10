Xiaomi Redmi K50 / Poco F4 een echte flagship killer Xiaomi werkt aan de opvolger van de populaire Redmi K40 / Poco F3. Grafisch designer HoiINDI toont concept design van de verwachte Redmi K50.

In februari dit jaar werd de Xiaomi Redmi K40 serie gepresenteerd in China. Een betaalbare smartphone met bijzonder goede specs voor z’n prijsklasse. Een maand later werd het toestel internationaal uitgebracht onder de modelnaam Xiaomi Poco F3 voor een adviesprijs van €400. In India is de telefoon verkrijgbaar onder de naam Mi 11X. Het is een populaire smartphone, veel fans kijken dan ook uit naar het 2022 model. Wanneer de Redmi K50 / Poco F4 serie zal verschijnen is vooralsnog onduidelijk, hoewel het goed mogelijk is dat Xiaomi hetzelfde release schema zal aanhouden als dit jaar.

Over het nieuwe model is nog bijzonder weinig bekend. Dit heeft grafisch designer HoiINDI ertoe aangezet om een concept design te maken op basis van zijn eigen wensen. De getoonde Redmi K50 heeft beduidend kleinere schermranden gekregen, wel zijn de ronde randen gehandhaafd. De punch-hole selfiecamera is naar de linker bovenzijde verhuisd.

Ook de camera op de achterzijde is herzien. HoiINDI heeft gekozen voor een rond vormgegeven camera eiland, waarin drie camera’s, een flitser en een AF sensor zijn verwerkt. Uiteraard is ook het Redmi logo terug te vinden op de achterzijde van de behuizing.

De power-knop en de volumetoetsen aan de rechterzijde van het toestel verwerkt. Verder biedt de onderzijde plaats voor een USB-C poort, om de oplader aan te sluiten. Een 3.5mm koptelefoon aansluiting ontbreekt helaas – zoals ook het geval is bij de Redmi K40. In onderstaande YouTube video is het concept van HoiINDI van alle kanten te zien.

Xiaomi Redmi K50 serie

Aangaande de specs is er vooralsnog erg weinig informatie voorhanden omtrent de Redmi K50. Wel is duidelijk dat er net als dit jaar drie modellen in aantocht zijn. Naast een basismodel zal Xiaomi ook een Redmi K50 Pro en een K50 Pro+ uitbrengen. Met name van het topmodel lijken inmiddels al wel wat detail bekend te zijn.

Onlangs werd op het China platform Weibo gemeld (via GSMArena) dat het nieuwe topmodel binnen de K50 modellenreeks zal worden uitgerust met een periscopische zoom camera. Daarnaast lijkt Xiaomi voornemens te zijn om een 108 megapixel hoofdcamera te integreren. Als dit gerucht waar blijkt te zijn dan zal de Redmi K50 Pro+ niet alleen qua prestatieskracht een flagship killer zijn, maar ook op het cameragebied.

Het nieuwe topmodel wordt naar verluidt aangedreven door de uiterst krachtige octa-core Qualcomm Snapdragon 898. Verwacht wordt dat de telefoon wordt voorzien van een curved display met een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera. Daarnaast wordt de K50 Pro Plus naar verwachting uitgerust met een 5.000 mAh batterij.

