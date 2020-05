Samsung smartphone met status indicator bij selfie camera Samsung wil grafische interface toevoegen rondom de punch-hole selfiecamera, dient als statusbar om de voortgang van een opname of download te tonen.

De afgelopen jaren hebben smartphonefabrikanten verschillende oplossingen bedacht voor de front-camera. Nadat de schermranden zijn geminimaliseerd moest er een andere locatie worden gevonden voor de selfie camera. Dit leidde tot de introductie van de notch, de inkeping bovenin het scherm werd echter niet door iedereen gewaardeerd. Sindsdien hebben we verscheidene smartphone modellen gezien met een pop-up camera en tegenwoordig worden steeds meer mobiele telefoons uitgerust met een punch-hole camera. Dit lijkt de laatste tussenfase te worden alvorens de front-camera voorgoed onder het scherm verdwijnt.

Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital nog over Xiaomi smartphone met camera onder het scherm. Ook zijn er geruchten dat de later dit jaar verwachte Nokia 9.3 over een under-screen camera zal beschikken. Dit roept natuurlijk de vraag op wat marktleider Samsung gaat doen.

Afgelopen maand werd er vanuit Korea gespeculeerd dat ook de komende Galaxy Note 20 serie over een under-display camera zal beschikken. Maar is deze technologie daadwerkelijk vergenoeg doorontwikkeld, of werkt Samsung aan alternatieve mogelijkheden voor de tussentijd?

Samsung lijkt zich vooralsnog te focussen op het verfijnen van de zogenaamde punch-hole camera, waarbij er een perforatiegat wordt gemaakt in het scherm om de selfiecamera in te plaatsen. Er zijn inmiddels verschillende Samsung smartphone modellen verkrijgbaar met een punch-hole camera, waaronder de onlangs geïntroduceerde Samsung Galaxy S20 en de Galaxy Z Flip opvouwbare smartphone.

Smartphone camera met handige status indicator

Samsung Electronics heeft op 16 oktober 2019 een vijftal design patenten ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Bij alle 5 de patenten ligt de focus op de selfie camera. Samsung lijkt kans te zien om een grafische interface te tonen rondom het camerasysteem. Deze dient met name om de status af te kunnen geven van de taak die je uitvoert.

Denk bijvoorbeeld aan het maken van een time-lapse opname. Zodra de camera opname gestart wordt verschijnt er een timer-diagram, die de voortgangsstatus van de cameratimer toont. Deze heeft een rechthoekige of een vierkante vormgeving, afhankelijk van of er een enkele of dubbele selfie camera wordt geïntegreerd. De toevoeging van een timer diagram is handig, omdat je zo direct inzicht krijgt in de voortgang van de opname – zonder dat de telefoon hoeft aan te raken en de time-lapse opname hiermee kan verstoren.

Samsung patent description: When the user activates the camera’s automatic time-lapse shooting function on the mobile phone, the timer diagram suitable for screen perforation is triggered. The image shows the progress status of the camera timer.

De grafische interface kan ook de status van een download aangeven. Stel je download een bestand of applicatie op je telefoon. De voortgang van de download wordt vervolgens getoond via een statusbalk, waarbij de lijn in de statusbalk mee verandert naarmate de download vordert. Deze statusbalk kan een simpele lijn zijn die direct onder of naast het camerasysteem wordt geplaatst. Als alternatief heeft Samsung ook een ronde statusbalk laten vastleggen, de werking hiervan is identiek – dit is uitsluitend een verschil in design.

Samsung patent description: When the download file or application is started on the mobile phone or when the application is started to load, the status bar suitable for screen perforation is triggered. The status bar shows the progress status of downloading or loading. The progress line on the status bar will change as the file or application download progresses.

Bij vier van de vijf patenten is er uitgegaan van een dubbele punch-hole camera. Hoewel Samsung enkele telefoonmodellen heeft uitgebracht met een dual selfie-camera, denk aan de Galaxy S10 Plus, hebben de nieuwe S20 modellen slechts één punch-hole selfie-camera. Mogelijk dat dit in de toekomst weer zal veranderen. Ten slotte hebben verschillende andere fabrikanten sindsdien ook ten minste één telefoonmodel uitgebracht met een dubbele front-camera, ideaal voor selfieliefhebbers.

Samsung Galaxy smartphone met punch-hole camera update

Wat betreft de plaatsing van de camera, bij elk patent heeft Samsung de camera zowel helemaal links, rechts als in het midden laten vastleggen. Zodoende kan de Koreaanse fabrikant nog alle kanten op. De punch-hole camera van de Galaxy S20 serie is centraal in het midden geplaatst. Het jaar ervoor koos Samsung er nog voor om het perforatiegat in de rechterbovenzijde te maken, terwijl veel andere fabrikanten juist kiezen voor een locatie in de linkerbovenhoek.

In december 2018 bracht Samsung de Galaxy A8s uit, dit was de eerste Samsung smartphone met een gat in de display voor de front-camera. Bij dit model koos Samsung er al voor om een lichtanimatie toe te voegen, die verschijnt zodra je de camera activeert. De status indicator die Samsung ditmaal heeft laten vastleggen lijkt dan ook een logische volgende stap te zijn. Als display producent kan Samsung de schermen van haar smartphones helemaal naar wens maken. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de toekomstige modellen eruit komen te zien.

In augustus zal het volgende vlaggenschip geïntroduceerd worden, de Samsung Galaxy Note 20 serie. Het design van de Note-serie wordt vaak afgeleid van de S-serie. Mogelijk dat deze status indicator voor het eerst in de Note 20 serie terug te vinden zal zijn.

Bekijk alle modellen en variaties die Samsung Electronics heeft vastgelegd:

Samsung Galaxy smartphone serie 1

Samsung Galaxy smartphone serie 2

Samsung Galaxy smartphone serie 3

Samsung Galaxy smartphone serie 4

Samsung Galaxy smartphone serie 5