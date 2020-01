Samsung Galaxy S10 Lite prijs en specs bekend De Galaxy S10 Lite komt eraan. Wat mag je verwachten van deze smartphone en is dit toestel het kopen waard of kun je beter wachten op de S11 / S20 ?

Begin vorig jaar gingen er al geruchten over een in ontwikkeling zijnde S10 Lite, als goedkope variant van de populaire S-serie smartphones. Uiteindelijk werd dit model echter geïntroduceerd onder de naam S10e. Eind februari 2020 wordt alweer de Galaxy S11 / S20 serie verwacht, toch lijkt dit Samsung er niet van te weerhouden om alsnog een Lite variant uit te brengen van de S10. Gelijktijdig wordt er ook een Galaxy Note 10 Lite verwacht, beide zullen waarschijnlijk volgende week tijdens CES 2020 geïntroduceerd worden. Wat mag je verwachten van de nieuwe S-serie smartphone?

De S10 behoort tot de meest populaire en bekende Samsung smartphones, er zijn drie varianten van uitgebracht in Nederland. Van goedkoop naar duur gaat het om de S10e, de S10 en ten slotte het topmodel, de S10+. Vorige maand liet LetsGoDigital nog een gouden Limited Edition maken van deze smartphone. Het nieuwe Lite model zal een lagere prijs krijgen, maar wat krijg je hiervoor terug?

Samsung smartphone met groot display

Het Duitse WinFuture wist onlangs al veel van de specs te onthullen. De Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F wordt waarschijnlijk voorzien van een 6,7-inch Full HD+ Super AMOLED scherm met een 19.5:9 schermratio. Het schermformaat wordt dus aanzienlijk groter dan de huidige S10 modellen. De enige S-serie smartphone met een 6,7-inch scherm is de S10 5G – dit toestel kun je echter niet in Nederland kopen. Zo’n groot display is ideaal wanneer je de telefoon veel gebruikt voor het bekijken van films of om mobiel te gamen natuurlijk. Maar ook bij het raadplegen van internet pagina’s kan het zeker een meerwaarde zijn.

De mobiele telefoon zal direct op Android 10 draaien in combinatie met de One UI 2.0 gebruikersinterface van Samsung. Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 855 chipset, deze processor is voor alle S10 modellen ingezet. Althans, in Amerika, want in thuisland Korea en Europa heeft Samsung haar eigen Exynos 9820 chip gebruikt, deze biedt vergelijkbare prestaties. Bij het Lite model lijkt Samsung echter ook buiten Amerika voor de Snapdragon 855 te kiezen. Er zal 8GB RAM en 128GB geheugen beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk het opslaggeheugen uit te breiden middels een microSD kaart tot maximaal 1TB.

Vernieuwd camerasysteem

Ook de camera lijkt een update te ondergaan. Om te beginnen met de selfie-camera. De punch-hole camera zal bij het nieuwe model op een andere locatie zitten, namelijk in het midden – net zoals bij de Note 10 het geval is. Het betreft een 32 megapixel selfie-camera met een diafragma van f/2.2.

Aan de achterzijde wordt de Galaxy S10 Lite voorzien van een triple camera – één camera meer dan de S10e en bovendien bieden de camera’s een hogere resolutie. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor met een f/2.0 lens en optische beeldstabilisatie. Deze stabilisatie wordt ook wel tilt-IOS genoemd, de lens voor de camerasensor kan enkele graden kantelen, waardoor bewegingen effectiever gecompenseerd worden dan met een regulier beeldstabilisatiesysteem. Daarnaast zal er een ultra-groothoek camera worden ingebouwd met 12 megapixels (f/2.2) evenals een 5 megapixel macro camera (f/2.4), om close-up foto’s te kunnen maken. Handig als je insecten of planten wilt fotograferen.

Wat betreft de accucapaciteit, ook hier lijkt Samsung er een schepje bovenop te doen. Er wordt gesproken over een 4.500 mAh batterij die 45W snelladen zal ondersteunen. Het is echter nog maar de vraag of deze snellader ook standaard wordt meegeleverd. De Note 10+ biedt tevens ondersteuning voor de 45W laadtechnologie, bij dit dure toestel wordt de benodigde oplader echter niet standaard meegeleverd, deze kun je uitsluitend als losse accessoire kopen. De kans is dan ook groot dat er standaard een 25W lader wordt meegeleverd. Dit is overigens alsnog sneller dan de andere S-serie smartphones die in ons land verkrijgbaar zijn, want die beschikken allemaal over 15W snelladen.

Galaxy S10 Lite kopen

Waarschijnlijk zal de nieuwe Samsung smartphone in drie kleuren worden uitgebracht, zwart, wit en blauw. Het toestel wordt relatief dun, namelijk 8,1mm. Wat betreft de prijsstelling, de nieuwe Lite versie moet goedkoper worden dan de adviesprijs van de andere S-serie modellen. Naar verluidt krijgt de Samsung S10 Lite een prijs van €679. Ter vergelijking, tijdens de introductie van de S10e kreeg deze smartphone een verkoopprijs van €750.

Hoewel de S10 Lite dus goedkoper in de markt wordt gezet, zal deze mobiele telefoon toch duurder zijn dan de S10e. Want van laatstgenoemde is de prijs inmiddels behoorlijk gezakt, voor een los toestel zonder abonnement betaal je online nu nog maar €515. Besluit je de smartphone in combinatie met een telefoonabonnement te kopen, dan ben je nog eens beduidend voordeliger uit, de gemiddelde toestelkosten liggen op het moment van schrijven op slechts €312.

Desalniettemin biedt de nieuwe Lite variant wel verschillende voordelen ten opzichte van de S10e, denk aan een groter display, een beter camerasysteem en een grotere accu met snellere laadtechnologie. Waarschijnlijk wordt het direct na de introductie al mogelijk om een pre-order te plaatsen, een week of maximaal twee weken later zal de nieuwe smartphone ook daadwerkelijk worden uitgebracht. De Lite versie zal hoogstwaarschijnlijk als los toestel zonder abonnement via Coolblue verkocht worden.

Hoewel het Lite model wel de naam S10 deelt, is het zeker geen kopie qua specs. Het is wat dat betreft meer de vraag wat Samsung zal besluiten aangaande de S20e. Want deze twee toestellen kunnen qua specs wel eens dichter bij elkaar komen te liggen. Eén van de functies waar in ieder geval verschillen worden verwacht is de chipset, want de nieuwe S-serie smartphones zullen ongetwijfeld voorzien worden van een nieuwere processor, de Snapdragon 865 / Exynos 990. Ook zal de Galaxy S20e over een kleiner display beschikken (6,3-inch), het is dus maar net wat je prefereert.

Samsung op CES 2020

Op dinsdag 7 januari om 03:30 Nederlandse tijd zal Samsung een persconferentie organiseren in het Venetian hotel in Las Vegas. Op de vooravond van CES 2020 zullen de nieuwe producten officiëel aangekondigd worden. Hier worden zowel de Samsung Galaxy S10 Lite als de Note 10 Lite verwacht, ook heeft de Koreaanse fabrikant reeds laten weten dat gelijktijdig Samsung NEON wordt aangekondigd. Met NEON kunnen gebruikers een eigen virtuele karakter genereren, zo wist LetsGoDigital eerder vandaag te onthullen. Exacte details hieromtrent worden tijdens de key note onthuld.