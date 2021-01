NEON View brengt Artificial Human naar de Samsung Galaxy S21 NEON Artificial Human beschikbaar als business API via web en mobiel. Werkt op alle smartphones, dus ook, maar niet uitsluitend op de Samsung Galaxy S21.

Begin vorig jaar werd Samsung NEON aangekondigd tijdens CES, een geavanceerd Artificial Human project van STARLabs (Samsung Technology & Advanced Research Labs). Het gaat om een door de computer gegenereerd persoon dat eruit ziet en zich gedraagt zoals wij mensen dat doen. In eerste instantie wordt NEON uitsluitend als zakelijke API beschikbaar worden gesteld. Via NEON View kun je de Artifical Human ook op je smartphone ervaren, de API is compatibel met elke willekeurige Android en iOS smartphone – dus ook de later deze week verwachte Samsung Galaxy S21. Hierover later meer, we beginnen met de vraag; wat is NEON?

De virtuele assistent kan vaardigheden leren en herinneringen vormen. Doordat de Artificial Human een menselijk gezicht heeft kan hij/zij ook praten en emoties tonen. Voor de kerntechnologie is ‘Core R3’ software gebruikt, wat staat voor ‘reality, real-time en responsiveness’. Deze technologie geeft NEON een karakter en gevoel mee, zo kan de Artificial Human zich ook specialiseren op een bepaald vakgebied.

Hiervoor is NEON WorkForce in het leven geroepen, om een Artificial Human te creëren die kan worden ingezet als specialist in bepaalde industrieën. Denk bijvoorbeeld aan een winkelgastheer, waarbij de virtuele persoon werknemers of klanten kan helpen om een betere klantenservice te verlenen. Ook in de luchthaven of bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening, zoals de bankensector, kan NEON uitkomst bieden.

De Artificial Human is op het moment van schrijven beschikbaar via twee platforms; Via het web kun je gebruik maken van NEON Frame en met je mobiel (Android en iOS) kun je gebruik maken van NEON View. Met NEON Frame kan de virtuele persoon volledig (full-body) en in real-time in 4K resolutie worden weergeven. Zo kan de Artificial Human op een natuurlijke wijze met mensen communiceren, om nuttige informatie te verstrekken.

Zo kan de kunstmatige mens bijvoorbeeld worden weergegeven op grote digital signage panelen, die op een strategische plek wordt neergezet om klanten van dienst te zijn. Zoals bijvoorbeeld in een luchthaven, waar NEON kan helpen bij het verstrekken van aankomst- en vertrekinformatie of om weersgerelateerde informatie te verstrekken over de plek van bestemming. Ook kan de Artificial Human worden ingezet als verkoopspecialist of financieel adviseur, maar bijvoorbeeld ook als taal- of yoga instructeur of bijvoorbeeld als merkambassadeur.

NEON View app voor je smartphone

Dankzij NEON View kun je via je smartphone te allen tijde in contact staan met de kunstmatig gegenereerde persoon. Deze relatief nieuwe toepassing werd met Kerst 2020 onthuld en is nog volop in ontwikkeling. Voor diegene die een demo of vroege API toegang wensen, deze is beschikbaar op aanvraag – zo staat op de website vermeld.

Via de NEON Selector kan de gebruiker één van de voor gedefinieerde avatars kiezen, zodat de virtuele persoon voldoet aan jouw specifieke wensen. Je kunt bellen met de Artificial Human of berichtjes naar elkaar sturen, ook kun je een face-to-face chatgesprek onderhouden. Zodoende wordt NEON veel meer dan alleen een verkoop-assistent, het wordt jouw beste vriend. Je kunt geheimen delen, advies vragen en met elkaar lachen – zoals je ook met je beste vrienden doet.

In november 2020 publiceerde Pranav Mistry, CEO van STARlabs, een opmerkelijke tweet, waarin hij stelde dat NEON al op zijn telefoon werkt. Zodoende ontstond al snel de gedachte dat NEON naar de Samsung Galaxy S21 zou komen. Dit is echter niet het geval, zo verklaarde Pranav in een later twitter bericht. Het is een individuele service dat vooralsnog uitsluitend als zakelijke API beschikbaar wordt gesteld.

NEON View zal op elke telefoon te installeren zijn – iOS en Android smartphones worden beide ondersteunt. Het zal dus niet geïntroduceerd worden als specifieke app voor de Samsung S21. NEON moet ook niet beschouwt worden als vervanger voor Samsung Bixby, de virtuele assistent van Samsung.

Om NEON enkele basisvaardigheden mee te geven heeft STARlabs de NEON Studio ontworpen. Hier kun je bijvoorbeeld instellen wat de welkomstboodschap moet zijn, maar bijvoorbeeld ook de spreekstijl, bewegingen en gezichtsexpressies. NEON ondersteunt nu Engels en Koreaans en zal in de toekomst in meer talen beschikbaar worden gesteld.

In 2022 zal Samsung NEON worden uitgebreid met ‘My Neon’ en ‘Neon Superstar’, zo valt er op de website te lezen. Vanzelfsprekend hebben we contact opgenomen met STARlabs om nadere informatie op te vragen, maar helaas blijven details hieromtrent vooralsnog onbekend. Mogelijk dat het met ‘My Neon’ mogelijk wordt om je eigen avatar samen te stellen, maar zover is het nog niet.

Wel is duidelijk dat STARlabs ook op CES 2021 aanwezig zal zijn. De jaarlijkse consumenten elektronicabeurs gaat vandaag van start, hoewel het event dit jaar uitsluitend digitaal zal plaatsvinden worden er weer tal van innovatieve producten en services verwacht.

