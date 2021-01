Xiaomi Redmi 9T goedkope telefoon met grote batterij Xiaomi introduceert met de Redmi 9T een interessante budget smartphone met een stijlvol ontwerp, een viervoudige camera en een extra krachtige batterij.

Xiaomi heeft twee betaalbare Redmi smartphones geïntroduceerd. Naast de Redmi Note 9T 5G telefoon werd ook de Redmi 9T aangekondigd. Laatstgenoemde is het instapmodel, deze mobiele telefoon heeft een vanaf prijs van slechts €170. Wat je voor deze prijs mag verwachten? Een 48 megapixel AI quad-camera, een groot en helder display, dual speakers en een extra grote batterij.

De Xiaomi Redmi 9T is ontworpen voor jongeren. De achterzijde heeft een blits ontwerp, met extra focus op het camera systeem. De speciale textuur zorgt er tevens voor dat er geen vingerafdrukken zichtbaar zijn.

Xiaomi Redmi 9T met quad-camera

De Redmi 9T wordt aangedreven door de 2Ghz octa-core Qualcomm Snapdragon 662 chipset. Standaard beschikt het toestel over 4GB RAM geheugen. Daarnaast hebben consumenten de keuze uit 64GB of 128GB opslaggeheugen. Mocht dit niet toereikend zijn, middels een microSD geheugenkaart is het geheugen eenvoudig uit te breiden tot maximaal 512GB.

Net als z’n grote broer beschikt ook de Redmi 9T over een 6,53-inch display met een Full HD resolutie. Dankzij speciale modi blijft het scherm goed afleesbaar in uiteenlopende omstandigheden – ook bij direct zonlicht. Er is een v-vormige notch aangebracht waar een 8 megapixel selfiecamera achter schuilgaat.

Op de achterzijde is in de linkerbovenhoek een viervoudige camera ingebouwd. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor (f/1.79), daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoekcamera (120˚ beeldhoek), een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptesensor ingebouwd. Video’s maak je met dit toestel in Full HD resolutie @ 30 frames per seconde. Ook het opnemen van time-lapse video’s behoort tot de mogelijkheden.

De Xiaomi Redmi 9T is te gebruiken met twee simkaarten. Daarnaast wordt NFC ondersteunt, evenals IR Blaster. Er is een 3.5mm jack voorhanden en er zijn dubbele luidsprekers ingebouwd. Deze goedkope smartphone beschikt zelfs over Hi-Res Audio.

Ook qua accucapaciteit heeft de Redmi 9T veel te bieden. Er is een 6.000 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor een maximaal laadvermogen van 18 Watt. Omgekeerd draadloos opladen worden tevens ondersteunt. In de verkoopverpakking tref je standaard een 22,5W oplader aan, zodat je direct optimaal kunt profiteren van de snellaad-technologie. Meer weten over alle technische specificaties? Download hier de volledige specsheet van de Xiaomi Redmi 9T.

De nieuwe Xiaomi smartphone is leverbaar in vier sprankelende kleuren: Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange en Ocean Green. Je kunt de Redmi 9T kopen voor een vanaf prijs van €170, hiervoor ontvang je het 4GB/64GB model. Voor 4GB/128GB betaal je een adviesprijs van €200. Op 18 januari 2021 begint de officiële verkoop. Het toestel is verkrijgbaar via de Mi webshop.