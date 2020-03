Motorola Moto E6s Android telefoon De Motorola Moto E6s is een goedkope telefoon met een dubbele camera aan boord. De Android 9 smartphone is vanaf april verkrijgbaar in Nederland.

Toon pagina inhoud

Lenovo heeft een nieuwe budget smartphone aangekondigd binnen het merk Motorola. Met een 6,1-inch scherm met HD+ resolutie is de Motorola Moto E6s een compact toestel met een fijne handligging. Ondanks de lage verkoopprijs van nog geen €100 beschikt deze Android telefoon over een waterafstotende behuizing. Vanaf april 2020 kun je de smartphone kopen in de kleuren peackblue en sunrise red.

De Moto E6s heeft een moderne vormgeving. De telefoon beschikt over smalle schermranden en een kleine v-vormige inkeping bovenin het scherm, hier gaat de 5 megapixel selfiecamera achter schuil. Dankzij het waterafstotende design kun je het toestel gewoon gebruiken bij lichte regen. De smartphone is echter niet waterdicht, dus enige voorzichtigheid is geboden. Zo is het niet de bedoeling dat je de telefoon geheel onderdompelt in het water.

Motorola budget telefoon met dubbele camera

Om de smartphone te ontgrendelen is de achterzijde voorzien van een vingerafdrukscanner. Ook vind je op de achterzijde een dubbele camera, bestaande uit een 13 megapixel beeldsensor en een dieptesensor. Deze tweede sensor maakt het mogelijk om ook foto’s met een onscherpe achtergrond te maken. Ideaal bij het maken van portretfoto’s.

Deze Motorola telefoon beschikt ook over de functie ‘Google Lens’. Door een foto te maken van een willekeurig onderwerp kun je op internet eenvoudig extra informatie over dat onderwerp vinden. Denk bijvoorbeeld aan het fotograferen van planten of dieren. Ook beschikt Google Lens over een vertaal functie, handig als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je wilt een bepaalde tekst direct kunnen vertalen.

De budget telefoon wordt aangedreven door een 2.0 Ghz octa-core MediaTek Helio P22 processor Standaard wordt het toestel voorzien van 2GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen. Tevens is het geheugen uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaartje. Verwacht geen razendsnelle prestaties van deze smartphone, maar daar is de prijs natuurlijk ook naar. Gebruik je de telefoon voor het plegen van een belletje, het af en toe raadplegen van internet pagina’s of het maken van een leuke snapshot, dan kun je met dit toestel prima uit de voeten.

De 3.000 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen, zonder het toestel tussentijds aan de oplader te hoeven leggen. Er wordt een oplader meegeleverd met een 5W laadvermogen, die via de microUSB aansluiting aan de onderzijde van de telefoon gekoppeld kan worden.

In april gaat de Motorola Moto E6s in de verkoop in Nederland. De adviesprijs is vastgesteld op €99. Het toestel is daarmee aanzienlijk goedkoper dan de Moto E6 Plus, die in augustus 2019 werd geïntroduceerd.