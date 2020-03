Samsung PIFF smartphone display voor nieuwe Galaxy modellen Nieuw type smartphonescherm in ontwikkeling? Koreaanse electronicafabrikant vraagt handelsmerk aan in de Verenigde Staten voor ‘Samsung PIFF’.

Samsung fabriceert al decennia lang smartphones displays. Het was 2008 toen het wereldbekende AMOLED display geïntroduceerd werd door Samsung. De eerste telefoon die gebruik maakte van dit superieure OLED scherm was overigens geen Samsung model, maar de Nokia N85. Enkele maanden later bracht Samsung ook haar eigen telefoon met AMOLED scherm uit, de Samsung i7110. Sindsdien is de technologie verder verfijnd, wat onder andere heeft geresulteerd in het Super AMOLED display en het Dynamic AMOLED display.

Het Dynamic AMOLED display wordt sinds de S10 gebruikt, ook de recent geïntroduceerde Galaxy S20 en de Galaxy Z Flip maken gebruik van dit type display. Een Dynamic AMOLED scherm kan ook wel beschouwd worden als een Super AMOLED display met HDR10+ ondersteuning.

Het is echter zeker niet ondenkbaar dat er in de toekomst nieuw soort schermen worden toegepast in onze mobieltjes, zo blijkt uit een recente handelsmerk aanvraag van Samsung.

Samsung PIFF smartphone display

Op 6 maart 2020 heeft Samsung Electronics een trademark ingediend voor de naam ‘Samsung PIFF’. De aanvraag is ingediend in Amerika bij de USPTO, waarna het handelsmerk ook is opgenomen in de Global Brand database van de WIPO. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met een summiere, maar duidelijke omschrijving: ‘display voor smartphones’.

Samsung PIFF trademark description: ‘Display for smartphones’.

Het blijft vooralsnog onduidelijk om wat voor een type display het hier gaat. Duidelijk is wel dat het woord ‘OLED’ er niet in voorkomt, wat mogelijk betekent dat er een geheel nieuwe display technologie op komst is. Ook is het opvallend dat het woord ‘PIFF’ uitsluitend in combinatie met ‘Samsung’ is vastgelegd.

Mogelijk dat dit type scherm voor het eerst wordt toegepast in het nieuwe vlaggenschip, de Samsung Galaxy Note 20 wordt rond augustus verwacht. Het is natuurlijk ook mogelijk dat het hier om een nieuwe type scherm gaat, wat niet voor platte displays wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld voor een uittrekbare smartphone.

Helaas zijn de aanwijzingen vooralsnog erg summier, maar nu de Koreaanse fabrikant een handelsmerk heeft aangevraagd voor PIFF is het zeker niet ondenkbaar dat we in 2020 een nieuw type smartphone scherm van Samsung mogen verwelkomen.

